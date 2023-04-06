川普出庭應訊 美國政治實境劇

前總統川普 4日在紐約市出庭應訊，成了典型的美國政治實境劇：下午1點多，川普車隊從川普大廈出發後，多架直升機在上空跟隨盤旋，數百名記者在川普大廈與法院門口封鎖線外守候，攝影記者早早卡位、架梯子，且出動「大砲」鏡頭，全球媒體都做實況轉播。

據稱支持川普的MAGA群眾大舉湧入，紐約警方如臨大敵，防範另一場國會暴亂級的群眾事件，除了調派優勢警力進駐，還封鎖附近街道禁止閒雜人等闖入，並且隔開要對川普抗議的群眾。

川普4日在紐約傳訊程序結束後，回到佛州發表演講表示，他「從沒想過美國會發生任何像這樣的事」，稱自己「無畏地」捍衛國家，還痛批這場刑事訴訟是「對我們國家的侮辱」。各大電視網怕給他更多的宣傳，也擔心他又說出什麼荒誕無稽的話來，紛紛提前切斷直播，也結束了一天的實境秀。

連拜登 總統都知道，這個時候不要與川普秀爭收視率，4日下午他僅僅公開露面4分鐘，談人工智慧。拜登身邊的人私下慶幸，2023年的政治鎂光燈將會集中在川普的法律訴訟上，拜登不被媒體注意，集中心力在施政上，反而是好事。

雖然外界猜測，川普會被拘捕後交保，川普也在應訊前，於自己的社群平台上宣稱：「他們就要逮捕我。不能相信此事發生在美國。」但法官經過一個小時的過堂後，沒有拘留川普，也沒有對他設下開審前限制，這可能是考慮到政治效應，不願因為川普支持者與反對者的衝突，讓社會付出太高的代價。

但在起訴書中所透露的情節，就已足夠對川普造成政治上的傷害；首先是川普本人是否知情，並且主使此事？據檢察官透露，關鍵的犯罪證據在2016年9月的一段錄音中發現的，內容是川普的律師們討論，如何壓下他的外遇新聞，川普說：「那我們拿什麼來支付這件事？」

其次，川普付封口費給色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，不是偶一為之，而是系統性地、一再掩蓋自己過去的劣跡，不僅偽造商業紀錄，還可能牽涉到濫用競選經費。

根據檢方起訴書，川普在2016年大選前後，聯合羶色腥小報「美國媒體公司」(American Media Inc.，簡稱AMI)展開「壓新聞計畫」(Catch and Kill Scheme)，鎖定有關川普醜聞的蛛絲馬跡，支付高額封口費來掩蓋相關的負面消息，事成後，川普邀請AMI執行長參加就職典禮。

其中包括川普的私生子事件，川普大廈警衛薩尤丁(Dino Sajudin)2015年10月計畫把他近距離觀察到的川普私生子消息兜售給媒體，但被AMI以3萬元買斷。

還有曾經與川普有染的「花花公子」雜誌模特麥克道格(Karen McDougal)，在選前的2016年6月，打算向媒體披露她和川普的婚外情。川普得知後，要AMI付麥克道格15萬元封口費，並承諾以現金方式償還AMI，但AMI擔心犯法而拒絕，後成立空殼公司付款給麥克道格。

最後則是2016年10月，大選前12天，川普透過前律師柯恩匯13萬元封口費給丹尼爾斯。勝選後，川普以11張公司支票，每月還錢給柯恩；支付封口費並不犯法，關鍵在於川普償還代墊款時，帳面紀錄卻是「法律費用」，成為檢方指控川普偽造商業紀錄的根據之一。

法官表示，此案最快可能明年元月開審，34項指控如都定讞，川普將面臨136年刑期，但既不一定會被關，更重要的是，也不會妨礙川普競選，以及當選美國總統。

然而開審之際，正值共和黨初選起跑，勢必會對川普的聲勢有影響。川普的律師雖然表示希望延至春天開審，但法官未必同意。更重要的是，川普還有四項訴訟等著他，包括喬治亞州 選務糾紛，川普不當要求選務官員「替我把這些票找出來」；海湖莊園被搜出聯邦機密文件案；唆使暴徒圍攻國會等。

未來幾周，喬治亞州將決定是否起訴川普試圖推翻喬州2020年大選結果，現在已有了第一次起訴，將大大減輕喬治亞州和華盛頓檢察官跟進的壓力。

這場政治大戲，眾所關注，不僅美國選民關心川普與拜登的第二回合，將鹿死誰手，世界各國也屏息以待，看2024年誰將入主白宮。本來各國以為這次將由「川普替身」、佛州州長德桑提斯上場，美國外交政策還有微調的可能，現在沒想到川普本人很可能再度披掛上陣，劇情之離奇，實在令人錯愕。