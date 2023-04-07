蔡英文過境危機 各方克制防範

台灣蔡英文 總統這次出訪，目的其實在美國過境，而過境的重點不在去程停留紐約，而是回程與眾院議長麥卡錫 會晤，之前裴洛西議長堅持去年8月訪台，美台對中國軍演記憶猶新，所以希望極力避免重演，與其讓麥卡錫來台北，不如讓蔡英文去美國與他見面。

經過國務院與台北協商，美台已有共識，行程盡量保持低調，包括在紐約哈德遜研究院的演講不公開，在雷根圖書館的演講取消，以公開談話代替，她在紐約見眾議院少數黨領袖傑福瑞斯，也在四天之後，才正式公開，唯一剩下的敏感部分是與議長麥卡錫的見面，這也是中國最在意的部分。

其實北京如何反應將取決於幾個因素：會晤是否閉門？之後會不會有記者會？會不會說一些被北京視為挑釁性的話，導致中國做出軍事回應？

與外界預期不同的是，現在看來各方都保持節制，美國行政當局急於與中國恢復來往，不希望這次會面節外生枝，麥卡錫在達到目的，媒體前成為對中強硬第一人後，也想緩和氣氛，而台灣方面更是低調，不願再有一次軍演，影響民進黨候選人的選情，更重要的是，中國也沒有採取軍事施壓的方式。

首先是蔡總統與包括麥卡錫在內的19位議員的會晤不公開，只有開始時讓記者拍畫面，內容則靠與會者出來轉述。

接著是會後蔡英文與麥卡錫的公開談話，兩人皆「謹慎選擇用詞」，沒有提到中國，只強調台美關係空前強固，麥卡錫指出，當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡總統則指在雷根圖書館舉行會談別具意義，提到雷根任內1982年的「六項保證」。

最後則在只有眾院中國委員會議員參加的記者會上，麥卡錫卻意外的放軟調子表示，美國的「一中政策」不變，也不會邀請蔡英文去華府國會演講，他目前也沒有率團訪問台灣的計畫，如果要去也是以「個人名義」。他還呼籲中方與美國持續往來，他也「樂於」與中國國家主席習近平會面。

這與幾個小時前，在與蔡英文總統在一起時的說法，判若兩人，其實麥卡錫是典型的政治人物，在目的達成之後，不希望把情況弄得不可收拾，所以改為事緩則圓，修補與中國的關係。

但是中國恐怕不是這麼好哄的，就在蔡英文與麥卡錫會面後，6日清晨，中國外交部、全國人大外事委員會、中共 中央台辦、中國國防部分別發聲，表達嚴正立場，雖然看起來陣勢浩大，但是明眼人卻指出，去年裴洛西訪台，是八大單位，除了這四個單位，還包括全國政協外事委員會、香港特區政府、澳門特區政府、八大民主黨派均發表聲明，堅決反對裴洛西訪台，對美方強烈譴責抗議。

所以此時的兩個訊息，初看雖然聳動，有評論把中國的強硬發言，與此嫁接，以為中國會「堅決捍衛國家主權」，最後卻都讓人有「狼來了」的感覺，自己嚇自己。

其一是，福建海事局5日宣布，要啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查」，但是進一步探究，發現這僅是福建海警的巡航，不是東部戰區的演習，雖然以管理專屬經濟區為名，針對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，但沒有飛彈試射、軍機掩護，甚至配合的解放軍軍艦都沒有，比起去年八月的軍演，兩者強度可謂天差地別。

其二是，台灣國防部5日發布，解放軍山東號航艦編隊日前穿越巴士海峽，正在台灣東南海域，台灣國防部長稱，不排除山東艦出現是在為軍演做準備，不過美國海軍尼米茲號航母也在台灣東部，離台灣大概有400浬，「尼米茲號不能說是為了山東艦過來，但這個態勢擺出來，就有關聯了。」

希望看到美中衝突的人，這樣的態勢，其實是最符合想像的，山東號當成中共對台軍演的實際威脅，由於美國對台安全承諾，會全力支援台灣，所以尼米茲號航母急來救援。

但這簡直胡說，今年3月9日，中共官媒就已經發布，山東號航艦將赴「遠海深藍」執行遠洋訓練活動，與台海情勢無關；同時，美國尼米茲號航母日前才與日本、南韓海軍在南韓南部濟州島附近的國際水域舉行針對北韓的反潛聯合演習，周二演習結束後，尼米茲號即一路向南航行，並不是看到中共有對台動武跡象，刻意南來監控。

這次台灣總統過境美國，雖然有擦槍走火的可能，但美中台三方都能克制，終究能夠管控衝突，我們期待，克制的精神能夠延續，進一步開啟對話。