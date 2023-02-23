中國烏戰和平提議 是否腳踏兩條船

就在拜登總統祕密抵達基輔，重申美國對烏克蘭 支持的同一天，中共中央外事辦主任王毅 也到了莫斯科，同樣重申中俄的邦誼。所不同的是，拜登宣布給烏克蘭大量軍事援助，中國卻不敢在軍事上支持俄羅斯 。

在慕尼黑安全會議場邊會晤時，國務卿布林肯警告王毅，不能在烏戰滿周年、俄烏雙方都在準備決戰的關鍵時刻，倒向俄羅斯。他在與王毅會晤後的訪談中強調，中國正在認真考慮向俄國提供如武器與彈藥等致命性援助，美方對此表達「嚴正關切」，並且還要對盟國提供相關事證。

受到美國的影響，烏克蘭總統澤倫斯基最近接受義大利晚郵報採訪時說，他目前沒有發現俄羅斯使用中國軍援的武器，但警告，如果中國提供武器給俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用，那將有第三次世界大戰的風險。

他同時也告訴德國世界報說，雖然他希望中國能夠站在烏克蘭這一邊，但此刻並不是如此，所以「對我們而言，重要的是中國在這場戰爭中不會支持俄羅斯」。

事實上，中國此刻不可能落井下石，放棄俄羅斯這個盟邦，中國對俄羅斯軍事科技的依賴，俄羅斯對一帶一路計畫成敗的影響力，更不用說俄羅斯的能源供應，中國在在都需要持續穩住與俄羅斯的關係，而此刻，俄羅斯非常需要中國的軍備，可是這偏偏就是中國所不能給、也不敢給的。

在美俄兩方的壓力之下，北京不甘心只能選邊，也希望積極提出自己對烏克蘭衝突的解決方案；中方近來有一連串積極的外交表態，除了王毅18日在慕尼黑安全會議發表題為「建設一個更加安全的世界」主旨講話，外交部長秦剛也在21日發表「全球安全倡議概念文件」，當然最重要的是，中國國家主席習近平將在24日發表烏克蘭和平計畫的公開演講，王毅在慕尼黑會議中與烏克蘭外長碰面，接著訪問莫斯科，目的在徵求烏俄雙方的意見。

根據王毅透露，和平方案「將重申習近平主席的重要主張，包括各國主權領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。我們將重申，核戰爭打不得也打不贏。我們也呼籲保障民用核設施安全，反對攻擊核電站，我們還將宣導共同反對使用生化武器」。

美國不樂見中國提出的和平方案，對此充滿疑心，深恐削弱美國國內和盟邦對烏克蘭的支持，布林肯就公開批評，北京正試著「腳踏兩條船」(have it both ways)，而烏克蘭由於依賴美國，只要美國反對，烏克蘭就不可能同意，和議也就不可能成功。

但是中方的提議，並不是真的為了成功，而是為爭取歐洲國家的好感，王毅在演說中強調：「希望歐洲的朋友們能夠冷靜思考：作出什麼樣的努力才能使戰火停下來，搭建什麼樣的架構才能使歐洲實現長治久安，發揮什麼樣的作用才能使歐洲實現戰略自主？」這些話歐洲人是聽進去的，尤其是歐洲為了目前的戰爭付出了昂貴的能源、高額的國防經費，以及安置大量烏克蘭難民的代價。

可是歐洲對中國能否真的中立，還是有疑問的，王毅此刻又在俄羅斯訪問，安排習近平春天訪問莫斯科，並高調宣稱，中俄關係「堅若磐石」，可以在國際變局中經得起任何考驗。

如果證實中國供應俄羅斯武器，等於「越過紅線」，中國面臨制裁，不僅會對中歐關係造成衝擊，中國要當調人的可信度，也將大打折扣。更況且，歐洲各國對於中國的「和平」概念，是否與歐洲的吻合，都抱持懷疑態度，歐洲更重視人權與基本價值，與中國強調的權力平衡不同。

中國的另一個目的則是在彰顯烏克蘭戰爭，並不是牽涉到人類基本價值的衝突，而是「美國的戰爭」，藉以爭取其他發展中國家的認同。不可諱言，俄烏之戰，基本上是個歐洲的地區衝突，世界其他國家並不是太關心，只在意全球能源、糧食與物資的價格因此飛漲，影響到其他各國的經濟民生，現在由不是利益相關國的中國，提出和平計畫，雖然不切實際，卻是有道德高度的，可以贏得其他國家的好感。

烏克蘭戰爭導致地緣政治大亂，新的冷戰形成，俄羅斯被逐出歐洲，美歐聯盟對抗中俄聯盟，對於中國的發展是非常不利的。中國版的烏戰和平協議，雖然難以成功，卻顯示中國仍要維持自己的話語權，不願缺席。