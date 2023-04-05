烏戰走近轉折點 考驗中俄盟友關係

俄烏戰爭3月31日滿400天，俄烏兩軍在巴赫姆特交戰數月，傷亡慘重，勝敗未定。西方媒體報導，俄軍已死亡6萬至10萬人、受傷十餘萬；瓦格納傭兵5萬人傷亡殆盡，普亭又簽動員令，再徵召18萬青年入伍參戰。反觀西方對無底洞般的軍援已現疲態，德國防長宣布，自身武器庫存不足，日後難再提供武器。美國想利用烏克蘭 削弱俄羅斯 的戰略雄心進展緩慢，烏克蘭戰爭反而把中俄關係打得更緊密。

戰爭爆發一年多來，全球輿論常聚焦美國利用烏克蘭戰局，想先除掉俄羅斯，接著集中力量對付中共，這個世紀大戰略美國兩黨確實有人贊同。而中國提和平方案倡議停火，有如承認烏東俄軍占領土地歸俄國所有，和平方案被烏克蘭和國際社會嗤之以鼻；澤倫斯基除了想和習近平通電話，還邀習訪基輔，反想分化中俄關係，北京只能低調應對。

開戰一年來，支持各國領土主權完整的國家領導人，如美國拜登、英國強生、法國馬克宏、德國蕭茲、義大利德拉吉、羅馬尼亞約翰尼斯等，都已造訪烏克蘭戰地，表達聲援。習近平卻在3月20日訪俄羅斯，會見「好朋友」和甫被國際法院以戰爭罪行通緝的普亭，習想把自己塑造成「世界和平締造者」，但這種對比和落差連部分大陸愛國群眾都難接受，何況中俄以外的世界。

美國傾全力援助烏克蘭，削弱俄羅斯。據德國智庫世界經濟研究所(ifW)報告，美國迄今已提供烏克蘭逾400億美元軍援，連同經濟援助達700億美元，排名第一，比其他各國總和還多；而歐洲各國提供逾500億美元援助，英國最多，達70億美元。

五角大廈2月20日公布武器清單，美國已提供烏軍8500枚標槍反坦克導彈、1600枚刺針肩射對空導彈、5萬4000枚反裝甲彈、700架彈簧刀無人攻擊機、38門海馬斯火箭砲，還有200多門各式火砲和數十萬發砲彈、地雷等。武器數量雖不比二戰時提供蘇聯對抗納粹多，但論精密度和價值卻超越70多年前；美國這次對打敗俄羅斯勢在必得，後續還投入31輛M1艾布蘭坦克，日後可能提供戰機等。

烏戰打醒美國和歐洲各國，武器、彈藥庫存不足，軍工生產力衰退，難應對大規模戰爭，激發各國提振軍備。德國軍費雖從GDP的1.5%增至2%，卻聲言軍火庫已空；美國也發現武器庫無法提供大規模戰爭所需，激發重振軍工和武裝熱潮。全球第二大軍事強國俄羅斯已用盡武器庫存，連二戰時的坦克、迫擊砲等都上場了。

美歐聯手重畫世界地緣戰略版圖，開始收網。其一，芬蘭加入北約 ，3月30日獲全數北約成員國同意，4日完成程序，成為北約第31個成員國。瑞典只待土耳其、匈牙利同意後，將成北約第32個成員國，使北約勢力擴充，完全包圍俄羅斯西方邊界。

俄國去年開戰理由之一，是反對烏克蘭入北約，如今北約版圖擴增，即使俄羅斯不崩潰瓦解，烏克蘭最後也不加入北約，但俄羅斯今後繼續和西方對抗，如何安心睡好覺？除了軍事孤立，經濟上與西方分離，要如何解決發展難題，能否只能完全靠中國？

其二，中國口說維護世界和平與國家主權領土完整，卻為侵略鄰邦小國、觸犯反人類罪行的獨裁者普亭撐腰。如今中俄關係更緊密，即使未結盟，如何換取世人尊敬？美中對峙，中國分化美歐關係失敗，如今歐洲認清中共面目，而有各種經濟勿過度依賴中國市場的論調，這才是真正百年變局，中國要警惕淪入類似晚清被國際嫌棄、抵制和提防的危機中。

中國本有極佳機會，用某種方式制裁俄羅斯，至少堅守中立，換取美國和西方信任，贏得轉機；如今暗助普亭、與西方抗衡，策略完全推翻改革開放40年來中國贏得的世人好感。

其三，北京想利用俄羅斯作盾牌，提防普亭倒台，中共變成西方唯一敵人。俄烏戰爭漸走近拐點，普亭如何應對戰敗危機，北京如無法滿足其需求，他最後是否急轉彎投靠西方？川普誇稱他如再次當選，24小時內能解決烏戰危機，似又在玩弄聯俄制中把戲。中共一言堂式的決策，內部自我強化信念下，使美中碰撞更激烈，中俄誰會先背叛對方、倒向西方，結局也在加速逼進。