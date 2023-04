美中激烈對抗的虛虛實實

參謀首長聯席會議主席密利 上將3月29日向國會作證,指中國軍力本世紀中葉將超越美國,令人不安。他和空軍部長肯德爾都說,美國無法限制中國核武發展。中國已宣布2035年前核彈頭將增三倍,從400枚擴增至1500枚,目前正興建數百座洲際彈道飛彈發射井,威脅美國安全。美國這類警告仿如冷戰重啟的聲音不絕於耳,但形容中國軍力將超越美國,對照現實面似非事實,軍方想因此爭取更多軍費才是真。

美中步入空前激烈競爭。北京 上月初公布,今年軍費1兆5537億人民幣,折合約2200億美元,年增率達7.2%,是2019年以來最大增幅。而拜登政府明年國防預算編列8420億美元,幾乎是中國的四倍,是美國史上最高,比2023年增3.2%,比2022年更增加13.4%。美中軍備競賽進入決賽期,但形容中國軍力將超越美國,與事實有很大落差。

不僅美中軍備競賽,北約、日、韓、越、菲和台灣都增加軍費,啟動造艦或各型導彈戰機研發,俄烏戰爭未了結,世界充滿武裝對抗氛圍;而針對目標除了俄羅斯還有誰,不言而喻。

北京對內宣傳中國崛起強大,在國際社會卻自稱是開發中國家。美國國會衆院日前通過《中國不是發展中國家法案》(PRC is Not A Developing Country Act),剝奪中國發展中國家地位。參院另一法案《終止與中國正常貿易關係法》(Ending Normal Trade Relations with China Act),規定兩年內撤銷中國貿易最惠國待遇。

衆院外交事務委員會亞太小組主席、韓裔金映玉(Young Kim)說,中國利用發展中國家地位,占用真正需要援助國家應享的資源,造成一帶一路債務陷阱;中國是世界第二大經濟體,占全球經濟總量18.6%,應被視為發達國家。兩項法案對美中關係再添變數,中國外貿雪上加霜。

密利和各軍種司令、退役將領紛紛指中國最快2024年拜登任滿前,或2027年習近平進入第四任期前,將發動武力侵犯台灣。所持理由不外乎中共 政治節點,或中國屆時具備兩棲登陸作戰能力,或內部情勢不能再等待。中共用武統嚇阻台獨、凝聚內部團結是真,真正動武是虛是實,見仁見智。

對比美中軍力、台灣導彈防衛「不對稱嚇阻戰力」,或自行研發中程導彈可瞄準和重創大陸沿海人口達幾億人的各大都會,美國並結合日、韓、澳甚至英、印等,擴大印太戰略結盟,嚇阻中共動武。

台灣不能缺乏危機意識和防備,絕多數民眾卻無視戰爭威脅,逾半民眾不信中共如動武,美軍會直接參戰護台;近八成民眾雖願挺身參戰、保衛台灣,卻有六七成民眾認為中共會贏,台灣將失陷,說明美國保台策略有虛有實,美國只能強化美台備戰和威懾能力,維持台海現狀不被破壞。

中國軍力能否超越美國?依瑞典國際和平研究所數據,美國每年軍費占全球軍費總和近四成,世界第一,金額相當於排名第二以下的中、印、英、俄、法、德、沙烏地、日、韓和義大利等國軍費總和;美軍海外基地近800個,分布140多國,中國僅有一個海外基地。論航母、戰機、核彈頭數量(美國3750枚)或戰力、戰鬥經驗等,美中相差不止一個等級。

中國近年造艦數量迅猛、超高音速導彈研發等,美方認定已超越美國;美國領導北約援助烏克蘭,卻顯露彈藥供應短缺、軍備動員製造能力不足,密利等人的警告似在防止90年代美蘇冷戰結束,美國軍備研發停滯的歷史重演,提高國人危機感和爭取更多預算。

習近平月前親口將中美對抗和中國經濟低迷,都歸罪美國的遏制。不少評論指,習如真心要搞好經濟,應韜光養晦設法調整政策,而不是和美國硬碰硬。美國1949年壓制蔣介石,幫中共贏取天下;1969年,制衡蘇聯,助中國逃避外科手術式核打擊;2001年美國幫中國加入WTO,實現經濟騰飛,美國歷史上對中共和中國友好。

鄧小平說,凡是和美國搞好關係的國家都富起來了,現在北京卻反其道而行,根本原因就在維護共產社會主義初心,寧可經濟內捲躺平,也不向美國低頭。而中國是世界經濟的引擎、世界離不開中國製造等,到底是神話或實話?怪罪並甩鍋美國是否已成北京「地堡模式」的最終自保策略,都是習第三任期最艱鉅的挑戰。