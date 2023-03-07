川普為復仇再選 牽動拜登連任

兩黨主流派都想力阻川普 再參選總統，但3日共和黨 「保守派政治行動會議」(CPAC)非正式民調，62%與會者認為，川普是共和黨2024總統最佳人選，95%認同川普任內表現；聲勢居次的佛州州長德桑提斯僅得到20%認同。川普強調，即使他被起訴仍要參選到底，這是誓言向民主黨及共和黨建制派「復仇」，而主流媒體、兩黨建制派都擋不住，能打倒川普的唯一寄望是民眾選票；老邁的拜登 是否競選連任，川普更成一大變數。

共和黨建制派正面臨大難題：如何阻擋川普參選？潘斯、龐培歐、海理等人都想挑戰2024年總統大位，共和黨建制派對黨被川普「綁架」深惡痛絕，寄望德桑提斯等中生代異軍突起。但眼前看來難關重重，美國要再讓川普「折騰」四年，更是世人關注焦點，也攸關美國興衰。

依目前情勢看，共和黨建制派受阻於川普營造的強大聲勢，潘斯連CPAC都迴避出席，龐培歐、海理出席演講，都只能暗批川普，顯示川普在保守派選民中的聲勢依舊銳不可當。想拉他下馬，只能靠未來黨內初選，共和黨選民「覺醒」，能在各州初選讓川普挫敗，才能淘汰川普。

川普到底是如他自吹的，是未來總統不二人選，或根本不接地氣，涉及共和黨路線之爭。2022年期中選舉共和黨「該勝未勝」，民主黨保住參院多數、眾院僅小輸，川普煽動國會暴亂、密件門醜聞，最高法院又推翻婦女墮胎權等偏極端保守政策，都是因素。

拜登已屆80高齡，如參選連任已82歲，就職時83歲，黨內重量級人士想勸退他的人不少。但拜登自信滿滿，近日秘訪烏克蘭基輔戰地，勇氣可嘉，從波蘭返美途中登空軍一號專機扶梯，卻再次腿軟摔跤，演講時常說錯話、講完找不到方向下台，老驥伏櫪已力不從心。

民眾擔憂總統太老了，家人對他參選連任也有意見，多方激盪下，拜登宣布參選連任時機一再推延，說明確有變數。川普是否復出，或許是拜登參選連任與否的決定因素。

拜登2月發表國情咨文後，支持率一路飆升，目前達46%，去年7月支持率僅36%，如今創一年新高，現任總統有這麼高支持率，並不常見。川普與共和黨選民都希望2024年選戰不要遇上拜登，使拜登更念念不忘一定要阻止川普復出。川普聲勢愈強，拜登愈不想放棄連任。

拜登年齡太高，高達45%民主黨人認為，應由較年輕的人出馬，勝選希望較高，黨內人才濟濟，犯不著讓歷史上最高齡總統再參選連任。伊利諾州、加州、新澤西州長等人，都有意代表民主黨問鼎白宮。

拜登聲望上揚，主因在政策擄獲民心。除了上任初期自阿富汗撤軍漫無章法，大失國際威望人心，這兩年來無論抗疫、領導統籌盟邦應對俄烏戰爭、重振美國聲威，科技禁運續勒緊中國咽喉，國會通過十餘項反制中共法案等，都符合多數選民需求，聲望自然走高。此外，聯邦政府2021財年收入大增6270億，首次突破4兆元，比2020財年增幅達18%，是44年首見，聯邦赤字減少1.57兆元，失業率續創新低，股市和經濟復甦漸有起色，都「逼」拜登想延任，創造執政歷史。

相對於拜登，川普想逆勢「復仇」。一，他是死要面子的人，2020年敗給他口中的「瞌睡喬」成奇恥大辱，冀圖扳回；二，民主黨主導國會暴亂調查，直指他幕後煽動暴亂，準備傳喚潘斯作證，川普用參選來反擊。三，司法部長任命特別檢察官調查密件門，川普圖謀用參選獲勝以保護自己。四，紐約檢方調查川普和子女合謀貸款詐欺，川普視為構陷，同樣想靠選民支持來反擊。

共和黨多數選民仍死忠支持川普，去年11月，35%共和黨選民認為他是最佳舵手，今年上升到42%，但同樣有54%選民希望川普別再出馬。CPAC集結極右人士，不能完全代表共和黨，最後是否提名川普，還有變數；而川普過去四年，究竟把美國帶向紛爭衰弱或再度偉大，充滿爭議，如讓他再執政四年，在病態復仇意識加持下，美國是否重現亂象，讓選民憂慮。

45歲的德桑提斯是川普頭號勁敵，川普攻擊他「德假正經」(Ron DeSanctimonious)，醜化他立場不夠右、對川普不忠。德桑提斯如退縮或初選落敗，潘斯、龐培歐等更不是川普對手，2024年就可能出現川普再戰拜登的「老人戰爭」，屆時中間選民將成左右勝敗的關鍵力量，也將決定川普和美國的命運。