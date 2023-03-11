溯源新冠病毒 解鈴仍需繫鈴人

國會參眾兩院委員會本周終於就新冠病毒溯源一事，有了初步行動，質詢前政府公衛專家與拜登政府情報首長，究竟新冠病毒是否自武漢 實驗室洩漏出來？此事固然有強烈反制中共 意圖，但更重要的是美國是唯一有能力的國家，能為新冠溯源提供部分真相，更要為防止未來再爆發，未雨綢繆。

新冠疫情爆發於中國武漢是不爭事實，如今共和黨重掌眾院，對新冠溯源究責之聲，重新再起，新成立的眾院監督委員會新冠疫情特別小組由共和黨九名、民主黨七名眾議員組成，代表性足夠，說明兩黨在新冠溯源究責一事有高度共識。

目前有關新冠來源，大致有三種說法，一是自然起源說，二是武漢實驗室意外洩漏說，三是武漢實驗室有意放毒說。其中以有意放毒說難以令人置信，正因為放毒說一開始是由極右川普支持者，如班農等人所倡論，民主黨與自由派自動把此打成「陰謀論」，而整個合理懷疑實驗室病毒意外逸逃之說，也一併被視為陰謀論，過去三年，不准討論。

自然起源說是美中兩國政府執政者，最安全的盾牌，責任全部推給大自然，沒有人或政府要負責。中方則是拋出各種煙霧彈，散播假資訊，說是病毒起源於馬里蘭州德特里克堡的美軍生物實驗室。

美國政府態度更是奇怪。拜登2021年5月下令情報部門「加倍努力」調查新冠病毒起源，90天內交出報告，但美方情報機構能夠探知攻烏的軍情，卻對新冠溯源交出「證據不足，沒有結論」的搪塞報告，令人側目。

在近日美中關係惡化之際，握有重量級生化病理頂尖科研團隊的聯邦能源部，突然透過華爾街日報拋出「實驗室意外洩漏病毒說」，跟著聯邦局長雷伊出人意料，親自上陣，再挺實驗室意外洩漏說。

能源部原本否認洩漏說，此時竟稱有「新資訊」而改口，而聯調局還是維持洩漏說，這兩大聯邦機構出面，讓原本見不得天日的「意外洩漏說」敗部復活，似內有隱情，尤其是剛退休的兩朝抗疫大功臣、前白宮抗疫顧問佛奇 博士打壓洩漏說，此刻被提出來檢討。

由於受限美國法令，有些實驗研究難以在美國本土進行，遂透過非政府團體「外包」到不同法令鬆散或是允許的國家做研究，其中就包括中國的武漢病毒所，而任職公衛高官的佛奇曾批准撥款給多國病理等各研究機構與專家，進行各類生化研究，包括學術與軍事用途的生化武器。

使用經佛奇批准的聯邦經費的美國大學，確實曾與武漢病毒所在2015年發表類似新冠病毒的結果；而且2018、19年，美方駐中國大使館科學官員兩度到武漢所檢查相關實驗室，對未能遵守生物安全，並做成報告送回美國國務院，要求強化實驗室生化安全，此事未受足夠重視，不了了之。

在日前國會新冠溯源小組聽證會上，各方終於直接聽到來自川普政府的聯邦疾病防治中心(CDC)主任雷德菲爾德，及紐約時報前科學版編輯韋德等人證辭指出，病毒乃某次意外事故造成。菲爾德更有三大情況指向病毒洩自武漢實驗室，一是事發後「他們極為反常的刪除病毒基因序列」；再是解放軍將領在2019年9月極不尋常的接管實驗室，第三，他們「重裝實驗室的通風系統」。更重要的是，因為雷德菲爾德公開認為病毒從實驗室洩漏，佛奇及當時國家衛生研究院院長柯林斯都禁止他參與有關病毒起源的討論。眾院小組所公開的電郵通訊中，更看出佛奇主持討論對策，並組織撰寫論文，刊在「自然-醫學」雜誌，然後在白宮記者會上引述這篇論文，公開力斥洩漏說。

佛奇打壓洩漏說的連串動作，動機不明，被右派視為替中共掩護，稍後佛奇出席作證，屆時勢必成為話題，佛奇先前受訪時也曾指出，自然起源與實驗室洩漏，兩說都不排除，但他說問題在中共不肯合作進行溯源。

目前極有可能是，面對全球新冠疫情的滔天責任，美國政府可能要擔負事先督導不周之責，中國政府要負洩後知情不報、掩蓋真相、阻礙調查之責。如今，換黨後的國會可以期待追個水落石出，但若要告慰700多萬疫歿者，同時防止再發，解鈴更須繫鈴人，看看中共是否能負起大國責任，完成自己的溯源工作。