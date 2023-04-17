陸祭貿易調查 台總統候選人新考題

4月12日，台灣民進黨 正式推主席賴清德 為黨總統候選人，同一天大陸送來的「賀禮」，是商務部宣布針對包含農產品、紡織品以及五金、化工與工業產品等台灣2455項產品進行貿易壁壘調查，還意有所指地宣布調查可延長到明年1月12日，而1月13日正是2024台總統大選投票日，這兩個微妙的時點安排，當然不只是巧合，而是向台灣的總統候選人出考題，要台灣未來領導人對新兩岸關係架構必須要有現實的思考與準備。

賴清德的總統路，一直被他「務實的台獨工作者」言論所困擾，因此在他提名後的談話裡，刻意強調台灣事實上已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題，非常清楚地要淡化自己獨派形象，追隨蔡英文的「中華民國台灣」路線。

賴清德的「事實上」用詞相當謹慎，並不符合黨內獨派的期待，甚至以「台灣沒有統獨問題」的說法，要打消獨派對他的期待，並用維持事實現況的論述，爭取中間派的支持，而且明確表達反對「九二共識，一國兩制」，不接受中共 定義的一中原則，將兩岸當前的問題，以民主體制迴避主權爭議，想以「民主訴求」來定義總統選舉的戰場。

問題是，兩岸關係如果把「事實上」搬上枱面，大陸方面就要以「事實」和台灣明算帳。兩岸都是WTO的成員，過去台灣方面認定大陸不樂意把兩岸間的貿易爭論變成「國際問題」，不敢也不會將爭端鬧到國際去，但並不表示大陸沒有自己業者的壓力。

這回大陸商務部就是拿WTO的遊戲規則，接受食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會和紡織品進出口商會的申請，要對台灣進行調查。有台商擔心，這是大陸單方面讓利時代的結束，每年上千億美元的貿易順差，將會因大陸要求依照「對等原則」要來進行貿易談判，台灣會受到相當衝擊。

民進黨政府在選舉時是主張反對ECFA，但在執政後絕口不提廢除ECFA，也是吃定了大陸為政治目的爭取台灣的考量，不至於翻掉這些惠台措施，台灣禁止大陸800多項農產品，上千件產品進口也不降關稅，大陸都不吭一聲，現在大陸要依照事實來明算帳，民進黨政府再也裝傻不下去，即使是兩岸互不隸屬的「平等關係」，當大陸不談「兩岸情」公事公辦時，台灣要如何因應兩岸新經貿關係情勢，未來台灣領導人不能不面對挑戰。

對大陸商務部此一動作，台灣經濟部坦承事先未掌握狀況，而且還表示「在不設前提下，願意和陸方磋商」，卻完全拿不出因應對策。台商擔心未來ECFA或許會廢除，經濟部說沒有直接關係，但未來會不會有關係不知道，換句話說，台灣根本沒有對兩岸貿易可能生變做準備，當陸方要明算帳，台灣還能賴著不認帳？民進黨政府整日拿對抗中共謀取政治紅利，卻拿不出兩岸「事實上」應有「正常關係」的對策，豈不荒謬？

國台辦最近多次抨擊蔡政府，在經濟上附合美國對大陸「脫鉤斷鏈」，這個指控主要是因積體電路而來，去年台灣對大陸積體電路出口就占了出口的五成七，當美國對半導體等產業要求台灣「脫鉤斷鏈」，兩岸今年貿易總額第一季大幅衰退也自不意外。在這樣的情勢下，中共新領導班子要改採策略，要和台灣在經貿往來上較較手勁自不意外，只是蔡政府和未來台灣領導人真的對這新情勢準備好了嗎？這可不是「沒有統獨問題」口號喊一喊，就能解決的，民進黨政策真能不改弦易策，面對兩岸新挑戰嗎？

不僅是兩岸經貿往來的情勢大變，自蔡英文訪美「蔡麥會」後，中共一連串的反制動作，雖然沒有去年裴洛西訪台時鎖台軍演那麼強烈，但每一步都是經過精心策畫的。

先是海事局宣布，將對平潭對台直航貨櫃航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶慣用航路等水域進行巡航巡查，並對兩岸直航貨船實施現場檢查，有意落實「國內航線」主張，然後是派出山東艦主秀，在東部外海亮劍，等於宣告對西太平洋有「阻卻外來勢力援助」的實力展現，威懾用意十足。

當中共軟硬兼施要台灣面對「不講情」，要「照章辦事」處理兩岸關係時，豈只是民進黨總統候選人，即使國民黨也得重新估量如何面對兩岸新情勢，這不只像「九二共識」那樣容易的答卷，想選總統的台灣領導人，沒有人能迴避這場大考，必須謹慎應對。