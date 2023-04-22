中共又讓在美華人更陷仇亞困境

聯邦當局日前破獲設在紐約市華埠僑團內的「警僑事務海外服務站」，爆出中共 在海外廣設秘密警察 站，透過個別僑領與僑團，直接在外國土地上監控追蹤中國異議人士，一般華人 對中共此種行徑並不特別意外，但在此時此際，主流社會極其關注重視，華人所擔憂的仇亞困境，恐怕雪上加霜。

在海外設警察站，不是要求華人要奉公守法，更非替海外僑民提供辦證服務，而是一個極權政府肆無忌憚地跨海來追蹤騒擾在美國生活就業的華人。紐約聯邦檢方表示這些案例「公然侵犯我們國家的主權」，白宮發言人尚皮耶表示「我們將不會容忍中華人民共和國政府或任何外國政府騷擾或威脅美國人」。

西班牙「保護衛士」組織與「人權觀察」去年9月指控中共在21國的25城市，秘密設置首批30個海外警察站，到12月從紐約到倫敦、羅馬、東京、多倫多、首爾等全球各大城市的華人聚居社區的海外警察站，粗估有100多個站，但還有更多隱身在各華埠，以互助中心或餐廳或僑團為掩護，不為人知。

司法部同時提控，人在中國的34名屬於「中國公安部912專項工作小組」的公安警察，指他們利用網路騷擾居住在美國的中國異議人士。工作小組是專門網軍，除了在網上「說好中國故事」外， 還透過威脅、騷擾以及恐嚇全球各地中國異議人士。

中方對這些指控的反駁，前後矛盾，不打自招。早在去年10月荷蘭發現的海外警察站，外交部發言人汪文斌說「是涉僑事務海外服務站」，替疫情無法回中國辦理駕照換領等事。但對美國日前逮捕紐約兩名中國僑領代理人，協助成立警僑服務站等事，同一位發言人稱「中方堅決反對美方詆毀污蔑抹黑，大搞政治操弄，惡意炮製所謂跨國鎮壓。有關的說法毫無事實根據。」

同一位發言人有截然不同的說辭，完全不提為中國公民提供線上服務的事，可見北京已驚覺到海外警察站涉及侵犯他國主權，茲事體大，絕不能公開承認。

就紐約案情而言，如果被捕兩嫌拒不認罪，要公開庭審。屆時聯邦檢方將傳訊所有相關證人，包括所有涉案的僑社親朋好友與中方領事人員，公開所有證詞與證據，包括所有微信朋友圈，全都呈庭公開，屆時精彩可期。如果兩人協商認罪，為求脫罪減刑，必定要對檢方知無不言，言無不盡，交代所有在中國內外的官方接觸對象，以及在僑社的同謀，無論如何，中共海外布建滲透華人社區，都遭到極大挫敗。

當今美中關係交惡，負面消息，一天數起，已衝擊到華人日常生活；中國氣球偵察事件、抖音是否竊取美國人個資隱私、各州與國會是否限制中國公民購地置產等國家安全爭議，都讓人記憶猶新，現在又出現此事，雖然聯邦司法部只逮捕兩人，實則敲山震虎，有警告意味。

全國主流媒體連續幾天都在報導「海外秘密警察與中共間諜」新聞，我們注意到紐約聯邦議員、紐約市長等主流政治人物今年初還在華人社區剪綵募款，舉杯同歡，此刻馬上切割自保，嚇的急忙吐出華人與僑團的政治獻金，有如病毒，保持距離，裝不認識。

華盛頓郵報國安專欄作家羅金則指出「 這些行動凸顯北京在美國境內施加影響的冰山一角。 解決這個複雜的問題需要美國有更大的覺醒、敏銳和措施。」他更指出這是中共「統一戰線」在幕後主持「跨國鎮壓」，影響控制海外華人、宗教等團體。

報導中不斷重複紐約曼哈頓華埠與僑團當事人等影像，再次重傷華人在美國社會的形象，進一步孤立華埠。先有中國病毒給華人帶來歧視攻擊，中國氣球與中國間諜，再次渲染中共威脅，如今我們華人不斷努力上進，打破刻板印象，但中共如今在美國製造「歧視亞裔、攻擊華人」的藉口，讓華人處境更危險。

更諷刺的是，民選華裔國會議員與前後任華人民選代表，對此事竟然保持沉默，他們的立場到底是什麼？他們能否控告美國政府侮辱、歧視、迫害在美國的中國人？還是他們也默認司法部的指控都是真實？

我們必須要一次又一次的告訴美國社會各界，區別中共CCP與中國China，以及華人Chinese American的大不同，全美各大城市華埠中國城不是中共諜窩。