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銀行危機擴大 升息將近結束

社論

在銀行危機爆發前，美國經濟主要受聯準會升息左右，但銀行危機爆發兩周，危機未見化解，反而有擴大之勢，對經濟的影響可能會更大，而美國人期待已久的停止升息，竟在銀行危機的壓力下，將得以實現。不過，停止升息並不等於高通膨就此回落，反而5%以上的聯邦基本利率，將會維持一段時間，股市和物價因此還會繼續受到影響。

德意志銀行的股價，24日一度大跌14%，收市跌幅收窄，但仍跌了3%；股價大跌的原因是，德銀為債券所支付的保險費大漲20%，投資者在銀行危機惡化環境中拋售股票，這完全是信心不足的表現，與德銀的流動資金沒有關係，德銀2022年獲利54億美元，比2021年增加159%。德銀之受牽連，與19日瑞士信貸(Credit Suisse)被迫出售給瑞銀完全不同。

但德銀和瑞信接連遇險，反映銀行危機正在擴散，已殃及歐洲的銀行體系，而這兩家銀行的股票又在美國上市，所以也直接影響到美國。事實上，矽谷和舊金山的地方銀行，由10日矽銀倒閉起，至今股價仍未回穩；到24日，聖荷西的西部聯銀也跌了3%；其中全美第14大資產的第一共和銀行，雖然16日獲11家銀行聯手救援，取得300億元的短期借貸，但過去兩周的股價跌勢令人怵目驚心，從8日的115元，跌到13日的31元，然後再無法回升，24日再跌至最低的12元，反映出存戶和存款繼續出走。

聯準會主席鮑爾22日在升息0.25個百分點（1碼）後強調，銀行危機所造成的借貸緊縮，勢必影響經濟，銀行信貸受壓，商業和個人借貸將面臨困難；危機的發展難以預測，影響規模也難以估計，影響規模愈大，對經濟的破壞也就愈大。

鮑爾在22日還說到聯準會的升息政策，他說升息接近結束，因為22日聯準會的投票顯示，最終的聯邦基金利率預計為5.1%，而這次升息0.25個百分點，已將利率提高至4.75%至5%，換言之，再升一次，就會停止升息。

但停止升息，並不等於高通膨已消失或回落，因為預計的5.1%高利率，將會維持一段時間。一些經濟學家認為，聯準會在銀行危機中仍選擇升息，目的是向市場發出決心打擊通膨的訊號。既然通膨仍高，為什麼聯準會不繼續升息，卻選擇停止升息？

理由是：銀行危機對經濟的影響，比升息更大，危機擴大，借貸緊縮，將直接打擊到商業和個人的借貸。據美銀的研究顯示，這次銀行危機將造成1.8%的通膨率下跌，對物價的打擊效果比升息還大，在這種情況下，升息就可以停止。鮑爾22日說，銀行危機對經濟的打擊，讓聯準會可以免去緊縮政策的工作。

在銀行危機擴大和高利率的雙重打擊下，美國經濟很可能於今年下半年陷入衰退。其中銀行危機的影響，可能擴至銀行體系以外，例如商業房地產借貸，資料顯示，目前全美小型銀行有2700億元的商業房地產貸款，因借貸緊縮，很可能成為問題。另外，占消費物價指數比重25%的租金，過去一年的升幅只有2%，與上一年的18%相比大幅下跌。房市和製造業也預計在下半年萎縮，反映經濟終於減速。因此在22日升息0.25個百分點後，一些經濟學家認為，聯準會向市場發出經濟將進入衰退的訊息。

聯準會既要與高通膨作戰，又要控制銀行危機，但在化解危機和打擊通膨之間，難以兼顧，只能選擇遏制通膨，對銀行危機的控管基本上已結束。財政部長葉倫、鮑爾和10多名監管官員24日召開金融監管委員會會議，會後宣布銀行體系基本健全，並已作了充分的紓困措施，12日聯準會、財政部和聯邦保險公司(FDIC)聯手保證矽谷和Signature兩家倒閉銀行的存款安全，23日葉倫在國會作證說，如有必要，聯邦政府準備為其他銀行的25萬元以上存款作出保證。

自2021年暑假開始，物價急升，通膨成為經濟最大困擾，美國人一直期待通膨和物價回落；聯準會遲至2022年3月才第一次升息，至今升息九次，利率由接近零一直升至4.75%，通膨之戰和升息周期正不知如何收場，但到了3月，卻因為銀行危機爆發，升息終於意外地被終結。

升息 聯準會 利率

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