將太平洋當自家靶場 北韓趁亂打劫

在烏戰方酣，全球地緣政治大亂之際，北韓 卻趁亂向美韓日等國示威，不斷提高威嚇的層次，甚至喊出「將太平洋當自家靶場」的話，美國現在不可能示弱，但是也不敢強硬對抗，讓情勢不斷形成惡性循環的對峙僵局。

美國與韓國下個月起將實施代號「自由之盾」的美韓大規模聯合軍演，本月22日，更將在華府舉行韓美延伸威懾的模擬核演習，目的在以絕對的軍事實力，來壓制北韓任何可能的蠢動，確保在歐洲這邊的烏克蘭總決戰，沒有任何分神。

但就是此時，北韓於18日下午以高仰角試射一枚「火星 -15」型洲際彈道導彈，導彈在飛行約900公里後落入東部海域，若以正常彈道導彈角度發射的話，射程可能逾1萬4000公里，涵蓋美國全境。

專家們研判，北韓這次不像過去以發射導彈作為與美國談判的籌碼，這次是純粹劍指美國，展現具有攻擊美國的能力，同時也是對美日韓三國的警告。

在此同時，韓國與美國也異常強硬，為應對北韓發射洲際彈道導彈，韓美於次日在韓半島上空實施聯合空演，除了南韓空軍F-35A和F-15K戰鬥機、美國空軍F-16戰機也為進入南韓防空識別區(KADIZ)的美軍B-1B戰略轟炸機護航，並實施聯合編隊飛行。韓美想藉此展現同盟壓倒性的聯防能力和態勢。

可是沒人預料到，北韓在20日早上，實施反「反擊」，針對距離發射點395公里和337公里射程的假想目標，向東海發射了兩枚600毫米火箭砲(短程彈道導彈)；在距離發射點330公里處，有韓國的清州空軍基地，而約390公里處有群山空軍基地，清州基地是韓國空軍最尖端的隱形戰鬥機F-35A等部署和運用的基地，群山基地則駐紮F-16的美國戰機，前一日的聯合空中演習的韓美兩國戰機就是分別由這兩處基地起飛的。

北韓的暗示就是：短程飛彈雖然是往東海發射，但是只要轉換往南的方向，正好就可以擊中青州與群山兩個空軍基地，恐嚇之意，不言而喻。

北韓中央委員會副部長，也是金正恩的胞妹金與正，在20日當天發表談話表示，「將太平洋當作我們靶場的頻率，將取決於美軍的行動」，朝方很清楚美軍在朝鮮半島的戰略打擊行動日益活躍，「我們借此機會重申，只要認定這將給朝方帶來任何直接和間接的擔憂，我們就會予以相應的應對」。

現在的朝鮮半島，在韓朝、美朝對話斷絕的情況下，陷入了緊張加劇的「安保兩難境地」，雙方就如同在玩「懦夫遊戲」：單行道上兩車對開，任何一方都拒絕轉彎，要逼對方先讓步，出現了北韓武力示威→韓美軍事應對→北韓加碼應對，這是嚇阻的惡性循環，非常危險的。

美方現在不能夠示弱，因為烏東總決戰在即，不能夠讓北韓得寸進尺，美國備多力分，所以一定要顯示出最大嚇阻力量，但是現在的北韓已經不是幾年前的吳下阿蒙，不會因為美國的嚇阻，就退縮的。事實上，北韓的軍力，即使在經濟制裁與疫情打擊下，都還繼續成長。

20日的超大型火箭砲，最大射程約為400公里，能夠攜帶戰術核彈頭，射程可覆蓋韓國空軍最南端基地，北韓自稱其有極大破壞力，只需四枚炮彈(短程彈道導彈)就能將敵人的機場夷為平地。金正恩去年12月在北韓執政黨勞動黨一場重要會議中，曾稱這種火箭系統為「我軍戰力核心的攻擊型武器」。

而18日試射的「火星-15」型洲際彈道導彈，據說已掌握了進入大氣層的技術，同時測試固體燃料火箭引擎，也獲得成功，北韓本月8日舉行建軍75周年閱兵式，更展示了更大、據稱射程更遠的洲際彈道導彈「火星－17」，展現對美國本土的攻擊力正在提升。據南韓情報官員表示，未來北韓可能以更低的角度、更遠的射程來試射洲際彈道飛彈，並在今年進行第7次核試驗，以完善其武器能力。

美國既然無法以軍力壓制，就想訴諸聯合國 制裁，但是在安理會討論時，由於中國和俄羅斯的反對，討論毫無進展。美國駐聯合國大使20日強烈譴責北韓，也直指聯合國在「兩個擁有否決權的常任理事國」從中作梗下，安理會「被迫保持沉默」，讓局勢更加危險。

烏克蘭戰爭目前形成了美國對抗中俄的大格局，在朝鮮半島上，則形成了韓美日對抗朝中俄的小格局，小格局受到全球新冷戰對抗大格局的影響牽扯，讓問題變得難解僵持，而也讓北韓趁亂得以打劫。