美國軍政情報系統的九一一事件

被公認為自2010年阿桑奇「維基解密」、2013年史諾登「稜鏡門」後，史上最大情資洩密案，隨著麻州21歲空軍國民兵特薛拉被捕，看似暫告一段落，但以為就此可以堵住美國監測全球情資網的破洞，根本自欺欺人。

目前被捕的洩密者，只是在自家電玩群組內傳閱機密文件的無厘頭憤世青年，未必出於叛國之心，但同樣能接觸高機密敏感情報的美國體制內正牌間諜，可能早已把類似的密件傳送到俄國。這種隱而不現的情資漏洞才駭人，美國情報蒐集與分享，急須再次重整，才能贏得盟友信心。

目前能夠發現洩密，主因是洩密者上載社群 平台分享，幾可判定是業餘所為，但必須假設有更多軍中間諜，能在不暴露自己的情況下向敵國發送情報。防諜捉諜本該是例行要務，不能放鬆，但很多人都難以相信，一名年僅21歲、在麻州鱈魚角營區工作的電腦系統維修空軍國民兵，竟能被授予與各國軍情首長同步同享的權利。今天問題不在洩密者，而是情報作業後端管理體系的嚴重出錯，如果特薛拉與相關洩密者被定罪受懲，至少系統負責者也該受到重懲。

這次洩密與過去不同處在於，所洩漏的軍事情資太新太近，是40天內的絕頂機密，包括2月3月最新的兵力部署，直接決定幾周後烏東戰場將士生死，烏克蘭 故作鎮定，但烏軍的春季會戰計畫，從部署的一兵一卒到一砲一彈，都一目了然，各地防空飛彈陣地位置圖都貼在網上，就等俄軍空襲摧毀。這些密件最初在今年1月出現在電玩圈內伺服器，3月外溢到公開電玩網站平台Discord，最後被發現在俄文的「無線電」社群平台，竟然未被美方或其他情報機構注意。

紐約時報在本月6日獨家揭露機密國安文件在「無線電」社群平台浮現，並證實洩密文件的真實性，這才為外界所悉。

國防部長奧斯丁瞭解初步情況後，7日緊急召集跨部門會議，同時向國會領袖與盟國匯報情況，此時多家媒體也上網找到更多上傳洩密文件，自行解讀，外界逐漸得知嚴重性，引發軒然大波，盟國震驚不已；拜登 政府仍是陷在霧裡，毫無頭緒，被迫公開承認仍找不到洩密源頭。

分析者指出，阿桑奇與史諾登兩案與這次洩密者極為不同，拍攝密件的特薛拉沒有意識形態作祟，是他所領導30人不到的年輕群組成員，與別的群組為烏戰成敗網上辯論之餘，憤而貼出兵力部署絕密文件，用以炫耀，結果闖下滔天大禍，這與阿桑奇、史諾登的偏執狂熱，難以相提並論。

但這次洩密內容還有許多讓吃瓜群眾思索之處；例如，美國對烏戰幾乎已經完全介入，每天指揮的程度，從兵員部署到軍火提供，有如紐約時報駐白宮的資深國安記者桑格(David Sanger)評論，「這些文件清楚地表明，在入侵一年後，美國幾乎在所有方面都深深捲入(烏戰)。」

經過媒體梳理，更可看出拜登控制烏戰進展之際，由於中國與俄國「上不封頂」結盟，牽制了迅速擊敗俄軍的顧慮。有份洩密文件提到，拜登堅持不提供烏軍能深入俄境的高端遠程武器，是因如烏克蘭對俄國境內重要目標發動襲擊，中國可將此舉「把北約描繪為侵略者」，若中國研判為這種對俄攻擊，影響重大，即使踩著紅線也會增加軍援俄羅斯。但同時密件顯示美方對俄軍情報掌握令人吃驚的準確，說明美國何以能保住烏克蘭不致迅速崩潰，更可久戰不衰。

另外密件與中國有關的部分還提到，美方極為注意中國近年來不斷提升軍事實力。其中一份密件提到2月25日中國試射東風27極音速中程彈道導彈，研判極可能穿透美國現行反導彈系統防護罩，難以攔截。美方雖急起直追，但如果美中極音速導彈勢均力敵，美中戰略對峙將有基本改變，中方將更在全球事務上，咄咄逼人，十年內重塑國際秩序。

「維基解密」事件讓人見識到，美國國務院外交檔案中顯示美國外交手段與掌握敵對勢力的狠毒，「稜鏡門」讓世人見識到美國國家全安局對包括盟邦在內的全球監聽行動，都曾造成極大震撼，這次洩密事件並未涉及反政府意識形態的偏執個人，反而是凸顯美國政界、軍界、情報界管理致命缺失，直接涉及影響到未來幾周幾個月的烏戰輸贏，與隨之而來的世界權力重塑，極為嚴重，稱為美國軍政情治的九一一事件並不為過。