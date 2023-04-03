馬祭祖融冰 蔡訪美自制 希兩岸降溫

雖然在台灣內部，馬英九 登陸祭祖和蔡英文訪美撞期，被視為「非屬巧合」的政治競爭，也隱約有美陸背後角力的影子在。然而，在蔡政府官方對馬登陸行未刻意打壓，赴美後許多活動也相對低調，相較於大陸官方對馬英九禮遇，馬英九趁機重申九二共識，避戰謀和，馬蔡這次隔岸過招，火藥味不濃，反而有著軟硬兩手作用，透露出台灣對於美中台關係的彈性與微妙。

蔡英文訪美雖然有「台美關係最好時期」陪襯，但在國際大勢變化極速，習近平訪俄行後外交一再突破，連澤倫斯基都邀習訪問，白宮也希望收拾氣球爭議、美中關係降到冰點的狀況，有意重啟拜登和習近平會談，中方則擺明了要視蔡在美國「過境」行程安排與表現，評估未來美中關係調整方向，使得美國務院對蔡訪美安排遠較以往謹慎，民進黨政府也無意藉此敲鑼打鼓，增加美中台關係變數。

唯一不受控的是蔡英文在加州會麥卡錫的安排，這將是中華民國總統首度在美本土會晤美眾院議長，打破慣例也升高層級，中共 早就嚴正抗議。但眾所周知，這項安排是台灣極巧妙地說服麥卡錫延遲訪台的安排，以免重演去年裴洛西訪台引發中共鎖台。麥卡錫與美國會強烈挺台行動，有國內政黨政治競爭用意在，白宮無權也無法干預國會議長，只能強調一中政策不變，對蔡過境安排做法也不會改變，蔡不會晤美官員，以降低中方對提升美台關係的疑慮，並避免美中關係再生波瀾。蔡英文在美也一再表達「不屈服也不挑釁」，台灣是兩岸關係負責任的一方，以低調自制的行動，減緩蔡麥會可能衝擊。

儘管在蔡出訪前，中共就送出宏都拉斯斷交的大禮，警告意味極濃，就算是美國介入也難以挽回，台灣只能企求將傷害降到最低。白宮對蔡「過境訪美」安排的低調控管，也促使台外交單位對可能暴衝的蔡麥會安排，保密到家，無意藉此炒作成外交出擊成果，這異於往日的「平常心」，更透露出蔡政府訪美行安排的「不平常」。

相較於蔡在美的謹慎，馬英九赴陸祭祖的「低調行程」，反而是步步民國，站站中華，唯恐天下人不知。從上海、南京到武漢，孫中山成了馬英九的口頭禪，藉孫中山來傳達中華民國存在的客觀事實，馬英九不斷地在大陸宣揚，官媒當然是政治正確低調處理，但網路抖音傳得沸沸揚揚，中共官方也不好介入封殺阻擋，意外推動了一波馬英九民國風的關注。

在習近平廿大新局啟始，馬英九訪陸是有利於對台工作新領導班子開創新局的，陸方對馬祭祖行，由國台辦主任宋濤在武漢會談、高鐵行陪同，祭祖參與宴請馬家等安排，都看得出大陸的禮遇和重視，馬不斷重提馬習會與制度性協商的重要，強調兩岸要避戰謀和，回到制度性交流的常軌，都是國民黨 一貫主張，不同的是，馬能在大陸對著中共講，有機會轉變兩岸對立低迷情勢，但民進黨政府不能，這就是馬英九赴陸轉內銷的政治攻勢，馬一再重申九二共識的重要，但要讓九二共識回來，唯一可能就是國民黨重返執政，這點大家心知肚明。

然而，當年馬習會並不能挽救國民黨的選情，改變朱立倫敗選命運，如今馬登陸，或許可能有對國民黨加分機會，也可能會再成國民黨選戰的負擔，枱面上的國民黨雖應合馬說法，但也不希望馬此行成為總統大選變數。其實，是利是弊，不在於馬英九在大陸如何表述，而在於國民黨人如何證明藍營才真能「和平保台」，爭取到台灣民眾信任，這一點，候選人本身的主張與作為可能比馬英九的表現更重要得多。

然而，蔡訪美與馬登陸撞期，原本應是個相互競爭比拚的政治較量，卻因為局勢變化，藍綠領袖的謹慎行事，不希望自己對外訪問再為台海生波，在政治上一向對立的馬蔡，卻在美陸兩端，相繼為護台實施不同策略的交換作用。

由於馬蔡將同日返台，基於對馬的禮遇，即使中共想對蔡訪美報復，也將避免破壞馬訪陸可能的效果，不至於採取過激手段，反而使得馬大陸行會成為蔡訪美的有效護欄，而馬蔡在太平洋兩端的表現，將有助台海兩岸關係降溫，雖未必春暖花開，總是融冰釋懷，利於美中台三方關係的正向發展，則是另一項意外收穫。