美中實力 是否真的「東升西降」?

巴西總統魯拉14日到北京 ，與習近平會談，會後雙方發表聯合聲明，兩國互為「戰略夥伴」；對北京來說，爭取到任何國家成為戰略夥伴，就是削弱美國的勝利。法國總統馬克宏 一周前訪中，中國也與法國結成戰略夥伴，但馬克宏結束訪問後，遭歐美指責，成為北京分化西方的籌碼。

3月底以來，多國領袖絡繹於途，排隊到北京與習會談，除了法國和巴西，還有歐盟、西班牙、新加坡和馬來西亞，反映出北京的外交攻勢正如火如荼地展開。另一方面，與中國關係愈來愈緊張的美國，也對中國的威脅愈感擔心，朝野紛紛要求，華府制訂更強硬的對中策略。

但美國人到底害怕中國些什麼？是害怕中俄結盟、改寫由美國主導的世界秩序？害怕中國拉攏到更多國家站在北京的一邊？害怕中國的經濟、軍事和政治影響力？害怕中國科技創新、甚至是害怕由中國控制的社交網站抖音？歸根究柢，中國的政治、軍事和外交等影響力的基礎是經濟實力，美國人是否覺得「東升西降」，認為中國的經濟力量已經超過美國？

《經濟學人》有感於北京的猛烈外交攻勢，在最新一期正面評估了美國的經濟實力，發現大多數美國人往往對民調說，美國一代不如一代，下一代的收入將比不上這一代。但數據卻顯示，美國數十年來一直是全球最富裕的國家、經濟也最創新和最有生產力，只有個別依靠石油出口和一些國際金融中心的的國家，人均收入比美國高。《經濟學人》還發現，美國不但數十年來經濟最強，最近三年，在疫情衝擊下，經濟還進一步拋開其他經濟大國。

而大家有目共睹的是，中國經濟被「三年清零」重挫，去年第二季增長率只有0.4%(這是官方數字，不少研究指出，當時實已出現負增長)；去年全年的增長只有3%，中國現在的經濟實力比前減弱，至少是比三年前大為減速。

除了三年清零，中國經濟減速的更根本原因是習的經濟政策。從1978到2012年，中國基本上是推行鄧小平的經濟路線，即擁抱市場和自由貿易，但習上台後改變了這一路線，因為他認為，中國發展經濟30多年，社會比前富裕，中產階級崛起，私營企業崛起，對黨造成威脅，導致黨對社會和對私企的控制面臨失控，所以他要打擊私企和科技公司的老闆，藉此達到黨全面控制經濟的目的。

去年底的中央經濟工作會議決定，今年要以恢復增長為目標。在上月的「兩會」中，中國政府將今年的增長目標訂為5%，這是疫後重開經濟的應有反應，至今為止今年第一季的復甦速度緩慢，但最近房市和消費開始出現復甦跡象。不過專家認為，重開經濟出現的增長，只屬短期反應，長期來說，如果中國真要恢復較快速的增長，則必須進行根本性的改革。

所謂根本性的改革，包括改善與歐美的關係，因為歐美是中國最大的投資與貿易夥伴，關係惡化將有損經貿。另外還要改變對私企的政策，從打擊改為全力支持，有必要立法確保給予私企公平競爭的機會，以及確保企業家的財產安全，唯有這樣，才能讓占了全國GDP 60%和80%就業的私企恢復信心；對於失去競爭力的殭屍國企，則須需要進行私營化。但目前北京並未推行這些根本性的改革，因此現在推行的振興政策，只會收到短期效果，難以恢復快速增長。

1947至1989年是西方與前蘇聯的冷戰時期，當時的美國也對前蘇聯的威脅擔心不已，但到了1989至1991年前蘇聯終於瓦解。1980年代，美國又擔心日本 強大，但日本的經濟繁榮1989年達到頂峰，1990年泡沫破滅，從此經濟陷入長期低迷。歷史學者告訴我們，在日本經濟崩潰後，美國人對日本經濟的強大仍擔心不已，例如1991美國仍有暢銷書「即將爆發的對日戰爭」(The coming war with Japan)，1992又有暢銷小說「初升的太陽」(Rising Sun)，反映出日本經濟崩潰後，美國人對日本仍猶有餘悸。

現在的情況，是否與當年的日本情況相似？中國的經濟力量已不比從前，不少美國人仍害怕「東升西降」。但問題是，中國往後的經濟是否還可以回到以前的快速增長？