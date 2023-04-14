AI雖衝擊勞工就業 覆舟亦可載舟

由於ChatGPT的蓬勃發展，人工智慧（AI ）成為最新的科技熱門話題，這個由微軟支持的OpenAI所創建的AI聊天機器人，因其回答問題、撰寫論文、甚至辯論法律案件的能力，讓人印象深刻和感到震驚。

隨著科技發展，AI在各行各業中變得愈來愈普遍，雖然AI科技能讓我們的生活更輕鬆，但它也在改變就業 市場並取代人類的職責。

電腦、智能機器和機器人將成為未來勞動力的預測，許多人感到擔憂，隨著這些科技變得愈來愈普遍，它們將開始接管某些工作，並減少對人力的需求，這可能會對經濟產生巨大影響，因為人們的工作機會將會因此減少。

根據非正式的估算，半數企業已經開始在其業務中採用某種形式的AI，以實現工作流程自動化、削減成本。這些變化是無可避免的，也因此許多員工開始擔心自己可能會在五年內被這種新科技取代。

雖然對於AI科技取代人們工作的擔憂不斷加劇，但專家表示，事情沒有那麼簡單。牛津大學在2013年的一項研究發現，在未來20年內，美國47%的工作崗位可能會被AI淘汰，這個十年前的預測，現在看來似乎太過誇大。

高盛最近的一項研究發現，生成式AI工具實際上可能會影響全球3億個全職工作崗位，可能會導致就業市場出現「重大衝擊」，全球有18%的工作可以實現電腦化，發達經濟體的影響比新興市場更深。白領勞工 被認為比藍領勞工面臨更大的風險，預計行政人員和律師受到的影響最大，而建築和維修等體力要求較高或戶外工作的影響則較小。

即使如此，專家仍堅定相信，這些科技必須有人類的判斷輔佐，才能避免錯誤和偏見，因此應該將AI視為提高生產力的工具，而不是完全替代。

學術界普遍認為，AI的發展意味著科技可以取得愈來愈多成就，由於AI的支持，實體機器、軟體系統、以及硬體和軟體的組合變得更加強大，用機器取代當今更高比率的人類工作，變得愈來愈有可能，而且也有利經濟發展。

與大多數科技革命一樣，一開始，勞工對失業和被取代的恐懼是很自然的。然而，類似的衝擊以前也發生過：例如電腦的普及，或者更先進、更專業的機器陸續被發明。這些潮流改變了人們的工作方式和工作類型，它們當時的確讓一些工作變得多餘；但如今我們已無法想像沒有它們的生活。

在電腦發明之前，沒有人預見電腦軟體工程師這種職位。AI將為工程師和某些類型的管理人員創造更多工作崗位，而且隨著人口老化，任何因AI而減少的工作，都可以被像是醫療保健工作崗位數量的增加所抵消，可能需要一個強化的技職再培訓系統，譬如讓失業的銷售員學習醫院的工作。

歷史證明，如果工作因新科技而流失，其他角色就會被創造出來取而代之，這是有著數百年歷史的演化過程，由於創造和提供新型商品和服務的能力而額外創造的新工作崗位，遠遠超過了被取代的工作崗位數量。

而且AI以及因其而衍生的科技和產品，在某些方面仍然存在局限性。專家認為目前離「真正的AI」還很遠，因為目前所有模型都是根據一組數據預測正確的反應，AI所做的大部分工作是綜合現有知識並牢記特定目標，這離創造新知識還很遠。

以生活中最平常的例子來看，AI或機器人就很難扮演守門人的角色。以餐飲服務業為例，新科技或許能夠接受客戶下單點菜，但絕對看不到小機器人視顧客的用餐習慣和上菜方式，在不同時間將不同食物送至特定餐桌。

因此，人們可以與AI一起工作，而不是被它取代，許多企業已開始使用AI來提高效率或以其他方式支持員工。企業負責人正在擁抱AI，以提高企業的效率，並幫助員工更有效地完成工作。利用AI可以讓組織以另一種方式重新配置職務，從而最大幅度地減少重複任務所花費的時間，並同時最大幅度地提高策略決策的制訂。

然而，要成功做到這一點，企業需要調整，包括教育員工，幫助他們提高技能和重新學習技能，以及創造以負責任的方式使用AI技術。

總而言之，雖然AI演算法和衍生的科技可能不會完全取代人們的工作，但它們很可能會成為日常工作生活中更重要的一部分；而且更重要的是：AI在職場進化的時程可能比所有人預期來得更早更快。