四堅持入黨綱 賴清德的戰略模糊

為化解美方「疑賴論」，傳出民進黨 主席賴清德 陣營近期私底下討論，要將蔡總統主張的「四個堅持」納入黨綱中，除了想藉此化解美方的疑慮外，也希望讓賴清德的相關論述，能逃脫「務實台獨工作者」的質疑，在兩岸政策上守住安全底線。

「四個堅持」是蔡英文總統在2021年國慶大會中提出的兩岸政策主張，包括「永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國 與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志」，這四項堅持已經成為民進黨人對於台灣定位與兩岸爭議的標準答案，也是賴清德在就任主席時的承諾。他說，未來他仍然會站穩「四個堅持」的立場，延續蔡英文總統的兩岸路線，他將用最大的努力，維持區域和平穩定的現狀。

賴清德陣營所以要提出將四個堅持納黨綱的想法，主要是美方傳出對賴未來路線不信任，因而必須要有更明確的政治承諾，去除美國對賴推動台獨的顧忌與質疑。賴清德不僅對美國要有答卷，對選民也要有答卷，光是句「和平保台」的口號是不夠的，民進黨必須有進一步的動作，化解對手「票投民進黨，青年上戰場」的攻勢。

做為民進黨主席，賴清德不能也無法將自己的「務實台獨說」給吞回去，但他可以基於現實考量，宣稱自己是「蔡英文路線」的繼承者，轉換概念地將「務實台獨說」給交代過去。只不過，一旦「四個堅持」要入黨綱，必然先掀起民進黨是否要更動黨綱內容的爭議。民進黨基本綱領開宗明義就是「建立主權獨立的台灣共和國」，所謂「台獨黨綱」一向是民進黨選舉的絆腳石，當年為了替候選人陳水扁解套，添加所謂「台灣前途決議文」，強調台灣「事實上」已成為一個主權獨立的民主國家。台灣「固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」；「任何有關獨立現狀的更動」都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。蔡英文「四個堅持」說，其實也就是台灣前途決議文的進化版。

問題是，「四個堅持」主張是「中華民國台灣」「去台獨脈胳化」，是台灣社會最大多數能接納的「現實論」，卻是獨派所不能接受。究其實，「四個堅持」其實和馬英九當年所提的「不統、不獨、不武」沒有太多差別，都是陳述現況的表達，既不是簡單明白的「中華民國」主體，也不是單純的「台灣」主張，而是不具有國際法定義的「台灣地位未定論」，強調自己有主權，主權變更要由台灣自己決定，但真正答案是什麼，美中台其實都有一定的默契和界線，這也是何以美國有「戰略模糊論」與「戰略清晰論」的爭議，賴清德之所以踩到了紅線，就是「務實台獨說」太清晰，不能符合美國一中政策的精神，這也是美國疑賴的關鍵所在。

民進黨顧慮的是，若是藉由修改黨綱，讓蔡英文路線「黨綱化」，勢必將再掀黨內「中華民國台灣」宜否入黨綱地爭論，反而有讓對手見縫插針的機會。而「兩岸互不隸屬論」的主張，重新定位中華民國與台澎金馬的關係，轉換民進黨「新而獨立國家」思維，黨內能否建立共識，不是沒有一定風險，這也是賴陣營必須謹慎考量，應否搬上枱面的考量。

台灣問題的複雜性，就在於當下的美中關係，美國寧可讓台灣懸於「未定論」的模糊，最符合美國利益，否則提前要找答案，恐怕就是戰爭的開始，也是台海緊張攤牌的結果。基於此，美中台其實都必須接受「模糊的現實」，所以才有「九二共識」各表模糊，兩岸關係才有可依循的政治基礎。

現在輪到賴清德必須要考量如何將「台獨主張」模糊化；最好能模糊到台獨不反彈，中共不跳腳。只不過，天底下沒有這麼便宜的政治算盤好打，對手都不會允許賴清德打迷糊戰，四個堅持入黨綱只是試探政治氣球，賴清德還有更多關卡要克服，不論是來自美國或中國大陸，未來台灣領導者其實都無可廻避，誰能善用「戰略模糊」，誰才能巧妙地為台灣當前處境找到最大利益，馬英九如是，蔡英文如是，未來的中華民國總統也無法例外。