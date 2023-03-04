在美華人熱愛中國 不必等同中共

國會眾院 多個委員會日前一口氣通過十多項反制中共 的法案，以及支持台灣的相關法案，再加上由24名兩黨眾議員組成的「美國對中國共產黨戰略競爭特別委員會」首場反制中共聽證，盛況精彩，還有拜登政府高分貝警告中共不得跨越紅線，軍援俄羅斯，加上之前的氣球事件，讓對中共威脅的積壓情緒大爆發，反制中共呼聲達到高峰，國會罕見的共和民主兩黨大團結，有強大的民意後盾，美國對中共未來政策將會有重大變化，而這僅僅是開始。

眾院外交委員會與金融委員會一口氣通過14件反制中共與支持台灣的法案，從「中國不是開發中國家法案」、「停止強摘器官法案」、「海底電纜管控法案」到「中國貨幣問責法案」、「中國匯率透明法案」、「減輕中國金融威脅法案」，再到「台灣衝突嚇阻法案」 、「保護台灣法案」 與「不歧視台灣法案」等，都在委員會無人反對下通過，說明兩黨眾議員對中共威脅的高度共識。

其中尤有特殊象徵意義與實質重大影響的是「對中共特別委員會」舉行的首場聽證，不僅讓全美民眾對今日美中之間的「競爭」本質有更深的瞭解，也對當今在美華人 ，提供免受種族歧視的保護作用。

這次舉行聽證所在的國會甘農廳，多次舉辦備受矚目的重大聽證活動，也正是眾院特別委員會去年舉行1月6日攻擊國會聽證會所在，可見眾院之重視。連自由派的華盛頓郵報社論都指出，民主黨視暴民攻擊國會為來自內部的敵人，連續在此舉行九場聽證，要為保衛美國民主制度而戰。共和黨掌控眾院後的這場有關反制中共的特別聽證，也在此舉行，這是對「來自國際重大威脅」的檢視。

在反制中共威脅與挑戰的當前議題上，兩黨展示少見的高度一致，對中共特別委員會主席蓋拉格眾議員在聽證中指「雖然國會分裂對峙，但未來兩年我們必須團結合作，沒有浪費的本錢」。

北京外交部對這場重要聽證會的反應是，要美方有關機構和人員，「摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維」，客觀理性看待中國和中美關係，停止基於虛假信息散布「中國威脅論」；還要「停止詆毀中國共產黨」，停止為謀取政治私利，綁架中美關係。

聽證會上出現最多的字辭就是「中共」。委員會使用中共，而非中國，具有深意。美中當前緊張關係的來源，是中國共產黨。中共的本質是一個沒有摒棄共產主義與馬克思主義的執政黨，而且是以美國為敵的國際世界觀。

委員會的專家前官員在作證時，都非常謹慎強調區分「中國共產黨」(CCP)與「中國人民」(Chinese People)的不同。美國政府官員在談到美中關係時，都以使用PRC(中華人民共和國)而不再直稱China(中國)。美國目前正在教育民眾，中國不是一個對美國深具敵意的國家，中國共產黨才是當前緊張與對立的主要來源。華爾街日報社論主筆史坦伯格指，委員會能讓全美民眾能對中共中國有更清晰瞭解分辨，反中共不代表反中，更不是反華，以後朝野討論到中共對美國威脅時，會對政策與法案制定，有更正面的推動與影響。

當然兩黨如此罕見的激烈反制中共，會有若干後遺症，其中之一是可能對在美華人地位的負面影響。作證者之一的前白宮副國安顧問博明在聽證上說，委員會要藉由「站起來反對(美)國內的偏執和歧視」來保護美國華人的權利，「還要保護在美國學習和工作的中國公民，使他們能夠享受自由，正是這些自由讓美國的生活方式，與今天中國日益壓抑的氣氛截然不同。」

日後回顧，這次國會眾院反制中共系列聽證內容，將是美國認清中共敵對反美心態本質的分水嶺，「美國未來10年的政策，將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已經結束」，北京當局內外種種作為，與全世界為敵， 從支援俄羅斯、武嚇台灣、新冠溯源、到掠奪式經濟發展、網路大數據安全，都將是聽證會源源不斷的題目。

已選擇在美生活工作、置家生根的華人，別無選擇，必須面對變化，更要調整心態，體會認識到如今美國各界大眾對中國、中共、中華之間，已開始有區分的能力，我們不但支持，更要協助美國民眾加強這種分別，美國對在美華人是否忠誠，將取決於對中共的認識，我們認同中華，熱愛中國，但不必為中共對號入座。