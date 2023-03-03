全面禁用TikTok？ 過不了第一修正案

最近幾天，美國和其他西方國家對TikTok 的抵制聲浪升級，繼歐盟上周發布禁止公部門行動設備上使用TikTok後，加拿大本周也發布類似的禁令。而拜登 政府要求所有聯邦所屬機構，必須在30天內卸載TikTok，眾院外交委員會更通過決議，授權拜登總統對所有用戶實施禁令。

由於擔心用戶數據落入中國政府手中，最終可能被中國武器化以傳播錯誤資訊，各國政府對這支應用程式的審查愈來愈嚴格，然而，部分專家和公民自由人士認為，禁止TikTok的作法有可能對言論自由和私營企業施加不當限制，對TikTok的抵制聲浪升級，反而會落入指責中國言論審查的相同邏輯。

官員禁止TikTok的主要擔憂集中在數據安全，尤其是擔心用戶訊息最終可能會落入中國政府之手，因為TikTok有太多用戶，除了擔憂對美國國家安全的潛在風險，也擔心運用這些訊息，中國企業將取得商業優勢。

此外，因為TikTok演算法缺乏透明度，可能出現錯誤和虛假訊息。中國政府更可能會利用TikTok傳播虛假訊息，從而影響政治氛圍和選舉結果。

2020年印度以數據隱私和國家安全問題為由，全面禁止TikTok和其他數十款中國軟體，TikTok在印尼、孟加拉和巴基斯坦都面臨用戶的臨時禁令，台灣去年也禁止政府設備使用該軟體。

前總統川普曾於2020年發布行政命令禁止TikTok，但被法庭駁回。拜登於2021年6月撤銷了川普的命令。2022年12月，參院就禁止在公務手機 上使用TikTok的提案獲兩黨支持，但並未在眾院獲得通過。如今拜登以行政命令再度禁止聯邦機構使用TikTok。

到目前為止，美國各州和聯邦層面對TikTok的限制僅集中在禁止政府設備上使用該軟體。這種禁令是合理的，因為這不會涉及有關言論自由的爭議，畢竟這是政府的設備。但在公務手機上禁用是政府的事，一旦涉及民眾個人手機，那情況就不一樣了。

美國半數以上的州已採取措施部分或完全禁止在政府設備上使用TikTok。然而，有些議員和遊說團體試圖將禁令擴大到所有美國用戶，而眾院外交事務委員會已通過決議授權拜登全面禁止TikTok。

專家指出，雖然美國國會有全面禁令的想法，但採取這種行動的可能性仍然很低。因為這會是對私營部門的直接干預；此外，如果真的採取這樣的行動，將會在法庭上面臨挑戰。

第一個問題就是，全面禁令能否通過美國憲法審查，因為第一修正案賦與個人表達意見的權利自由，即使是來自敵對國家的訊息。美國公民自由聯盟上周也致函聯邦國會議員，表示反對全面禁止TikTok。直指國會不得審查整個平台，並剝奪美國人享有言論和表達自由的憲法權利。

美國每月TikTok活躍用戶的確切數量沒有明確數字，但估計每月有超過1億人使用該軟體。它在年輕人中尤為流行；根據PEW研究中心的數據，大約67%的青少年表示曾經使用TikTok，其中16%表示「幾乎經常」使用。

雖然TikTok極力撇清，但有相當多的證據證明它與「字節跳動」密切相關。2021年前TikTok員工透露，字節跳動大幅參與TikTok的日常運作。Buzzfeed去年6月公司內部會議洩露的錄音顯示，字節跳動在中國的員工最早在2022年1月即取得美國用戶的數據。福布斯在10月獲得更多洩露的文件，證明字節跳動團隊正在使用TikTok監控特定美國公民的定位。

但與此同時，TikTok的演算法並不比Meta、推特或亞馬遜更不透明，它收集的數據也沒有比這些美國平台收集的用戶個資更多；雖然這些平台沒有與政府分享這些數據，但它們反而更能隨心所欲地使用這些數據。

雖然國會急於打擊TikTok，但對美國科技企業的監管卻明顯鬆懈。事實上，TikTok禁令對矽谷來說反而是份大禮，因它不會碰觸這些企業的個資收集作法，而且TikTok的市占率將被瓜分。

拜登給了聯邦政府30天期限，之後所有政府公部門手機裡不再有TikTok。但占全美三分之一人口的年輕人仍然持續每天耽溺於觀看和上傳短影音，主動揭露各項個人數據。這個爭議短期內似乎不太容易解決，而且到頭來很可能是狗吠火車，白忙一場。