福斯案 假新聞的歷史性敗北

備受關注的「福斯案」剛於本周結案，全美最大和最高收視的「福斯新聞」，承認對多明尼恩計票公司所作報導失實，為了平息訴訟，不得不支付7.875億元巨額和解金。這不但是美國史上誹謗案最大金額的和解金，更值得注意的是，福斯不少內部高層和明星節目主持人，在知道有關報導失實的情況下，仍繼續作虛假報導，明顯地違反了新聞的最基本原則：不報導謊言；因此使此案有劃時代的歷史意義。

2020年11月的大選結束後，前總統川普 聲稱選舉出現舞弊情況，導致他的勝利被竊取，不承認拜登 的勝利。他在選後謀求推翻投票 結果，還煽動支持者，於2021年1月6日攻擊國會，造成美國近年最大的政治醜聞。2020年的選舉已過了兩年半，至今仍有不少美國人支持川普所說，福斯案的最大意義就在於揭露舞弊論的真相。

福斯願意支付7.875億元和解金，正好顯示，它在2020年作了不實報導，明知川普所說的舞弊沒有根據，卻仍然繼續高調報導川普的謊言，如今在證據面前，不得不被迫和解，以巨額和解金換取停止訴訟。如果川普所說的舞弊是真的，福斯的報導就沒有失實，也就沒有現在的被迫和解。

這次的福斯案之所以成為歷史性訴訟，也因為福斯本身。福斯是全美最大有線電視新聞網，今年2月時黃金時段收視人數達220萬，連續第23個月收視第一，超過了CNN和MSNBC；它又是最賺錢的電視新聞網，2022年第四季收入46.1億元，全年收入142.8億元；今年2月底時，持有現金41億元，所以支付和解金沒有問題，況且和解金還可扣稅。但這樣的一個賺大錢媒體到底是怎麼走到這一步的？

控告福斯誹謗的多明尼恩蒐集到大量證據，包括福斯內部的電郵通訊，顯示不少高層和節目主持人明知舞弊論不是真的，知道多明尼恩的計票軟體並沒有把川普的票轉給拜登，但是多名主持人仍然繼續報導川普的謊言，讓舞弊論繼續發酵。福斯最高層的梅鐸，在2020年大選後的第三天，已知道舞弊論不是真的，梅鐸本可強力阻止各主持人宣揚這一虛假陳述，但最終為了討好觀眾，默許這些主持人不斷大肆報導。全美最大的保守派新聞大本營，就是這樣運作的一個媒體，在此案中被赤裸裸揭露。

美國政府是三權分立制，三權各有所司，媒體被視為「第四權」，負有為人民提供新聞資訊的責任；除了提供事實真相，媒體還負有守住社會良心的責任，即絕不報導假新聞和謊言。福斯案揭露，全美最大的保守派新聞電視台，竟丟掉社會良心，無視報導的最基本道德底線。

當媒體守不住良心底線時，司法制度發揮了作用。2020年11月大選之後，川普發動50多起訴訟，謀求推翻投票結果，但所有訴訟，無一倖免，全部被法院所拒或撤銷，理由是沒有證據。這數十起訴訟的主審法官，有自由派的，也有保守派的，但他們都要求證據，川普的訴訟沒有證據，指控就不能成立。現在的福斯案，則是司法再次發揮作用，在證據的壓力下，福斯只能選擇和解。

福斯的假新聞雖遭到挫敗，但美國近年的假新聞潮流，並沒有消退。首先是，不少美國人對投票制度持懷疑態度，加上近年不斷新出的投票機科技，更增保守派的不信任，以致陰謀論滿天飛。據紐時的報導，關於選舉舞弊的陰謀論，多達2000多種，且大多出自右翼組織之手。

其次，已經宣布參選的川普，至今仍然堅持舞弊論，指責當年的選舉結果不公，導致他的勝利被竊取，因此舞弊論在2024年的初選和大選勢必成為選舉議題。本月21日公布的華爾街日報民調和哈佛民調，川普繼續在共和黨參選者中大幅領先，支持度分別為48%和55%；只要川普繼續用舞弊論煽動支持者，2020年把票投給他的7000多萬選民之中，多數人仍會支持他，把舞弊論視為理所當然。

其三，這次被控誹謗，福斯雖同意支付和解金，卻沒有承認錯誤，也沒有道歉；在法官宣布和解協議後，福斯新聞台作了簡短報導，但含糊其詞說：「法院認定，我們對多明尼恩的一些報導不是真的。這次和解顯示，我們對新聞報導保持高標準的要求。」多明尼恩的CEO說：「和解金反映了問責。」但這話太天真，對於拿到和解金的多明尼恩，這案是勝訴了，但對於假新聞的潮流和福斯的責任，卻完全是另一回事。