人行逆勢降準 不受銀行危機影響

當歐美正為銀行業危機繃緊神經、全球央行 繼續升息抑制通貨膨脹之際，中國人民銀行卻反其道而行，向市場釋出大量流動性。對向來「走自己路」的中國而言，自豪對全球金融業動盪是非不沾之外，也凸顯出中國內部已到了不得不大力寬鬆的地步。

中國人行自3月27日起降低金融機構存款準備金率(RRR)0.25個百分點，其中不含已執行5%存款準備金率的金融機構，降幅與上次12月相同。市場普遍認為，人行不到半年內再度降準，意在確保銀行系統流動性，維持1月和2月的快速放貸步伐，估計這次降準釋出超過5000億元人民幣(合728億美元)。

在降準後，金融機構的加權平均存款準備金率下降0.2個百分點至7.6%；人行將繼續推動商業銀行進一步調降存款利率 ，從而降低整體融資成本，為下修基本放款利率(LPR)騰出空間。

進一步探究，在本季即將結束時提前降準，傳達的政策訊號是維護流動性和利率中樞平穩，打消市場緊縮預期；但25基點的降幅相對來說十分克制，可能意味貨幣政策不太可能在目前基礎上寬鬆。

歐美銀行業近來頻頻爆出危機，各國金融業嚴陣以待。市場分析，美國的中小型銀行問題與瑞士信貸銀行事件風險，要影響溢出到中國的可能性較低，全球也不會出現如2008年的經濟大危機。

各大金融機構在分析這些風險事件對於中國市場的影響後，普遍認為影響有限。像瑞信雖具「全球系統性銀行」屬性，如果倒閉勢必引發全球銀行業信用衝擊，但它對中國影響有限，因為中國與歐美銀行經營模式不同。

中國銀行業對資本市場依賴程度不如歐美，其資產品質主要受實體經濟景氣度影響，而且目前中國資本市場與歐美關聯性仍較低，歐美與中國銀行體系難以形成「共振」。這也解釋了人行為何敢於在全球一片緊縮貨幣趨勢中，逆勢降準釋出流動性，除了刺激經濟，重點更在維護本土銀行體系的運作正常。

市場普遍預期今年人行仍有降準空間，但上半年不可能再有降息或降準的動作。這次降準時間比預期的第二季提前，是因為當前中國經濟復甦仍不足，官方提前降準，意味著要繼續支持經濟，穩定市場信心。

在中國疫情 解封之後，雖然經濟商業活動和私人消費反彈，但只反映出居民生活回復正常，而反映經濟恢復的更高標準，如企業開展新業務，則還未出現。而且自去年底以來信貸加速，特別是企業中長期貸款，加上納稅季到來，市場流動性趨緊。人行雖進行公開市場操作票券轉換，但效果有限。因此出人意料地提早出手降準，釋出大量流動性，可能也是因為新一屆政府上台後提振市場信心之舉。

另一個促使人行降準的原因，可能是當前經濟數據不如預期。今年以來零售額僅年增3.5%，低於預期，雖主要受取消電動車補貼而拖累，然而降準對電動車銷量提振作用不大，不過卻有助於降低市場利率和債券發行利息成本，進而有利於房地產開發商和地方政府的融資需求。

人行這次降準至少有內外兩個目標。在內部因素方面，對降低中國金融機構資金成本最有效。當前，全球銀行業風險加大，而中國本土銀行業負債成本承壓、淨利差持續縮窄至歷史低點，人行降準，向金融體系釋出長期流動性，有助於降低銀行機構資金成本、做好資產負債管理，有效緩解銀行負債和經營壓力，強化經營穩定性和對抗風險能力。

至於外在因素，則是為了緩衝全球市場動盪所帶來的潛在負面影響，在各國央行大幅升息後，美國和歐洲的銀行業問題突然出現，擾亂了全球金融市場。如果外國投資人需要現金，中國突然出現資本外流，事先提前降準，至少可以立即提供部分緩衝。

不過除非全球市場狀況變得更加極端，預計人行上半年不會有進一步政策動作，因為經濟復甦已在步入正軌，只需密切關注全球金融業的下一步變化。

當經濟正在重回正軌時，人行可能會轉回觀望模式，為進一步的政策轉趨正常做準備。這次向市場注入流動性，或許更對全球風險資產有正面作用，有助於抵銷一些外部負面因素，以免對大陸經濟和債券市場，造成潛在的負面傳導效應。

隨著中國經濟復甦動力加強，人行仍將關注後疫情時代的通膨問題，金融穩定向來是人行的底線，最近美國中小型銀行面臨的危機正可作為他山之石的最佳警告。