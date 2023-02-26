北京和平計畫 終將徒勞無功

中國24日就烏克蘭 戰爭提出一個和平計畫，共有12點建議。但計畫公布後，一片批評之聲；北京 以中立自居，被英美媒體揶揄，甚至被嘲笑為「披了羊皮的狼」，英國獨立報就說，北京以戰狼外交著名，現在卻以和平工作者身分出現，所謂和平計畫，無非是「重塑身分」的政治遊戲。

烏克蘭對和平計畫也不同意，烏駐北京大使館在計畫公布後，立即回應說：「我們對有代價的和談沒有興趣，我們不會將人民的命運交到侵略者手上」烏克蘭官員說，不會與拒絕交還所占土地的俄國 談判，不過烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，希望與習見面，但並非接受和平計畫，而是要與習討論談判的內容。

另一方面，普亭也無意停止戰爭，就算俄軍節節敗退，面臨崩潰，仍堅持戰爭，不肯撤退，因為普亭為了報復1989至1991前蘇聯在西方影響下崩潰的仇恨。

「外交事務」的一篇最新文章分析說，打了一年的戰爭，是1945年以來最大和最血腥的一場戰爭；這場戰爭最貼切的形容應是「普亭自我膨脹造成的戰爭」，因為這是不折不扣的侵略戰爭，是普亭一怒之下而決定的戰爭，更可能是俄國積累了200年不滿的戰爭。因為自1812年拿破崙率法國大軍攻至莫斯科，並將三分之二的莫斯科焚毀，到1853年英法等西方聯軍在「克里米亞戰爭」大敗俄羅斯、再到1941年列寧格勒被德軍圍城900天、以及超過100萬平民被殺的慘劇，一次次的戰爭和恥辱，可能就是普亭發動烏克蘭戰爭的背景。

美歐對和平計畫也沒有什麼興趣，因為12項建議都是中國過去一年的立場，沒有新意。國務卿布林肯19日在慕尼黑安全會議上表示，美國更關心的是，中國有沒有提供武器給俄國，美國蒐集到的情報顯示，中國正在考慮給俄提供武器。美國媒體則報導，中國要提供的是無人機和火砲。

和平計畫最受人詬病的是充滿矛盾。例如，計畫建議是，維護一國的主權和領土完整；但這個原則只對烏克蘭適用，卻對俄羅斯不適用；俄羅斯去年2月24日出兵侵略烏克蘭，占領烏克蘭不少土地，為什麼一年來北京一直不肯譴責俄國？

北京的另一項建議是，美國不應單邊地向俄國作出經濟制裁，但北京顯然忘了去年2月4日普亭訪中，與習近平簽訂戰略夥伴協議，還說中俄友誼沒有上限，準備攜手抗美，改寫由美國領導的全球自由秩序。

更大的矛盾是，聯合國23日就一項譴責俄國的決議案進行投票，並要求俄羅斯撤軍，結果141國贊成，7國反對，32國棄權；決議案的方向，是停戰和撤軍，與和平計畫的方向一致，但北京卻投了棄權票，所以一些評論指出，和平計畫根本就偏向俄國。

既然計畫處處存在矛盾，為什麼北京還要提出？一，中共外事辦主任王毅在和平計畫24日公布前訪歐，從行程就可看出端倪。他先到法國、德國、義大利和匈牙利，最後才到莫斯科與普亭會面，法、德、義和匈都是對中立場較軟的國家，王毅此行意在試探這些國家對中立場，是否可以拉攏到北京這一邊，如果其中有一兩個國家有意，投向北京，就是意外收穫。

二，和平計畫用了一個地緣政治的字眼「全球南方」(Global South)，指南半球的國家，包括東南亞、印度半島、非洲和南美洲等，這些地區正是北京拉攏的對象，目的是用來與美國和盟友組成的聯盟作對抗。聯合國22日的投票中，有32國投了棄權票，其中大部分國家就來自「全球南方」，例如印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、伊朗、南非、寮國和柬埔寨等。美國的盟友和合作夥伴，多是歐洲和亞洲的自由國家(包括日、韓)，如果北京能夠拉攏到更多的「全球南方」國家，就可與美國的聯盟抗衡。

三，和平計畫還有警告美國的意思。中美關係最近因為高空偵察氣球事件而緊張，北京過去一直沒有想過要提出和平計畫，為什麼現在卻突然想到要推動停戰與和談，應與美中關係緊張有關；北京提出的和平計畫，有如對美國發出警告。如果美國「霸凌」中國的行為太過分，北京就與俄國結盟，共同抗美。

最後值得一問的是，既然西方對和平計畫沒有什麼興趣，那麼北京還會積極執行和平計畫嗎？答案可能是不會，因為烏俄兩國都沒有興趣，最後是徒勞無功的。