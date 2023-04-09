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美中夾縫中 歐盟要走獨立路線

社論

法國總統馬克宏結束三天訪中行程，6日與習近平在人民大會堂會談一個半小時，7日又在廣州再與習進行非正式會談，他在會談中表示，指望習近平發揮影響力，促成烏俄和談和停戰，但結束訪問時公布的聯合聲明顯示，中國並沒有改變對俄的立場，反映出馬克宏此行，在烏俄戰爭的問題，沒有取得任何成果；另有50名法國商界領袖隨馬克宏出訪，因此做生意才是此行實務。總部設在法國的空中巴士(Airbus)，與中國簽約出售160架客機，並在天津設立第二條總裝線，兩年後投產，屆時空中巴士在中國的業務將超過美國的波音。

馬克宏這次訪中，讓人觀察到歐盟對中獨立路線的操作。歐盟是由27個國家組成的「邦聯」，負責歐盟日常事務的歐盟執委會，有自己的預算(今年是1866億歐元，德國今年的預算是4763億歐元，法國是3055億歐元)，歐盟有自己的行政、立法和司法機關，所以是一個獨立組織，有自己的政策路線，理所當然。

但進一步觀察顯示，所謂的歐盟獨立路線，是針對美中競爭發展出來的，即：歐盟不希望太過依賴兩國。以對中而言，歐盟不希望經貿太過依賴中國，因為中國是歐盟貿易最大進口國和第三大出口國，每年的貿易額達8400億歐元；過去十年，歐盟貿易逆差增加了三倍，去年的逆差高達4000億歐元。對美而言，歐盟也不希望在國防上太過依賴美國，俄侵烏一年，歐盟雖受威脅，但在安全問題上，也不願太過依賴美國和北約。

據世銀資料，歐盟2022年的GDP達16.6兆美元，占超過全球GDP約六分一；美國同年GDP約20.8兆美元，占全球約四分一；中國14.7兆美元，占接近六分一，以經濟實力言，美、中和歐盟可說是三分天下，歐盟如果擺脫美中，政策獨立自主，影響力必大增。

但問題是，歐盟的獨立路線可走多遠？從馬克宏這次訪中之行可看到一些端倪。歐盟沒有統一的對中政策，內部有兩種意見。馬克宏邀請歐盟執委會主席馮德萊恩一起出訪，兩人剛好代表歐盟內部的兩派意見，反映出兩人同行，是有意向北京表示歐盟的團結。

馬克宏帶著龐大商團，更意在經貿，這是向中國表示，要深化與中國的經貿關係；但在經貿政策上與馬克宏相反的馮德萊恩，在出訪前高調批中，指責中國不譴責俄國侵烏，還提出歐盟要在經貿上對中避險(de-risking)。結果，北京高規格款待馬克宏，卻低調接待馮德萊恩，對兩人的態度截然有別。

法德是歐盟最大的兩個國家，德國總理蕭茲比馬克宏更早表態，去年11月已率先訪北京，與中國深化經貿關係；當時中共20大剛結束，習成功奪取第三任，蕭茲不顧輿論反對，排眾而出，以訪中支持習近平。蕭茲訪中後一個月，在「外交事務」撰文明白表示，中國不應因崛起而被孤立，歐盟支持民主，但必須推行務實政策，尋找與中國合作的機會。

俄烏戰爭爆發後，德法國內，通膨和油氣價格飆升，經濟受挫，面臨衰退，因此急於訪中，重建經貿關係。至於中國，也因三年疫情，急於在疫後重振經濟；在上月的兩會中，將今年的經濟增長訂為5%，國際貨幣基金(IMF)也預測，中國今年經濟增長5.2%，是全球增長最快的國家之一，將可帶動全球經濟增長，所以歐盟雖不想太依賴中國，但德法卻不得不向中國的龐大市場低頭。

至於歐盟的對美關係，歐美文化同源，都是民主國家，因此成為拜登民主陣營的重要夥伴；北京和莫斯科愈走愈近，形成歐美和中俄兩大對立陣營。但歐盟其實心懷獨立，不希望太過依賴美國，例如蕭茲不願孤立中國，並願意與中國合作；馬克宏希望「歐洲復興」，這次訪中更全力遊說習斡旋俄烏衝突，希望促成二次大戰以來最大一場戰爭的停火。

但7日公布的中法聯合聲明顯示，北京不賣馬克宏的帳，聯合聲明顯示，中國依然不肯譴責莫斯科。習近平剛於上月訪問莫斯科，與普亭訂下盟約，中俄友誼繼續無上限，所以不可能對馬克宏所「指望」的有任何反應，究其實，北京對馬克宏的最大興趣是，拉攏法國到北京的一邊，使法國成為北京分化歐美的一環。

歐盟 馬克宏 北京

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