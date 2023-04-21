萬國來朝 對北京既是事實 也是幻象

中國今年解封，尤其是3月兩會之後，陸續有許多國家的外長與元首到訪，眾口一聲肯定中國的作用，這包括了：法國總統馬克宏訪華後表示，歐洲不應成為美國的附庸，不應介入台海爭端；新加坡與馬來西亞的總理參加博鰲論壇後訪華，與北京洽談經貿合作，還有巴西 總統訪問時，盛讚中國批評美國。

這不僅是中國外交一系列的勝利，甚至還產生出「八方來貢，萬國來朝」的景象，宛如中國現在回到漢唐，遠勝美國，政策已產生全球的影響力，展示在撮合沙烏地與伊朗復交，但是細究起來，雖有若干事實成分，卻也有一廂情願的幻象。

首先是事實：大家都不願意烏克蘭 戰爭繼續打下去，尤其是西歐國家，已經忍無可忍，而美國政局變化，將導致援助枯竭，雖然中東歐國家仍然嘴硬，要抵抗俄羅斯 到底，但飽受通膨、罷工之苦的西歐只想停戰。

西歐國家認為，全球只有中國對俄羅斯有影響力，能勸普亭停戰，大家對中國期待甚深，可能就是幻象。

停戰的關鍵是在甚麼條件之下，俄羅斯可以停火，但占領的土地，不願意歸還，也可能不會退兵，這是烏克蘭與美國所不能接受的，可是要回到去年2月之前的狀態，甚至退回2014年前的分界，在已經付出如此慘重的代價下，俄羅斯也不可能接受。

如此僵局，中國能夠做的很有限，習近平至今也沒有做出任何承諾，外傳在習近平訪問莫斯科之後，就將致電烏克蘭，儘管澤倫斯基一再提出，但在時間與條件未成熟之下，習近平始終沒有打這個電話。

只要中國仍是以行動與言語，偏向俄羅斯，萬國來朝的幻象，終必會破滅，值得注意的是在馬克宏來訪的同時，歐盟執委會主席范德賴恩與德國外交部長貝爾伯克，雖然也到中國，但都強調歐洲不接受中國單方面以武力改變台海現狀，馬克宏的親中發言，畢竟是曇花一現。

當然爭取歐洲國家，僅是中國外交攻勢的一部分，中國更重要的在爭取「全球南方」，在疫情三年與烏戰一年期間，能源與糧食價格大漲，供應短缺問題，變得更為嚴重，這些發展中國家身受其害，他們認為西方國家是始作俑者，所以特別期待中國的領導。

巴西自認為「全球南方」國家的代表，在前總統波索纳洛時代，巴西的外交政策是追隨美國的，現在魯拉政府要追求獨立自主的外交政策，但是他的發言被外界認為是親中國的中立。魯拉先是批評美元在國際貿易中的霸權，並在中美在台灣問題上的衝突，支持中國的立場，最後還將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲，更進一步表示烏克蘭也應對衝突負責。

魯拉還說，美國和歐盟都需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，這樣才能說服普亭和澤倫斯基，因為全世界都想要和平，只有俄羅斯和烏克蘭兩國想要戰爭。

美國對魯拉的表現，早已一肚子氣，後來看到巴西的外交部長接待俄羅斯外交部長拉夫羅夫，華府不滿大爆發，官員大罵巴西失去中立立場，對美國「忘恩負義」。

不過全球南方現在最大的問題在債務，而最大的債主是中國，過去三年，一帶一路不良貸款激增785億美元，急需債務重組；據估計，有61個新興市場和發展中經濟體面臨債務困境，超過8000億美元的債務必須重組。

不重整，只會讓這些窮國，包括斯里蘭卡、迦納等國，債務越負擔越重，無法翻身，但現在關鍵是，誰要承受債務重整的損失？最近在國際貨幣基金及世界銀行的春季會議上，中國要求包括國際銀行在內的其他國際多邊貸款機構，共同承受債務重組中的損失，但美國及其他西方國家則指責主要債務來自於一帶一路，所以中國必須負起重整責任，承擔損失。

開發中國家受到國際經濟波動的衝擊，是事實，但期待中國能夠如同過去一樣，減免債務，甚至增加貸款，把全球南方從債務地獄中救出來，卻是幻象；中國已經不復有兩位數經濟成長，如今自己也陷入經濟蕭條中，難以自救，更遑論救人。

「全球南方」國家其實並沒有真的選邊，追隨中國，他們都很精明，既樂意看到中國撼動美國，在現行的國際秩序中為他們創造更多的空間，也希望美國與其他西方國家能夠與中國競爭，加強援助，如果中國真的覺得是萬國來朝，恐怕只是陷入自己的幻象之中。