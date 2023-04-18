外交與對台 中共脫困兩大法寶

習近平當局加大力度推動「反美聯盟」，想「去美國中心化」，他親自訪問莫斯科，深化中俄合作，近日在北京 接見法國總統馬克宏、巴西總統魯拉，中巴合力推「去美元化」；北京並邀請俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克五國領導人5月訪中國，參加「中國-中亞領導人峰會」。黨媒宣揚，中國外交觸角正遍及亞非拉和歐洲。

中國經濟面臨改革開放40多年來前所未見的寒冬。跡象顯示，經濟愈差、民眾愈不滿，北京強化外交、部署武統台灣就更積極，成為中共兩大轉移民眾不滿的最主要法寶，確實能吸引民眾支持，甚至願犧牲經濟，也要成全這兩大目標。

北京試圖建立多極世界、擺脫美國主導，甚至與俄羅斯、伊朗、北韓、古巴等籌組「抗美聯盟」，這樣既凸顯習當局部署「百年未有之變局」，對抗美國經濟制裁施壓，也鼓舞內部民心士氣。外交成就能安撫民心，但武統台灣敢不敢發動戰爭與世界對抗，2027、2035或直到習卸任後都成空談，只要能轉移民間不滿情緒，就是政治操作的高超手段。

疫情這三年，確實在測試各國經濟體質和領導層施政能力，用「美國淺衰退、中國弱復甦」形容，似很貼切。美國GDP在2020年出現3.4%衰退後，2021年第二季就回到疫情前高峰，有5.7%成長，可惜強勁成長帶來高通膨，九次升息抗通膨迄今未完全見效，但晶片投資、製造業回流，累積逾2000億美元投資，金融時報稱這是新產業革命，將打破對中國供應鏈的依賴。而美國企業一波波裁員，經濟下半年是否衰退，都成觀察美國振興的指標。

反觀中國，官方數據2022年GDP成長3%，外界質疑。美中貿易並未受貿易戰影響，去年雙方貿易額達6926億美元，比2021年增長5％，中國對美順差從3535億美元增至3829億美元，增幅達5%，顯示美國對「中國製造」依賴度不減反增，關稅和科技禁運並未打垮中國，似帶給北京很大信心。

美國朝野空前敵意，讓中國強化「去美元化」決心。中國指控美元武器化，與沙烏地阿拉伯、伊朗的部分石油貿易改用人民幣結算，但占比偏低，中國對外採購糧食、能源和原物料，依然嚴重依賴美元。這場貨幣戰不是靠對內叫陣，滿足民族主義情緒就可了結。或許隨俄烏戰爭結束，全球經濟明朗化後，美元地位將更鞏固；而人民幣想挑戰美元地位，以中國經濟和財政前景看，都不樂觀。

中國面臨外資外企撤離，外遷印度和東南亞，嚴重後果將逐步顯現。珠三角是中國製造和GDP重鎮，如今廠房荒廢、招商困難，未停業的製造業很多收不到訂單。鄭州富士康員工從高峰期逾30萬人，目前只剩7、8萬人；東莞宛如空城，網傳中國逾350萬家私企倒閉，都是經濟嚴冬的寫照。

中國失業問題多嚴重？中華全國總工會日前公布數據，全中國職工總數4.02億人，新就業 形態勞動者8400萬人，農民工2.93億人。新就業形態是指貨車司機、網約車司機、快遞員、外賣配送員等群體，這類勞工達8400萬，很多失業者須委屈靠跑腿賺取微薄工資生活，或靠地攤經濟維生，現象讓人細思極恐。國家統計局數據，16至24歲群組失業率達19.9%，創歷史新高。逾1000萬大學畢業生失業，上海市應屆畢業生平均就業率僅32.8%，見微知著，就業形勢險峻可能造成社會動盪，廣東省正組織30萬青年下鄉，莫非文革真的要回來了？

不少評論說，日本 當年挑戰美國，美日貿易金融戰後，日本面臨失落的20年或30年，中國工業、金融等基礎條件不如日本，可能面臨失落的50年。悲觀原因還包括習近平班子缺乏經濟專業人才，系列施政如抗疫、武統台灣、對抗美國，都偏重意識形態政治，動態清零三年打斷了供應鏈、訂單流失、外資不再信賴，使經濟失去動力，陷入相對孤立。

北京的應對策略是用戰狼姿態強硬對抗，堅信東升西降，換來美歐聯手設防抵制愈加團結。以中國現今局面，各方面都需花大錢，但中央和地方財政困窘，地方債務至少9兆美元，貴州省已公開向中央求救。市場競爭優勢、人口紅利都沒了，中國卻勇於投入與美國軍備競賽，而美國這時取消中國貿易最惠國待遇，讓北京雪上加霜，最後難道只能靠發動台海戰爭，想用戰爭解決問題？果真這樣，就是兩岸人民和民族的最大不幸。