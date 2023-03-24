蔡英文出訪前 宏都拉斯斷交危機

自從宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚14日在推特上表示，她已指示外長與中國談判建交事宜，台灣又面臨一邦交 國要斷交，乍看之下，只是美中台關係惡化的另一樁消息，但是這次的斷交卻與過去很不同。

不同之處在於，過去與台灣斷交消息一出，馬上就會宣布與中國建交，但是這次卻拖了十天之久，部分原因是宏都拉斯獅子大開口，據台灣外交部長吳釗燮23日表示，對方提出高價索求，除了要將每年提供5000萬美元的援助，增加到1億美元，還要求台灣免除6億美元債務，及興建中的帕圖卡 （Patuca）水壩的3億工程尾款，加總起來高達10億美元。

吳釗燮信誓旦旦的強調，台灣不與中國進行金錢外交，當然這是因為競爭不過中國，區區10億，中國要拿出來輕而易舉，但問題是還有其他國家在旁覬覦，威脅北京 ，如果沒有等值援助，就不惜斷交，轉投台灣的懷抱，這本是過去幾十年來外交戰常見的餘波效應，現在成了北京遲疑再三的考慮。

其實除了金錢外交，由於美台合抗中國，台灣還有美國這張王牌可以依靠；2021年9月總統候選人秀瑪菈．卡斯楚就曾表示要與台灣斷交，後來經過美國幕後斡旋，在次年一月，她的就職典禮上，美國還派副總統賀錦麗作為特使參加，並承諾援助合作，讓與台灣的邦交又拖了一年多。

這次斷交警訊傳出，拜登當局也派出前參議員陶德作為特使，20日到宏都拉斯與總統會面，可是會面後，只表示尊重宏國決定，無法挽回，這也反映出美國對拉丁美洲影響力的式微。

美國在宏都拉斯有美軍基地，而且每年有十萬名來自宏都拉斯的非法移民 ，對宏國的政策動向非常關注；但秀瑪菈．卡斯楚政府的意識形態是左翼，她上台後，恢復與委內瑞拉馬杜羅政府的關係，引進大批古巴顧問，與拉丁美洲其他左翼政府，一致拒絕出席拜登召開的拉丁美洲峰會，美國要宏國政府配合非法移民管制，都被拒絕，台灣若仰賴美國對宏都拉斯的影響，其實是緣木求魚的。

大陸外交部20日也替宏國幫腔痛批美國，表示任何主權國家都有權自主選擇發展與別國的外交關係，其他國家無權干涉。美國應當摒棄過時的門羅主義思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。

根據最新消息，宏都拉斯外長雷伊納已經啟程前往中國，秦剛外長將在北京機場接機，看樣子建交迫在眉睫，台灣則緊急召回大使，表達抗議，外傳很可能會在蔡英文總統29日出訪瓜地馬拉與貝里斯之前，就會確定，用以對蔡英文與美國的下馬威。

我們知道，蔡英文總統這次出訪的重點，並不在中美洲的這兩個友邦，而是藉機在紐約、洛杉磯過境，發表演說，以及與新任眾院議長麥卡錫會見；中方雖然對美國高規格接待不滿，但都有前例在先，沒有理由抗議，於是就藉與宏都拉斯建交，來發洩不滿，並且藉機警告。

當然也有人認為，北京的斷交牌，已經逐漸失效；原因是，蔡總統上任以來，中國已挖走台灣八個邦交國，每次斷交，總會出現輿論批評，怪罪民進黨搞不好兩岸關係；但隨著北京不停利用斷交作為打壓手段，加上友邦無一例外都曾向台灣索取巨額金援，台灣民眾對斷交漸漸麻木無感；而台灣近幾年也逐漸把外交發展重點放在歐洲地區，不斷的有議員、官員組團來訪，對台灣民心，也起了部分補償作用。

可是邦交國的作用還是無可取代的，目前的台灣14個邦交國，如果一直降至個位數，台灣的國際存在感，將大大受損，這是任何台灣執政當局所不能忍受的。

我們擔心，未來外交戰還將連番在拉丁美洲上演，下一場會在巴拉圭，由於巴拉圭反對黨總統候選人艾里格雷已表明，考慮到大豆和牛肉的中國市場，以及南方共同市場的四國合作，一旦他當選，將與中華人民共和國建交。

目前台灣傳出，如能維持邦交，將由賴清德副總統以民進黨下屆總統候選人的身分出訪道賀，順便過境美國，增加自己的聲勢，但如果有斷交危險，可能就乾脆不去了；8月新總統就職前，勢必兩岸加碼、美國施壓的場面將再度出現，外交戰將與台灣選戰交織進行。