英歐達成北愛協議 脫歐逆向演變

自2016年公投脫歐 後，英國 即開始與歐盟 就未來英歐關係展開談判，但是最後僵持不下的關鍵，竟然是北愛爾蘭問題，如今，在2019年正式脫歐後近四年之後，終於就北愛爾蘭達成協議，可視為英國脫歐的逆向演變。

百年來，北愛的親英國的國教徒，與贊成要與愛爾蘭統一的天主教徒，內戰不休，好不容易1998年簽署「貝爾法斯特協議」，可是如今英國要脫歐，愛爾蘭仍然留在歐盟，意味著就要在愛爾蘭共和國與北愛之間，畫出貨物查驗與關稅的邊界。

畫出邊界是超級敏感議題，贊成與愛爾蘭統一的人，強烈反對在愛爾蘭島上劃界，但反過來，如果要在英國與愛爾蘭島之間建立無形的邊界，主張北愛歸屬英國的人會跳起來，怎麼劃分，都會觸及敏感的政治神經。

之前英國與歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」，讓北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭建立硬邊界。但在此情況下，從英國本土送到北愛的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。但保守黨強硬派認為這侵蝕了英國主權，該議定書從未得到實施，歐盟對倫敦發起了一系列訴訟，也導致雙邊關係緊張。

2月27日，英國首相蘇納克和歐盟執委會主席范德賴恩達成「溫莎架構」，創設「綠色通道」，允許運往北愛爾蘭的英國貨物不經海關檢查，同時為北愛運往愛爾蘭的貨物設立「紅色通道」，以接受海關檢查與加稅。

這個協議之所以達成，反映出的趨勢是，英國經濟需要歐盟，而歐洲也需要英國，在俄烏戰爭後，安全與政治上加強合作；這也反映出民意走向，脫歐不得民心，首相蘇納克可望支持率提升，度過未來大選難關。

首先是英國脫歐其實是得不償失；表面上是新冠疫情與俄烏戰爭，拖累了英國經濟。實際上，6年前英國公投決定脫離歐洲聯盟後，經濟就猶如輪胎漏氣般慢慢變差，現在脫歐效應更明顯。根據推估模型，如果沒有脫歐的話，到2022年，英國的GDP將比現在高5%，而投資也要比現在多11%。

2016年脫歐公投後，英鎊的匯率平均下跌約10%，進口價格隨之上漲，引發約2%至3%的通膨率，同時出口卻完全沒增加，雖然歐盟與英國簽訂了免關稅的「英歐貿易合作協定」，但是生效後的頭6個月，雙方企業建立的貿易關係數量減少約1/3。

其次，能夠達成這個協議，英國與歐盟其實都各讓一步，雖然歐洲法院對於北愛單一市場規則仍然有「最終裁決權」，但是顧忌到保守黨內強硬脫歐派「堅持主權」的反對，歐盟最後接受妥協，容許若有30名跨黨派議員反對在北愛實施新的歐盟商品法，他們將能夠提案進行投票，以阻止該法實施。

英國讓步可以理解，因為倫敦不得不讓，但是布魯塞爾過去其實是在看英國的笑話，然而現在大敵當前，烏克蘭戰事逼得歐洲要團結，不管之前歐英關係再惡劣，畢竟英國是歐洲的一份子，又是北約的重要成員，在俄烏戰爭帶給歐洲地緣政治風險之際，歐盟必須要與英國加強合作。

不可否認的，協議能夠達成，背後也有美國的影子，尤其眾所周知的，愛爾蘭裔對美國政壇一直很有影響，國安會發言人柯比周一表示，拜登總統一直密切關注倫敦和布魯塞爾的協議談判，美國「感謝雙方在這個棘手的問題上達成妥協」。

最後這也考驗政治家的能耐，保守黨歷經三個首相，強生太強硬，甚至到了頑固的地步，特拉斯就任時間太短，政治基礎太弱，只有蘇納克出身金融界，實事求是，拿夠掌握時勢，完成協議。

老實說，英國脫歐可能會變得更糟，首先「英歐貿易合作協定」將在2026年面臨第一個五年評估，如果沒有盡快解決北愛問題，最後很可能導致與歐盟的經貿關係進一步惡化；此外，英國必須要在2025年1月之前大選，換句話說，大選將是選民對脫歐的再次公民複決，目前工黨民調領先，蘇納克已經被逼到牆邊，強生正虎視眈眈，準備再起，他只能夠奮力一搏，企圖扳回頹勢。

但是看起來是他賭對了，不只是歐盟此刻願意讓步，英國人也後悔了：根據民調，60% 的英國人認為脫歐是個錯誤，但只有25% 認為應該重返歐盟，而絕大部分，占七成以上的人，認為要修補與加強與歐盟的關係，而這次的協議正是英國往正確道路上的第一步。