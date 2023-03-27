Fed升息周年 兩難任務依舊艱鉅

美國的經濟狀況現在正處於非常脆弱的狀態，結婚一周年通稱「紙婚」，用來形容這段關係像紙一般易碎，需要細心呵護才能長時間得到妥善保存；這樣的比喻同樣適用於當前的經濟狀況。

我們昨天社論談及目前銀行危機，可能阻擋了聯準會持續升息 ，但是此刻值得我們回顧，聯準會升息一年來，究竟忽略了那些警訊。

去年這個時候，新冠疫情 持續爆發蔓延，Fed一直將基準利率維持在接近零的水平，以刺激經濟活動，但是，由於疫情期間向經濟注入大量現金，導致通貨膨脹猖獗。

因此，2022年3月16日，正好是一年以前，為減緩經濟成長和降低通膨，Fed將利率調升1碼（25個基點），九次升息下來，本周利率區間已被推高至4.75%至5%。

預期的結果已經顯現：以消費者物價指數（CPI）衡量的通貨膨膨率已從一年前的8.5%降至6%，可是距離2%的目標還有很長的路要走。

專家指出，貨幣政策是一種很直接的工具，Fed一直在黑暗中摸索最後的臨界點何在，找到平衡；為了緩解通貨膨脹，必須放慢經濟成長，但是放慢太多或太快，經濟就可能會陷入衰退。

在過去一年大部分時間裡，投資人始終懷疑Fed能否實現所謂的軟著陸：在不造成衰退的情況下引導通膨下降，市場對經濟放緩的擔憂，導致2022年股市全面大跌，史坦普500指數下跌18%。

與此同時，由於債券價格和利率走勢相反，Fed的升息政策導致債市普遍下跌，跌幅達13%。連同股價下跌，這是1969年以來首度股票和債券同時出現兩位數的跌幅，投資人遭到雙重打擊。

高利率更會提高借貸成本以減緩經濟成長，直接影響消費者。去年3月17日，平均30年期固定利率房貸利率為4.2%，高於疫情期間不到3%的最低點，不過起碼比如今平均支付的6.6%要好得多。如今購屋族意識到3%房貸利率的日子已一去不返，6%成為新常態。只能拿起計算機，重新評估自己的負擔能力和預算。

信用卡循環利率（APR）也變得更加昂貴。根據聖路易斯Fed的數據，信用卡的平均APR目前超過19%，而去年2月時為14.6%。

Fed當前的責任非常艱難：既想維持經濟低度成長，又想繼續對抗通貨膨脹，就像在瓷器店裡遛著一隻好動的哈士奇犬，希望牠聽從指揮自由自在，又期待牠不會突然暴衝造成破壞。

2022年對美國經濟來說平淡無奇，而2023年開局，雖在強勁的勞動市場上樂觀。不過最近幾周的事態發展，讓人擔心，除了通膨之外，Fed還有更棘手的問題要應付。

所有的貨幣政策緊縮，像是累計升息4.75個百分點，以及逾6000億美元的縮減資產負債表，都與目前正在銀行業蔓延的嚴重混亂有關，對小型銀行機構的打擊尤其致命。

銀行存款戶尤其感受到壓力。利率上升侵蝕了許多銀行的投資價值，包括美國國債、抵押貸款支持證券（MBS）和市政債券。矽谷銀行最近因虧本出售所持債券引發擠兌，導致美國史上第二大銀行倒閉，並引發全美地區性銀行連帶動盪，消費者和投資人都在懷疑自己的存款是否安全。

除非蔓延很快得到遏制，否則銀行問題可能會超過對抗通貨膨脹的重要性，根據Fed的統計，自開始升息以來，儲戶已從銀行提取4640億美元，存款總額已從新冠疫情初期的高點，至今下降了2.6%，而且流出還可能會加速。

事實上，當分析師和歷史學家回顧最近的貨幣政策歷史時，會發現有很多值得深思的地方；通膨警訊始於2021年春季，但Fed堅持認為通膨上升只是「暫時性的」，而自2022年7月以來，殖利率 曲線也一直呈現倒掛，釋出成長放緩的警訊。

即使如此，如果監管機構能夠解決當前的流動性問題，對鮑爾和Fed的批評不應過於苛刻，他們算是做出了及時、適當的回應，因為2020年的這個時候，經濟還處於良好狀態。

去年帶進煤礦坑「預警」的金絲雀目前還活著，未偵測到毒氣，繼續悠然地唱著小調。每個人都希望牠能持續唱下去，但還能唱多久？沒人知道。而面對著看不見底部的礦坑，沒有人知道接下來一年、一個月、一周、甚至明天，會發生什麼事。