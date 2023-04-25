2024年拜登再戰川普 愈來愈真實

紐約時報、華盛頓郵報、CNN等媒體報導，拜登 總統周二(25日)，亦即他2020年宣布參與總統大選四周年當天，宣布參選連任，並啟動募款，爭取續掌白宮大位。對照川普 聲勢領先佛州州長德桑提斯差距拉大，美國由兩位史上年齡最高的候選人競逐總統，也愈來愈真實。

拜登現年80歲，如連任成功，2025年1月就職時近83歲，卸任時87歲，樣樣都打破美國歷史紀錄。拜登太老了，應換年輕人接棒，是民主黨 和很多中間選民的願望，但迄今沒有重大事件或有人力勸拜登退休。副總統賀錦麗逐漸被「遺漏」在繼位名單之外；有意總統大位的加州州長紐森、密西根州女州長惠特默等人蓄勢待發，不敢公開挑戰拜登，只要拜登想參選，黨內眾望所歸是他的優勢，但也可能變民主黨的包袱。

拜登對競選連任並非沒有猶豫，他遲遲不宣布參選，應是在觀察時局、衡量得失。半世紀來，美國從未有在位總統主動放棄尋求連任；卡特、老布希、川普三人都只幹一任下台，是因參選連任失敗，拜登不願步他們後塵；而川普如當選，上任時也近79歲，他的「復仇」行動直接牽動拜登是否競選連任。

拜登曾任聯邦參議員36年、副總統8年，政壇歷練爐火純青。他是否參選似有猶豫和煎熬，急流勇退是他曾有的選項，畢竟年事已高，言語常出錯、公開場合頻頻跌跤，讓國人擔憂能否繼續勝任總統。他迴避記者會、避免出錯，是柯立芝總統之後100年來，與尼克森、雷根並列，每年記者會次數最少的總統。

拜登上任迄今兩年多，對抗新冠疫情、通過基建法案、晶片法案、對抗氣候變遷法案，團結盟國援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，繼承川普強化遏制中國政策，簽署更多禁運和制裁中國的行政命令，如今經濟緩步復甦、製造業回流，很多支持者認為，拜登政績卓著，應卸任退休頤養天年了。

但去年11月期中選舉，民主黨打破執政黨必然大敗的歷史規律，不僅增加兩席參議員、保住參院多數，在眾院也僅以213比222微弱少數落敗；在喬治亞州、賓州、亞利桑納州、密西根等關鍵搖擺州，共和黨都遭遇歷史性挫敗，給拜登極大鼓舞。拜登或許自認，選民歡迎他，加深他想連任，效法華盛頓總統的期望。吉兒‧拜登2月間透露，宣布參選只剩最後一步，猜測這關鍵一步，就在川普是否復出，決定拜登是否交棒，他想力阻川普再入主白宮，捨我其誰。

美國三權分立，共和黨指控民主黨政治介入司法，司法部確實指派特別檢察官，調查川普私藏眾多國家機密文件案。紐約曼哈頓檢察官起訴川普付錢給色情片女星案，並調查川普家族貸款詐欺，都被指是民主黨打壓川普，激起川普和支持者反彈。

但偏偏就因川普被起訴和出庭，引發同情，反而提高了川普支持度。華爾街日報近日民調，川普獲51%支持率，力壓德桑提斯的38%；Yahoo News/YouGov民調，共和黨或偏共和黨的獨立選民，川普以47%支持率壓倒德桑提斯的39%。2月時，德桑提斯曾以45%：41%領先川普，川普被起訴後，一對一競爭民調，川普更以57%比31%，領先德桑提斯達26%。不少評論認為，檢察官起訴幫了川普大忙，川普黨內聲勢已無人匹敵，德桑提斯、潘斯、波頓、龐培歐等人都難在初選中挑戰川普。

川普早就宣布參選，他聲勢領先激發拜登更強連任意志。2020年大選，川普聲勢原被看好，但中間選民期待老成持重的拜登，修正川普各種爭議性政策，讓總統回歸常態，拜登最後打敗川普，他似也以「川普的剋星」自期，川普愈篤定出線，民主黨內就更不會有人挑戰拜登。

國會暴亂調查揭露川普難辭其咎，福斯新聞網配合川普的「民主黨偷走大選」謊言，近日以7.875億元天價，與多明尼恩計票公司和解，都揭露川普說謊，眼中只有私利；川粉擁護川普熱情雖減弱，他的聲勢依然銳不可當。

川普對墮胎等議題向中間路線調整，背書他的國會議員增加，但部分長期盟友和金主已轉向，各種官司反而成川普聲勢的推進器，只是民意如流水，未來數月變化可能很大。川普揚言一天內可結束俄烏戰爭、對中國會更強硬或大轉彎，各界屏息以待；美國很多選民已厭倦兩黨的老人爭鬥戲碼，七成選民不願見川普再選，但民意能拗得過頑強的老人嗎？也成為美國政黨政治能否真正反映民意的新考驗。