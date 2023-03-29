習普共識的百年變局 意味是什麼？

俄國總統普亭 在上周親送習近平臨別對話中，習對普說，「(當今全球局勢)是百年變局的一部分，我們共同來推動」，普亭回說「我同意」。「百年變局」說法餘波盪漾，到底是中俄結盟，世界新冷戰的開端？或中國結束扮演俄羅斯 小弟，今後是俄國的老大哥了？抑或美國領導的西方真的「東升西降」，中國崛起壯大即將主導世界？各種討論盈庭，中國吹噓自己，衡量實情卻無法這麼樂觀。

習近平第三任期首次出訪依然挑俄羅斯，正值俄烏戰爭俄軍敗相盡露之際，外界評估習當局這樣做，除了擁抱普亭和與俄羅斯的老舊馬列共產黨情誼，還表達維護俄羅斯不崩潰之意，中俄更有雄心想取代美國，主導世界新秩序。

但美國「監管」各國援助俄羅斯，不時透露有情報，中國企業援助俄軍無人機零件、步槍等；烏克蘭也宣稱，戰場擄獲俄軍使用中國製彈藥。可是中國畢竟不敢越過西方的紅線，只能提供經濟援助，中俄雙方去年貿易額猛增29.3%，達創紀錄的1903億美元，中國進口俄國能源大增，也出口物資「輸血」給供應緊缺的俄羅斯。

中共 黨媒把習近平出訪，喻為中國和平崛起後，將扮演世界和平使者。但中國提的「和平方案」主張俄軍不撤兵而停火，有如默認俄軍占領烏克蘭領土，引發烏方和美歐批評空洞不可行。北京想為日後中共侵台交換俄方支持，不顧烏克蘭國家主權和領土完整，所謂和平方案陷入一廂情願。

習所謂迎接百年未有之變局，所指為何？一，可能暗喻中國成功崛起，漸取代美國，中俄將聯手重塑世界秩序。習抵莫斯科時俄方只派副總理接機，普亭骨子裡是否輕視中國？但美國大西洋理事會專家認為，習普會中習胸有成竹、背靠椅子、神情輕鬆；普亭身體前傾、坐立不安、緊張焦慮，誰是大哥、誰是小弟，一目瞭然。

中國經濟規模比俄羅斯大十倍，俄國對中國依賴加深，但中方很多軍工科技仍掌握俄方手中，中俄對西方誰是敵、誰是友各有盤算，深化中俄彼此信任，不無疑慮，遑論真心結盟。

二，百年變局就是新冷戰？無論是因美國遏制中國，或中共本就反美，形勢愈來愈接近冷戰。北京自認靠經濟利益可分化美歐陣營，中、俄、伊朗、北韓等如結合，加入南美委內瑞拉、巴西等國，甚至不滿美國的阿拉伯國家如沙烏地等都參加進來，最終可形成抗衡美國的聯盟，改變世界秩序。

中俄伊等國即使結盟，國家數目、領土和人口及軍事實力，都遠非當時蘇聯領導的華沙公約可比，美中經貿金融關係密切，也非當時美蘇經濟隔離能對比。但蘇聯一夕解體，共產陣營煙消雲散，如今多數國家只想爭食中國經濟大餅，誰真正拿中共當發展模範？傳北京前副外長傅瑩說了大實話，「中美一旦決裂，沒有國家會站在中國這一邊」。這是人類文明方向是自由民主開放，或獨裁專制封閉之爭，也是進步或反淘汰的抉擇。

有人說，美中聯手搞垮蘇聯，歷史曾給中國絕佳機會加入自由民主陣營，可惜被中共領導人浪費掉了。美中不斷深化冷戰氛圍，烏俄戰爭和南海、台海緊張，日韓因中共威脅而捐棄歷史恩怨走向團結，變局始作俑者不難指明。

三，習近平近年屢談東升西降，意指中國崛起壯大，美國和西方將衰敗沒落。但衡諸實際，美中GDP、軍力、金融和科技實力，中國GDP總量即使十年內超越美國，但國民平均所得仍只有美國六分之一；2022年前三季，美國領先中國幅度擴大。

論重點科技，如晶片、精密車床等關鍵技術，都掌握美歐日之手，無法靠有錢、有人、有策略或剽竊技術就彎道超車。中國中央和地方財政困窘、房地產暴雷、外資外企加速逃離，內需經濟即使國內樂觀，國際或海外華人多數悲觀，東升西降到底是事實，或只是自我麻痺的政治宣傳？

美中俄三強鼎立已結束，中國高唱美國霸權即將崩潰，但疫情後，美國科技、企業等急速猛進，矽谷銀行等暴雷看來不會是系統性危機，美國振興和聯手盟邦強化與獨裁國家競爭逐漸收效。一人獨裁的體制貌似強大，但到底它更能穩定持久，或民權自由、輪流執政的民主體制更可長可久？百年變局更可能發生在誰身上？這有待歷史給我們提供答案。