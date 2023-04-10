商業地產恐成銀行風暴下一張骨牌

自疫情肆虐，改變人們上班和購物方式以來，辦公室和零售物業的進駐率與價值一直在下降，而Fed不斷升息對抗通膨，也重創這個高度依賴信貸的產業。

隨著企業文化轉向遠距工作，導致空置率上升、房產價值下降，商業地產遭受沉重打擊，在矽谷銀行 倒閉後，銀行的流動性問題更加引起高度關注，導致小型銀行加速收回商業地產承貸，這將是未來幾個月內最值得關注的事態發展。

過去十年小型銀行在商業地產貸款 上快速成長。從2012年的大約8000億美元，過去兩年急劇上升到2022年的2兆美元，更令人不安的是，資產不到2500億美元的中小型銀行，約占商業地產貸款的80%。小型銀行在商業地產市場上的槓桿率過高，毫不誇張地說，已經到了牽一髮而動全身的時刻。

估計未來24個月內，在2.9兆美元的商業地產貸款中，超過50%需要重新續約，屆時新的貸款利率 可能會較原有利率大幅上升350至450個基點。分析師據此預測，商業地產價格將從高峰跌到谷底，跌幅將高達40%，比2008年金融危機時還糟。

無論規模大小，幾乎所有銀行現在都在收緊商業地產的貸款標準。事實上，隨著Fed提高利率以降低通膨，銀行早就執行更嚴格的貸款標準；而上個月爆發的銀行業危機，更加劇現有的流動性不足。這反過來會增加業者違約、陷入困境和拖欠債務的風險。

商業地產是個巨大的市場，估計價值約20兆美元。經歷數十年的低利率和寬鬆信貸帶動高速成長，現在正在碰壁。造成這種壓力的主要原因有三：

首先是，更高的利率；Fed一年多來升息九次，高利率會降低企業擴張的邊際需求，因所需空間減少，侵蝕業主收入，壓低資產價格，並增加債務成本。這對高槓桿操作的商業地產來說是個大問題。

在價格持續下跌之下，延展如此龐大債務的成本變得更加昂貴。違約案件已經開始陸續出現，像是Brookfield Asset Management和PIMCO最近融資遭拒；黑石集團連續5個月限制投資人贖回資產。

其二是，辦公室空置率上升；企業正在努力讓員工重返辦公室，但仍有超過25%的美國員工仍在遠距工作，高於2018年的5.7%，都會區辦公空間空置率達到18.7%，創下歷史新高。

因為有更多人在家工作，企業就不需要多餘的辦公空間，所以正在取消租約或出售，這將進一步侵蝕租金利潤率並壓低房地產價格。

其三是，商業地產過剩；過去幾年大量商業地產動工興建，而且不少已完工開始招租，截至2023年2月約有1.25億平方英尺辦公空間興建中，另有2.713億平方英尺正在規劃中。

更糟的是，現有閒置空間高達2.32億平方英尺，是2020年之前的兩倍。因此，預計大部分規劃中的建案，都可能會暫時擱置，而供過於求的情形將進一步壓低價格和租金。

由於商業地產依賴小型銀行的大量融資，這些小型銀行也依賴商業地產的價格和收入。當來自租賃的收入流和房產價值上漲時，銀行很樂於放貸，因為它有利可圖，並且上漲的抵押品價格可提供保證。

但是，當價格下跌，收入減少，導致違約風險增加時，情勢就大不相同了。銀行不再向業主提供新貸款。如果沒有新的融資，這些業主就無法延期償還債務，只得被迫出售資產，使得供應增加，相對於疲軟的需求，進一步壓低價格，銀行蒙受貸款損失後又會進一步收緊信貸，進而形成一場惡性循環。

早在矽谷銀行倒閉前的一個多月，銀行就開始收緊貸款，而萬一再有任何銀行出現像矽谷銀行那種流動性危機，只會加劇這一趨勢。而且針對整體銀行的全面監管審查即將到來，也意味著中小銀行將進一步收緊貸款標準，貸款難度加大。

更糟的是，小型銀行在SVB於3月10日宣告破產後快速流失存款。截至15日，短短5天內小型銀行的存款流失1090億美元，降幅創歷史紀錄。到3月27日時更超過2000億美元，同比下降1.5%，為1986年來的首次年度下降。

如果這些小型銀行存款進一步外流，可能更會加速業主匆忙折價出售資產。但因銀行業對自有資本結構向來諱莫如深，即使是最優秀的分析師也不知道這些債務值多少錢。但有件事是確定的：商業地產部門只會愈來愈脆弱，小型銀行也遭連帶牽累。

商業地產就是下一隻黑天鵝。這顆定時炸彈的引信該如何解除，有賴銀行、地產業主和Fed聯手因應。