忌諱數據洩密 美國要禁抖音

聯邦眾院上周邀抖音 (TikTok)執行長周受資作證，拜登 政府執意逼迫有1.5億美國人使用的抖音出售在美經營權，否則將關閉抖音；而北京放話，不可能放棄抖音。美國逾20個州政府下令，州府所屬手機等設備不得下載使用抖音、微信等中國軟體。美國強調保障言論和企業經營自由，為什麼下狠心不惜置抖音於死地，永久退出美國市場？

說到底，這又是美中兩國政府對政府、體制對體制的世紀角力。有人批評美國為了商業利益，打不過中國就玩陰的，硬要收購，否則關閉，是不折不扣的霸權行徑。但衡量事實，美國並非全然為商業利益而禁抖音，真正目的是為保障國家安全，維護1.5億美國人隱私，提防被中共 利用。

周受資在眾院作證坦承，抖音所有使用者數據儲存伺服器都在中國；中共可搜集、運用這類大數據，掌握全球使用者訊息，從中運用。事實上，美中兩國都知這類軟體搜集數據威力強大，川普總統2020年8月簽行政命令，要求45天內禁止WeChat(微信)、抖音等在美使用，卻被聯邦法官擋下。拜登政府2021年6月撤消命令，如今卻回頭依川普的政策執行。

而中國同樣嚴控數據，禁用谷歌等軟體，特斯拉電動車在中國製造銷售，車輛自動上傳數據，伺服器須設在中國；蘋果也向中共妥協，中國用戶上傳資訊伺服器須在中國，為中共開後門，避免中共官員、民眾行蹤等被美方掌握。

美國指控華為5G設備、中國產製各廠牌手機，會自動把資訊傳回中國，讓中共搜集運用，刺探外國機密。近日更指控世界各港口普遍採用的中國製卸裝巨型吊臂，也具資訊搜集功能。

美國執意想控制抖音，或與一樁間諜案破案經驗有關。中共國安部在江蘇的第六局副處長徐燕軍(譯音)2013年起，運用在美國GE奇異電氣(生產高端飛機噴射發動機)工作的華裔工程師「華」，要求他非法下載GE機密文件，再邀他赴中國訪問交付，並付給他3500美元現金和招待旅遊等報酬，這是偷竊中國自製C-919客機可用的商業機密。

聯調局(FBI)查獲「華」洩密後，說服他將功折罪、開始反間諜操作，運用假機密「釣魚」。原來中共特工徐燕軍使用蘋果手機，所有簡訊、行蹤等自動上傳蘋果iCloud備份，FBI掌握訊息後鎖定他，進而用各種假情報把徐引誘至瑞士，美瑞兩國聯手在2017年逮捕徐，2018年引渡美國受審。這樁偷竊外國機密案並非孤立事件，而是系統性操作，內情驚人。

美國政府也在系統性運用蘋果iCloud、谷歌等後台，從事間諜或反間諜等國安活動。美中各有地盤，都想長臂管轄外國人和企業。而出身新加坡的周受資，被眾院長達六小時「烤問」後，被稱是「普亭之外，能讓美國兩黨空前團結的人」，美國國會兩黨罕見團結，同聲強調中國影響力危險，對封殺抖音態度更趨一致，但周的不亢不卑言論，在中國卻被捧為英雄。

川普任期僅剩兩周時曾簽署命令，45天內封禁抖音、支付寶、微信支付、騰訊QQ等在美使用。拜登後來廢除川普的命令，顯示他更「容忍」中方作為，但政府內部顯然有不同意見，拜登如今重拾川普的老路，民主黨控制的參院已提案，限制抖音和有風險的外國所有應用程式(App)。

拜登想封禁抖音，將得罪1.5億美國選民，尤其使用抖音最積極的年輕人。法律上，它可能涉及違反憲法第一修正案保障言論自由、人民接收資訊權利等規定。但抖音屬於中國，能否主張在美國有言論自由和經營權利？中共並未對等開放美國企業在中國也享類似權利，將來如有訴訟，保守派主導的聯邦最高法院，或許有利封禁抖音，但有變數。

網路無國界，技術上，美國可使用類似抖音短視頻App很多，但抖音已成氣候，很難封禁，除非像中共設防火牆防堵，美國不可能這麼做，就無法全面封禁抖音。抖音也懼怕美國封殺，引發各國跟進，英國、紐西蘭、荷蘭、比利時和法國已相繼加入禁止政府員工使用抖音行列。如收購不可行，抖音伺服器能否改設新加坡等國，以減少疑慮，卻涉及信任難題。

這場涉及企業搜集大數據的角力，抖音只是另一場戰役。在習近平訪俄羅斯，中俄關係空前緊密、想挑戰西方價值下，美國人或對中共有提防的海外華人，要不要續用抖音，既是良心的烤問，也是自己的自由選擇。