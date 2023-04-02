川普初選有望 大選之路荊棘滿途

無論審訊結果如何，川普 是否有罪，在被曼哈頓地檢處大陪審團投票後，川普已永遠成為美國史上第一個被起訴的總統。

川普在任四年，駭人聽聞的「第一次」不少，他空前的兩次被國會彈劾，只因共和黨 控制了參院，才得以逃過劫數；又如他在2020年11月大選後，妙想天開地說他的「勝利被偷走」，還向法院提出50多項訴訟，謀求推翻選舉結果；到了2021年1月6日，他卸任在即，竟煽動支持者，遊行到國會，發動暴亂襲擊。這些事「嚇人」的程度，遠遠超過這次被起訴。

據NBC周末報導，川普預計4日到案，執法人員不會給他上銬，也不會要他拍大頭照，但會要他打指紋。至於他被起訴的是什麼罪名，曼哈頓地檢處已將起訴書密封，等到4日過堂時才知道。不過，NBC報導，大陪審就封口費案起訴川普30多項偽造商業文件的詐騙罪；此案最引人注意的是，封口費這樣的事，一般只渉輕罪，為什麼會被提高為重罪？其中關鍵是，利用封口費掩飾其他犯罪，例如偽造商業文件罪。

專家指出，川普被起訴，不會讓他喪失參選權，但問題是，他被起訴會否對他參選總統造成影響？初歩分析顯示，川普在共和黨的初選中，不會受到大影響，有望擊敗黨內對手，贏得共和黨的總統提名，不過到了大選，因為面對的是兩黨選民，起訴對他將會造成大麻煩，勝選的機會也可能大減。

已宣布參選的川普，在共和黨的初選民調 中，一直大幅領先，例如30日公布的福斯民調顯示，川普支持度54%，佛州州長德桑提斯24%，前副總統潘斯6%，前駐聯合國大使海里3%，前國務卿龐培歐1%。這次被起訴，估計不會影響到他在共和黨内的支持，因為共和黨選民對他的支持度極高，30日公布的Civiqs民調顯示，75%的共和黨選民表示初選支持川普；29日公布的路透/Ipsos民調顯示，75%的共和黨選民認為，曼哈頓地檢處對川普的調查帶有政治動機，對他不公平。

川普被起訴的消息30日公布後，有意參選的共和黨人，異口同聲站到他的一邊，例如德桑提斯指責起訴前總統「很不美國」，潘斯說「令人髮指」，海里說「報仇的意味超過正義」；在共和黨要人之中，參院共和黨領袖麥康諾保持緘默，沒有表態。麥康諾兩年來一直與川普不和，埋怨川普不肯放棄對2020年大選的「舞弊論」，因此對共和黨造成拖累，使共和黨在去年的期中選舉失去不少選票。共和黨參選人一致站到川普的一邊，反映出共和黨仍是川普的黨。

就算川普贏得共和黨的提名，但到了大選，選情將大不相同，因為大選時他要面對的是兩黨選民，不再只是共和黨選民。民調顯示，民主黨選民和獨立選民大都不會支持川普，例如30日公布的YouGov民調顯示，65%的兩黨選民認為，川普「毫無疑問」和「極有可能」在推翻選舉結果案和國會暴動案中犯罪；29日公布的昆尼別克民調顯示，56%的登記選民認為，川普被起訴，應取消他的參選資格。雖然川普不會因被起訴而喪失參選資格，但這些選民在大選時可能不會把票投給他。

除了選民的投票意向，川普被起訴還有一項對他不利情況，因為他不只被曼哈頓調查，還被喬治亞州調查(向喬州選舉官員施壓要求推翻選舉結果)、司法部對他也有兩項調查(推翻選舉結果案和帶走機密文件案)，因此他可能不只被曼哈頓地檢處起訴，還會有第二案、第三案、甚至第四案的起訴。如果川普要面對更多的起訴，到大選時，他可能要到不同的州出庭，在這種情況下，要說服選民把票投給他，將會很困難。

川普30日發表聲明說，起訴帶有政治動機，這是美國史上干預選舉的最高點。但更多的人認為，川普兩次被國會彈劾、一直謀求推翻2020年選舉結果、卸任前還煽動支持者前往國會暴動，這樣的不負責行為，才是美國政治的最低點，現在正是法院捍衛美國民主的時候，向所有破壞制度的人發出嚴肅的警告。

有人擔心，紐約是美國意識形態最自由化的城市之一，主審法官和陪審團會傾向自由派。但在川普強大律師團隊辯護下，以及全國注視下，主審法官和陪審團必須面對證據，作出公平的判決，才能讓全國信服。