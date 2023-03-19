聯準會不受政治影響 美國制度優勢

聯準會 21日和22日將舉行利率會議，會議結束後次日將宣布是否升息 ；無論是升或不升，聯準會都必然挨批，因為支持和反對兩派對立。過去一周的銀行風暴，令這次決策更具爭議；若升，可能擴大銀行危機，對經濟不利，甚至提早將經濟推向衰退；若不升，聯準會一年以來，打擊通膨的政策中斷，今年2月的消費物價指數(CPI)仍頑強地處於6%，一個月內，又上升了0.4%。聯準會這次的決策可謂兩難，但正是這種難以決定的處境，反映出美國在制度上的一種優勢，即：聯準會不受政治影響，可獨立作出理性和最有利於經濟決定。

對於近日的銀行風暴，聯準會、財政部和聯邦儲蓄保險公司(FDIC)12日已聯合行動，確保已倒閉兩家銀行(矽銀和Signature)的儲戶存款安全，這一行動基本上已化解銀行業的壓力。另外11家銀行16日宣布，聯手為舊金山的第一共和銀行提供300億元支援，讓這家銀行得以喘息。

截至17日周五股市收盤，市場傾向於聯準會升息1碼(即0.25個百分點)，機率達75%，另25%則是反對升息，認為這次應該暫停升息；支持升息的觀點認為，聯準會有必要持續對高通膨施壓，「升息派」認為，兩項救援暫已奏效，聯準會應把注意力放在遏制通膨之上，所以支持繼續升息0.25個百分點。

反對升息者，雖然聲勢較小，但反對理由並非不充分，而且有其重要性。一，儲戶對銀行信心仍然不足：FDIC、聯準會和財政部12日聯手對儲戶作出保證後，矽谷和舊金山的地方性銀行13日股價仍然大跌，包括第一共和大跌62%，在灣區有大量業務的嘉信理財下跌12%；11家銀行16日出手為第一共和提供300億元支援，但第一共和的股價17日又跌了20%，顯示形勢仍然險惡。未來數天可能繼續有動搖信心的新發展。

二，2008年金融危機爆發前，中型銀行的資產要求是500億元，但川普時期，國會修法，將系統重要性金融機構的門檻由總資產上調至2500億元，換句話說，過去可能被監管的，現在可以被豁免監管，這是矽銀倒閉的一個關鍵。

三，矽銀有大量沒有保障(uninsured)的存款，資料顯示，截至2022年底，該銀行的94%信貸都超過FDIC所保證的25萬元；業務集中於矽谷和舊金山的矽銀，客戶大都是創投公司和科技初創公司，矽銀變成這些公司的運作銀行，大量沒保障存款，成為倒閉關鍵。

四，矽銀CEO貝克，2011年才上任，根本沒有想過，銀行會倒閉，但事實上從2008年至今，全美共565家銀行倒閉。矽銀號稱全球首家以創新科技作為業務對象的銀行，科技公司在過去一年聯準會急速升息的環境下，經營條件惡化，為倒閉舖下基礎。

五，高盛是公開反對這次升息的大銀行，理由是：聯準會這次不升，可待銀行危機明朗後再升；如果5、6和7三個月的聯準會會議各升0.25個百分點，這樣最終的聯邦基金利率將由現在的4.5%至4.75%，升至5.25%至5.5%，打擊通膨的效力未失，為什麼認定這次非升不可，不能暫停止升息一次、讓市場穩定後再升？

聯準會責任艱巨，特別是在銀行危機還沒有穩定的情況下，是否升息特別難以決定。但這種困難處境，正好反映了聯準會不受政治影響的制度，有其過人之處。聯準會的公開市場委員會(FOMC)每次開會，都由12名理事和地區總裁投票 ，包括聯準會主席鮑爾在內的其中七人，雖由總統提名和聯邦參院同意，卻不受政治影響，可獨立作出決定。

相比之下，國會因黨爭，常導致癱瘓，加稅案和開支案常難通過；白宮由政黨輪流掌權，但兩黨都各有主張，民主黨永遠想加稅，共和黨則反對加稅，國家需要進行重要建設和推動發展，往往得不到財政支持。

美國的司法制度，與聯準會相似，有相當的獨立性；2021年底，川普敗選，拒絕承認投票結果，還提出數十項訴訟，謀求推翻投票結果，這些訴訟全部在法院中敗北，無一能夠過關，這是美國司法獨立之功。

聯準會不受政治影響的獨立運作，可能是美國經濟能夠長期維持擴張的重要原因，與中俄兩大威權國家的經濟決策權相比，美國的制度顯得特別出色。以中國為例，2015年中國兩度爆發股災，政府介入股市，用「國家隊」入市，操縱市場，這在自由世界的政治不干預市場制度下，根本不可能發生。