中共應對烏戰 策略曖昧自陷困境

北京 對烏克蘭 戰爭的策略圖窮匕見，中俄關係雖稱堅如磐石，卻顯得忐忑不安。美國施壓逼北京翻牌，嚴禁中國提供俄羅斯武器，否則將有強烈報復，北京提出「烏克蘭和平計畫」，歐美和北約卻反應負面。中共當局受各種包袱拖累，陷入左支右絀，既不敢公然站在侵略者一方，又與莫斯科暗通款曲，所謂堅如磐石要援助普亭 多久、援助到何種程度，總不能不顧中國形象，和普亭沆瀣一氣。

歐美各國近期施壓中國，美媒更說，白宮正考慮公布相關情資，證明中方擬提供俄方火砲、無人機等，這可能是外交心理戰，想震懾並阻止北京實質軍援普亭；也可能北京已準備橫心挽救普亭政權於將倒。中國軍事科技高度依賴俄國，普亭對「一帶一路」沿線國家影響力，讓北京忌諱，使中國對烏戰一年來的戰略模糊，漸轉向清晰，但中國真的願冒這麼大風險，繼續倒向俄國下去嗎？

普亭的統一俄羅斯黨是俄共借屍還魂，與中共兩個兄弟獨裁黨惺惺相惜，互相抱團取暖，中國靠俄羅斯能源進口保障無虞，俄國也是中國重要軍事科技來源和貿易夥伴，中俄恍如連體嬰，一榮俱榮、一損俱損。更重要的，俄羅斯現在是西方頭號敵手，是中共最好擋箭牌，中共似想扶持普亭不墜、但又不想讓普亭壯大，最後併吞烏克蘭，可是維持模糊策略，讓全世界責怪中國，並不明智。

中俄暗通另有幾大原因：一，中共似把烏克蘭戰爭投射到台海情勢上。中共和普亭都打出「維持領土主權完整」旗號，俄羅斯妄稱烏克蘭是其固有領土一部分，中共也稱台灣是其領土。

但巧合的是，烏台很多條件確實有相似之處。烏台都是從大國分裂或因內戰而分裂出來，擁有獨立國家實體，都是親西方的民主政體。但烏台內部各有親俄或親中群體，認同俄中的主權主張，贊同回歸大國懷抱，這些歷史條件和現實，都加深中俄互挺，力抗西方的併吞烏台戰略。北京可能顧慮自己未來面對台灣的處境，迄今從未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，樂見普亭成功併吞烏克蘭，為大陸併吞台灣留下國際先例。

二，北京想走不同於美歐的道路，但中共向來倡議，維護國家領土和主權完整，不受外國侵害，是國際社會重要原則。偏偏對烏克蘭這個獨立國體，既和中國有巨大貿易額，也是中國糧食、艦船發動機等主要來源國，在普亭入侵烏國後，中共強調的國家領土主權完整，瞬間都成為糞土。聯合國多次譴責俄羅斯侵略的決議案，中國都投下棄權票，北京不惜自打耳光，無非是維護習近平欽定的「中俄友誼無上限，合作不封頂」，卻又一再重申中俄不是盟友關係、不軍援俄羅斯，顯得彼此矛盾。

三，中國自認是全球強國，他日將取代美國，成為世界領導者。但烏克蘭戰爭一年餘，中共的表現一再違背普世價值，棄守維護世界和平與秩序的底線，北京想走鋼索、搞平衡，但聯合國三次有關烏克蘭的決議案，中國都投下棄權票。試問這樣表現，如何領導世界、受世人尊敬？

四，中印都以自己國家利益為最高考量，中共考量的甚至僅是一黨利益，因為俄羅斯近代併吞中國的領土，逾150萬平方公里，是中華民族最大侵略者和敵人，普亭違背舉世公認的道德標準，北京不予譴責，反而指責大力援助烏克蘭的美國，才是破壞國際規則和秩序的國家，曲解的標準連大陸民眾都不信，自陷與世界文明的巨大落差中。

法國媒體認為，習近平對烏戰「幹了蠢事，有嚴重戰略誤判」。習的成長背景和意識形態，限制其思維，加上中南海一言堂式的決策，幕僚投習所好，導致俄烏戰爭的策略有嚴重誤判，將來付出的代價可能超越想像。中共決策無法聽到諍言，毋寧讓外界更感擔憂或危險。

聯合國大會23日再就烏克蘭情勢實現「公正與持久的和平」決議案表決時，烏克蘭外長庫萊巴說，近期人類歷史上，在對與錯之間的界限，從未像現在這麼清晰。「一個國家只想生存，另一個國家卻想殺人和毀滅」。世人現在看到的，是北京依然站在想殺人和毀滅人類的一邊，著實令人感到遺憾和痛心。