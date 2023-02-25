烏戰一周年 最怕聽到「無論多久」

烏克蘭 抵抗俄羅斯侵略戰爭正式進入第二年，檢討第一年戰果，俄國普亭 吃了敗仗，付出慘重代價，陷入泥淖，一年後，國際社會繼續普遍孤立普亭，聯合國百餘國要求俄羅斯無條件撤軍；對台海局勢更有立即鏡照之鑑，讓包括台灣在內的亞太地區，深刻意識對強權中共，唯有提升備戰，才能避戰。

智庫「布魯金斯研究院」分析，一年前俄羅斯占領烏國7%領土(烏東與克里米亞)，入侵後最高占領約22%烏國領土，烏軍奮勇收復失土，俄軍現占領17%，顯見普亭消併烏克蘭的野心未能得逞。

國務卿布林肯線上接受「大西洋月刊」訪問時表示，2021年10月他銜拜登 總統之命，秘見澤倫斯基總統，當面告知美方情報確定普亭將侵烏克蘭，美方將給予所有支持，加上美國在短時間整合國際支持聯盟，才有了今天的勝利。在此之前，外界大都不看好烏克蘭，認定基輔在三天內淪陷，已為澤倫斯基備妥逃難專機，到華沙成立流亡政府。

擋住俄軍第一波侵略的戰爭，已奪去數以萬計生命，數百萬家庭流離失所。美國與挪威軍方指俄羅斯死傷18萬人，烏克蘭10萬人，另外還有3萬烏國平民。烏俄兩國官方公布的死傷數字都遠低於此，無論死傷人數多少，戰爭是殘酷的，民主國家政府更難擋住民眾的壓力。這是烏克蘭最擔心之處。

一年後，美歐間對戰爭持久產生不同看法。華盛頓郵報國安外交專欄作家羅金表示他參加最近慕尼黑安全會議，碰到與會的烏克蘭代表在萬分感謝美國大力軍援之餘，都對拜登總統言必稱毫無保留支持烏克蘭「不論多久」(as long as it takes)感到害怕。他們指出拜登似乎在暗示這是持久戰。可是烏克蘭經不起持久長期作戰，「時間並不站在烏克蘭這邊」。

進入保家衛國之戰第二年，烏克蘭急著要速戰速決，「不能等到二周年」，「今年就是勝利年」，拖的越久，烏克蘭損失越大，重建成本也更大，他們要求美國儘速提供高性能武器，給俄軍致命打擊，收復失土，逼普亭談判，這是烏國當前要務。烏克蘭所要的美製艾布蘭戰車，要至少兩年後才能運到戰場，美方不要再口惠而不實，但拜登政府操控戰爭進度，不願戰爭迅速升溫，而逼普亭加倍反擊。

一年下來，普亭敗象出現，中共似要化暗為明，軍援普亭，逼美國藉慕尼黑安全會議公開警告中共不要跨越紅線軍援莫斯科。美方如此少見嚴重警告，顯示美國主導烏戰胸有成竹，對普亭去留也已有考量，拜登總統溫火煮青蛙的對待普亭，控制戰爭進度，非但要給普亭下台機會，更有對戰後布局的深層運籌。但是烏克蘭的戰略目標似乎與美歐的重點不同，烏克蘭絕對打不起長期戰，時間來不及了。

烏境戰火讓台灣也焦慮。儘管中方警告不得用「今日烏克蘭，明日台灣」來論比台海之局，但中共崛起，咄咄逼人，又與俄羅斯結盟，值此烏戰一周年，國際上更加關注台灣安危，深刻認識如果不明確懲罰普亭的野蠻行徑，等於鼓勵日後其他政權仿效。

過去一周，美台間出現密集高層互動。副國務卿薛曼、白宮副國安顧問費納、白宮印太事務協調官坎伯、剛訪台的國防部副助理部長切斯、國務院亞太助卿康達、副助卿華自強、國防部印太事務助理部長瑞特納等多人，與台方國安外交高官在華府秘談；國會方面，眾院中國委員會主席蓋拉格、國會眾議員肯納率兩黨眾議員相繼訪台，同時再傳出美軍加強訓練台灣部隊，都顯示在烏戰一周年之際，美方決心提高美台國安的交流能見度，對比拜登政府在烏戰伊始之前，不斷分享重要俄國情資，對台灣積極合作，甚至傳出邀請蔡英文總統參加11月在舊金山，由美國擔任東主國的亞太經合會。

華爾街日報社論敦促拜登總統，要儘快提供烏克蘭要求的武器，從遠程火箭到F-16戰機，不能口惠而實不至，烏克蘭等不到兩年。蓋拉格訪台後透露，訪台期間他見到的每位台灣官員都提及俄烏戰爭，都對美方延遲交付售台武器表達憂慮。烏戰一周年，唯有讓侵略者得不償失，烏克蘭儘快自廢墟重建，或可讓台海免於一戰，「不論多久」最好不要再提。