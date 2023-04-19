美中電動車競爭和對環保的迷失

每輛售價5萬至12萬元的電動車 ，即將迎來低價時代。財經網站CNBC報導，美國起價2.5萬至3萬元的小型電動車即將上市。中國已超越德國和美國，成為最大電動車出口國，但電動車真的環保嗎？電池產生污染物，電動車墳場的汙染如何解決？各種迷思(myth)都引發關注。

伴隨電動車特有的自動駕駛，也引發對交通安全的關切。我們在公路或街上如遇駕駛人讓汽車 進入自動輔助駕駛(Autopilot)模式，駕駛人熟睡，你會羨慕還是提高警覺，深怕對方撞上來？自動駕駛模式技術不夠純熟時，被謔稱為「自動找死」模式，釀成的悲劇不少，是電動車科技的另一考驗。

如果財力足夠，您考慮買電動車嗎？去年8月國會通過《降低通貨膨脹法案》，只要電動車在美製造、或從與美國有自由貿易協定的國家採購關鍵電池材料，最多可獲7500元稅收抵免，抵稅、省錢和環保是人們買電動車的主因。

充電比加油便宜嗎？不計算購車成本，在美國充電比加油便宜；在中國，每公里充電成本甚至只有加油的五分之一。但加油只需三、五分鐘，快速充電需30分鐘至一小時；在家充飽電更需6至10小時。最大不便可能在充電樁不足、續航力不夠遠等缺點。

電動車無法像汽油車一樣，隨處可找到加油站加油。如果去窮鄉僻壤的鄉下，行程超過200哩或300哩，電動車將「有去無回」、找不到回程時需要的充電椿充電。嚴冬低溫電池效率急降，行駛旅程縮短、不敢開暖氣；如遇大堵車耗盡電力、充電無門，中國春運期間電動車就在公路上大量拋錨，都是電動車的短板。

不過隨著電池技術改良，有些廠牌充一次電已能跑300至500哩，各國政府加速撥款廣建充電樁，充電問題克服後，民眾買電動車意願將提升。再說，2035年起，加州等近20州將禁售燃油車，再過12年你就不得不買電動車了。

電動車真的環保嗎？電動車需充電，電力來源如不是太陽能、風能等綠色能源，只是把燃油車排放的廢氣轉嫁到電廠去排放而已。尤其開發中國家電廠大量用燃煤發電，排放二氧化碳等廢氣就和燃油車無異。有研究指出，供應各國製造電動車材料鎳的印尼，發電廠排放廢氣是加拿大電廠的九倍，可見電動車真要環保，還需國家整體配合。

多項研究發現，70%的電動車電池導致車身重量增加，加大煞車、輪胎和道路間磨損，產生更多顆粒污染物，比汽油車還多。每增一輛電動車，其使用壽命反而造成1100元與空氣污染相關的額外損失。不過，美國能源署研究，電動車能源轉換率可達77%至82%，而燃油車僅30%；國際能源署估計，考慮所有因素，電動車的二氧化碳排放量低於汽油車的一半。

其次，電動車和電池生產涉及稀土開採，也有汙染和爭議。Arthur D. Little管理顧問公司研究，製造電動車大量使用重金屬原物料，產生的毒物是傳統汽車三倍，電動車的鋰、鈷、鎳等原料是傳統汽車六倍，鋰、鈷、鎳等都使用更多能源。

更致命的是現在生產的電動車，二手電動車電池續航力已接近零，如更換電池約等於整部車價的三分之一至半價，使二手電動車毫無價值。而數年後大量電動車報廢，電池能否回收、拆解、重利用，成環保新課題，電動車墳場更可能成環保夢魘。

美中科技競爭，電動車成重要領域，兩國政府對電動車生產都有補貼。中國比亞迪電池技術領先美國，美國不得不爭取比亞廸來美設廠合作生產。中國2021年已成電動車最大出口國，超越德、美、日，世界第一，逼使特斯拉多次降價，以競奪市場。

而世界最大車廠豐田 等一直拒絕大力投資研發電動車，豐田和BMW反而全力研發零汙染的氫氣車。但拗不過世界趨勢，豐田被迫加入電動車行列，去年推出多種電動車，2026年將有十款電動車上市，國際競爭激烈。

電動車拉低汽車製造門檻，改變了全球汽車生產版圖，中國獲利最多。電動車2050年如能實現零碳排放，鋰的總需求將是目前全球鋰產量的28倍，稀有金屬爭奪將成國際地緣戰略競爭的新板塊。各國高舉降低碳排放大旗，但全球電力供應仍有三分之二使用化石燃料，燃煤占四成、石油及天然氣占三成。電動車雖時髦，但要實現零排放，需要更多電廠綠化，還有廢車處理等配套，理想和現實的差距還很遙遠。