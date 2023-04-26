川普的民粹政治 將再次考驗美國

川普 復出參選總統，支持度大幅領先黨內最可能挑戰他的佛州州長德桑提斯，鼓舞了川普支持者。但民調 卻顯示，高達六、七成民眾不希望看到他再選，號稱人民作主的美國，能否抵擋共和黨 提名川普？川普2024年會橫掃民主黨再度入主白宮，或再遭敗績？川普再出馬，民主黨可能坐收漁利，但川普有近四成共和黨鐵桿選民力挺，又擅長營造聲勢，他的復出再次考驗美國民主，以及選民對民粹政治的承受能力。

多項民調顯示，高達六、七成選民不希望看到川普或拜登兩位老人再選，但兩黨初選結果可能和民調產生巨大差距；兩黨決策都以勝選為最高考量，樂見川普、拜登代表兩黨參選。如果各州初選結果和全國民調出現落差，「黨意違背民意」，是民調失準、還是民主運作脫離常軌？民意真是政治菁英們可操控的工具，民眾最終須遷就兩黨，在兩個不喜歡的人中選一個，可能成2024年大選的最大懸念。

其次，川普復出不僅代表他的「復仇」之旅，也考驗國會對暴亂究責是否合理合法，多數選民是否認定川普煽動暴民該負責任。如果川普受歡迎，等於否定國會調查，也代表總統選輸後可鼓動選民攻打國會、想活捉主持確認選舉結果的潘斯和裴洛西「吊死他們」的暴民無罪；所有荒誕謊言，包括宣稱大選舞弊，只要有選民支持都應被容忍？如果這樣，法治和選舉制度公平性等界線在哪裡？是否有群眾基礎，法律就不適用？

再次，川普自認代表保守共和黨勢力，支持者明知他的宗教信仰、婚姻狀況、上教堂頻率或慈善捐款，都和虔誠教友不同；他並不反移民，只要能省錢，他的酒店、高爾夫球場和海湖莊園雇用大批低薪資的移民員工，甚至有身分非法者。他在中國、俄羅斯投資，商業利益至上，只有利益、沒有意識形態包袱。

他曾在民主黨、共和黨和綠黨之間遊走，只要有利自己，隨時可脫黨變色，但保守派卻須借重他的知名度和造勢本領，兩者互利。川普最大爭議，可能就在他實用主義(pragmatism，行事待人完全取決於現實利益)和民粹主義(populism，迎合煽動民眾、用修辭控制和影響群眾情緒)交叉運用，在利己主義下，共和黨、支持者、媒體或整個國家都被他「綁架」，使社會分裂成支持、反對兩個激烈對立群體，國家分裂，互不容忍妥協，他卻美化自己做法在「讓美國再度偉大」。

川普深諳保守派民眾(尤其鄉村州白人群體)對自由派主導國家方向的不滿，也利用白人人口即將成少數，深怕無法再主導國家發展方向的集體危機感，打出震撼人心的口號，諸如反移民、反同婚、反墮胎、相對忽視婦女和弱勢群體權利、與白人至上主義組織關係曖昧，不顧槍枝暴力已形成社會最大問題，大力提倡擁槍權，所有作為都在吸引支持。

川普還將考驗美國幾大方面：一，在政黨政客操作下，本應忠於事實、客觀取材的媒體，為爭奪市場，形成兩極分化、言論和報導題材都選擇討好自己受眾的內容，擁川、反川立場對立，更多同質化訊息在群體內部渲染放大，民眾被切割成左右兩端，中間選民被壓縮，CNN和Fox News就代表美國社會的兩極化分裂。

福斯賠償多明尼恩計票公司7.875億元和解後，24日開除隨川普唱和大選舞弊、常煽動反猶太、反LGBTQ和種族主義的當家主播卡爾森(Tucker Carlson)；CNN也開除常和川普唱反調的明星非裔主播勒蒙(Don Lemon)，但媒體生態能否消弭左右分歧？川普復出可能會帶動生態調整。

二，川普向來把不利自己的消息，都醜化為「假新聞」，假新聞成為全球政客脫身的流行詞彙。他復出後有自創社群平台，不再受其他社群媒體制約，將自由地把美國民眾帶向何方，也檢驗選民判斷力和社會承受能力。

三，美國和全球民眾要用看馬戲心態，或用嚴肅的國家領導人選擇來檢驗川普，要不要繼續容忍另類政客的任性作風，能否用選票來糾偏，從川普對墮胎權爭議向中間路線調整看，或可抱些許希望，但選情變化也會讓他成變色龍，攪動整個美國。

四，美中競爭、俄烏戰爭、新冠病毒來源調查等，川普的主張可能迥異於拜登，中國也高度警惕川普回朝。川普究竟將帶給美國向上的正能量，抑或再讓美國捲入風暴，半個美國厭倦川普、另外近半數選民興奮期待他復出，美國距擺脫川普、遠離民粹政治似乎還很遠。