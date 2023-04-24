信貸緊縮有助抑制通膨 但加劇衰退

Fed在放緩美國經濟，以對抗40年來最嚴重的通膨過程中，意料之中的得到一個副產品：銀行縮減信貸。

在3月兩家地區性銀行倒閉後引發的金融體系動盪，讓貸款 標準變得更加嚴格，貸款減少意味著消費者和企業的支出減少，讓企業更難提高售價，從而降低通膨壓力。

Fed在過去一年多升息 九次，也暗示升息可能已近尾聲。其實這也可以解釋為：銀行貸款的減少，已協助Fed實現其放緩經濟和抑制通膨的總體目標，但與此同時，這也可能讓經濟陷入痛苦的衰退；這是Fed強力升息後必然面對的結果。

Fed主席鮑爾在3月升息後的新聞發布會上承認，更嚴格的貸款標準會導致貸款減少，這可能對通膨產生與升息相同的減緩效果。經濟學家估計，與Fed升息相比，嚴重的信貸緊縮對經濟的影響更大。甚至有人預估其衝擊性相當於升息4碼（1個百分點）。

偏高的利率削減了債券投資組合的價值，這正是讓矽谷銀行 倒閉的最根本原因，同時也引發對其他中小型銀行面臨類似風險的擔憂，從而導致這些金融機構存款大量流失。摩根大通表示，自Fed去年3月開始升息以來，「最脆弱的銀行」已被提領約1兆美元的存款。

利率的急劇上升，威脅到經濟成長，是因為它提高了借貸成本，並鼓勵儲蓄而不是支出、投資和招聘。如果貸款枯竭，就會對股票、房市和其他資產的價值造成壓力，並抑制整體需求；而這些因素都是經濟衰退的溫床。

此外，隨著融資機會的消失，信貸緊縮導致貸款違約和破產激增，更會打擊銀行和更全面的金融體系，加劇經濟下滑。最近成為關注焦點的商業地產（CRE）違約風波，就是最新受害產業之一。

金融業收緊信貸也反過來給Fed蒙上一層陰影，使其難以評估進一步升息，會對信貸和經濟成長的影響有多大。讓貨幣政策變化對經濟帶來不確定性，進而讓銀行業者在信貸方面更加瞻前顧後；除非Fed提出最大勇氣停止升息、甚至開始降息，這種惡性循環勢必逐步將經濟推入衰退深淵。

當貸款變得更昂貴，而且更難取得時，推動經濟成長的大部分消費者就不太可能消費。通膨可能因此放緩，但對經濟成長的影響也可能十分巨大。大多數經濟學家已認定美國將在下半年步入衰退，當前問題只在於衰退程度有多嚴重。

甚至早在3月10日矽谷銀行倒閉之前，信貸緊縮的跡象就已經出現， Fed對銀行的放貸調查顯示，面對利率上升和經濟前景惡化，銀行在2022年底就已開始收緊批准企業貸款，2月銀行對企業的商業和工業貸款更出現2021年9月以來首次下降。

上周起跑的美股財報季，開局至今的企業獲利十分強勁，並未顯現出有受到信貸緊縮的影響。讓部分經濟學家認為，信貸緊縮並未如想像中的嚴重，甚至主張美國經濟體質仍十分穩健；就連拜登總統也為此背書。

但專家警告，不要被這些強勁的財報數字所迷惑，因為潛在的信貸緊縮勢必會打擊企業獲利，「不是不報，時機未到」。矽谷銀行的倒閉以及隨之而來的銀行業動盪，是在1月至3月底發生的，因此第一季業績良好並不令人意外。投資人無法從這些收益中了解到貸款放緩對獲利的真正影響。

銀行業不穩導致信貸緊縮的擔憂，似乎已在金融業者的心中根深柢固。最新的財報數據顯示，隨著金融機構爭先恐後地為應對存款擠兌預作準備，貸款急劇下降，壞帳準備金提撥大幅增加，進而連帶影響獲利。這將使企業更難獲得貸款，進而損害業務營運和獲利。信貸緊縮的影響性絕對存在，只是還沒有反映在第一季的財報數據罷了。

信貸是推動美國經濟成長，並使其以穩定的速度運轉和成長的潤滑劑。如果沒有信貸、或者信貸成長放緩，企業就可能在投資決策和招聘決策方面更加猶豫不決。

誠如高盛CEO所羅門本周在該公司第一季財報電話會議上就銀行和貸款提出的評論：銀行業最近發生的事件正在降低業務成長預期，而且整個大環境限制了銀行擴大信貸的胃口，讓信貸緊縮的風險更高。企業和消費者只能繼續適應更高的利率；而且由於前景仍不明朗，我們只能繼續對經濟前景抱持保守態度。