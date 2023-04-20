G7外長會議空前團結 但反彈也會強

4月16日至18日在日本避暑勝地輕井澤召開的「七國集團」（G7 ）外長會議，由地主國日本、美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利等國外長與歐盟外交代表出席，為期三天的會議重點討論三個國家：俄羅斯 、中國與北韓 。

在18日上午結束會議所發表的共同聲明中，首先是以最強烈用字遣詞再度譴責俄羅斯持續侵略烏克蘭，並要求「立即且無條件」撤離所有俄軍，「在烏克蘭使用任何化學、生化或核子武器」將招致嚴重後果；為了限縮莫斯科發動戰爭的能力，G7外長也在共同聲明中，不點名地警告中國，不要提供武器給俄羅斯。

G7外長並一致認為台灣海峽的和平與安全至關重要，並將矛頭直指中國，反對南海軍事化，G7外長在聲明中表示：「我們提醒中國有必要維護聯合國憲章的宗旨和原則，避免威脅、脅迫、恐嚇和動武。」

至於因應北韓越來越頻繁的飛彈試驗與核威脅，聲明則譴責北韓發射飛彈，並且呼籲國際間應該進一步加強對北韓的制裁。

在會議召開之前，由於法國總統馬克宏近日聲稱歐洲應避免捲入「不屬於我們的危機」（指台海危機），引發風暴，隨即也有部分歐盟領導人表示支持他「戰略自主」的主張，讓外界擔心G7可能會分裂，削弱其力量，主席國代表、日本外相林芳正特別強調，「G7的團結立場極其重要」。

不過看得出來，為了呈現出團結一致，大家都各退一步，強調要對中國強硬的美國，一位國務院高階官員告訴媒體：「G7成員國正傳達同一個訊息：我們希望在中國準備好合作的領域，與中國攜手合作」，而另一方的法國外長強調對中政策未變，歐盟代表博雷利表示，需要對中國採取統一戰線及關注台灣的安全，不過他同時強調與中國接觸和保持溝通暢通的必要。

外長聯合聲明之所以重要，因為其將成為今年5月在廣島舉行G7領袖高峰會的藍本，林芳正特別強調，國際社會目前處在一個歷史轉變關頭， G7必須展現強大決心，在捍衛基於規則的國際秩序之際，絕對拒絕使用武力改變現狀，他在會後滿意的表示，「G7外長間的團結力道已達前所未有的水準」。

不過G7的團結僅限於表面，組織上則有結構的缺陷；首先，G7的組織原來是有開放包容性的，俄羅斯曾經被邀請參加過幾次，但當時還都是G7＋1的形式，沒有成為G8，也曾有人提議考慮邀請中國參加，但陰錯陽差，先是2008年金融危機後，成立G20，納入了俄羅斯與中國，接下來俄羅斯在2014年入侵烏克蘭，俄羅斯成了G7制裁對象，而中國與美國關係也越來越緊張，G7越來越強調自己是志同道合的聯盟，甚至是有共同敵人的排他性組織。

然而全球經濟快速的變化，使得G7的全球比重，相對不斷在減少，在1976年加拿大加入、成為G7之時，整體GDP占到全球的61.88%，但截至今年4月9日，據英國宏觀經濟研究公司Acorn Macro Consulting統計，基於購買力平價的計算，由世界五個主要發展中經濟體組成的金磚國家集團在全球GDP占比31.5%，已超過G7的30.7%。

但是無可諱言的是，金磚五國的經濟型態，仍然停留在原料出口，或是代工生產的階段，沒辦法比得上G7國家的科技與經濟水準，但中國等金磚國家確實有後來居上的態勢，所以G7國家越來越防範。

對G7國家而言，俄羅斯入侵烏克蘭是當頭棒喝的教訓，就像是俄羅斯以手中的能源為武器威脅西歐，現在G7也擔心，作為全球工廠的中國，會在衝突或另一場疫情時，切斷對全球的供應，而西方的科技與投資也必須嚴加控管，以免流入中國，讓其軍力、國力增強。

可是由於G7排他，所以敵對方也會組成「反聯盟」，G7越防範，越會讓對手團結起來對抗，北約全力對抗俄羅斯，就讓莫斯科必須要拉攏北京，而同樣的，北韓核武威脅，美國要聯合日韓共同對抗，就會讓平壤與中俄合作，在安理會否決對北韓的進一步制裁，現在G7越一致對外，只會令金磚五國相應越團結。

G7是冷戰的產物，也是先進發達國家希望繼續保有其領先特權的結合，現在美國重新發現了其價值，就像重新發現北約的價值一樣，但是長久來看，持續封閉而不開放，只會製造敵人，並不是最好的對策。