川普封口費案 有濃濃的政治追殺味

前總統川普 因2016年大選前支付豔星封口費，涉偽造商業文書等罪，遭紐約州大陪審團起訴，這是州級罪名，而非聯邦罪名，儘管如此，76歲的川普成為美國史上首位遭起訴的總統，更將以史前未見的待罪之身，競選2024總統大位。

這項由紐約市 曼哈頓檢察官白艾榮 主導的法律行動，打著「沒有人能凌駕法律之上」的正義之名，進一步激化已經火藥味濃厚的選舉，把美國帶入無法管控的超級風暴，川普陣營認為這是政治迫害又一例證，群情激憤。

全美媒體都以大幅頭條報導，標題各有立場，自由派紐約時報社論是「即使川普也不能脫罪」，配以專欄作家紀思道「為什麼逮捕總統可強化民主」文章。華盛頓郵報社論「如此薄弱的起訴一位前總統」，擔心就此又讓川普逃脫，配上兩篇即時專文「起訴川普，正義得伸」、「沒有聯邦罪，只用州罪起訴川普，令人髮指」，保守派華爾街日報社論「起訴川普打開了潘朵拉盒子，美國最悲哀的一天」，配上專文是「起訴川普，說來容易」；保守派「國家評論」以川普的話指起訴就是「干涉大選，一定引火燒身」。

正式起訴書內容要到下周才會公布，但目前所知，紐約曼哈頓檢方共起訴34項偽造商業文書等罪名，下周川普將赴紐約市到案，到案方式，將不會戴上手銬。接著而來的，則要迎接全美川普支持者帶來的抗議，首當其衝的紐約市警已準備維安鎮暴，隨著逐步開庭偵訊，政治效應有如火山，蓄勢待發。

司法部早就以證據不足，同時不會調查在位總統，而放棄起訴，但白艾榮重啟舊案，法無前例，白由派華府「政治」網媒評論指，法高於一切，固然不錯，但現實上封口費一案，無足輕重，如果不是因為當事人是川普，根本不會提出告訴。

此案原是2016年川普選舉總統前，此女在外兜售，公開自己與川普一段外遇，川普透過律師柯亨支付13萬元封口費，雙方簽妥協議不公開，但2018年川普上任後，此事被媒體踢爆。川普先拒不承認，隨後承認封口費由律師代墊，事後補還。

聯邦司法部2019年調查此案，律師柯亨承認代支，最後由川普集團銷帳還錢。現在問題是，由川普集團轉給律師的錢在帳目上是法律服務費，但柯亨事實上並沒有做任何法律服務，這筆轉帳是否出於川普授意，目的在遮掩之前用了競選經費去支付封口費，涉及違反相關競選經費法規？

如果僅是偽造商業文書罪，這是刑度較輕的罪，但若觸犯競選經費罪，刑責就更重，刑期可在四年以下有期徒刑。目前法界的看法是這對檢方是高難度挑戰，並無前例可援，完全要看法官態度裁量而定。

白艾榮首先要有證據確實證明川普授意，更要證明川普封口費之舉是為了總統選舉，而非他所辯說是是為了「保護他個人與家庭的名譽」，法界引用民主黨前副總統候選人愛德華茲婚外情封口費一案，說明追究川普之不易。檢方或許經過深入調查，獲得新的重大證據，但是也令人懷疑或許有政治動機。

事實上，紐約檢方已調查兩年，其間無以為繼，內部認為定罪川普難度太高，白艾榮一度叫停，兩名主要查案的助理檢察官憤而辭職，隨後在外公開批評，讓白艾榮在激進左派圈內難堪。

封口費全案未來展開後，檢方與川普律師，一來一往，到正式審理，勢必拖上兩年，更何況一審法官極有可能開審前就直接駁回，也有可能川普一審敗訴，上訴後獲翻案。在此過程，川普將極盡一切翻江倒海之力，媒體配合興風作浪，全美陷入叫罵分裂中。

即使極其憎恨川普的政界人士都認為，任何涉及前任或現任國家元首的指控，都要有一劍封喉的確鑿證據，否則模稜兩可，可大可小的案件，非但在法律程序上曠日費時，能否定罪亦無把握，最後無論輸贏，國家已陷入長期對立分裂。

但這就正合川普之意。儘管官司纏身，根據憲法，川普就算被起訴甚至定罪，都不會妨礙他參選總統與當選總統，利用「獵巫行動」，反成為他的吸票機，連競選海報主照都用川普刑事照，其他共和黨內參選人徒呼負負，莫可奈何，只有表態支持川普。

檢方要起訴國家元首，不出手則已，一出手就要拿出讓大多數選民能心服口服的實錘證據，否則就是不負責任的法盲，蓄意要天下大亂，今天檢方已披上「政治追殺」罵名，正是當前美國國家與社會最不需要的政治分化劑。