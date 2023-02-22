拜登秘訪基輔 烏戰決勝時刻已近？

俄烏戰爭24日屆滿周年，拜登 總統周日(19日)凌晨秘密搭乘空軍一號、接駁C-32運輸機和火車等，從波蘭潛入砲火連天的基輔訪問六小時，成為首位造訪不受美軍控制戰場的總統。烏克蘭 滿目瘡痍，基輔時時刻刻在俄軍砲火和導彈、戰機轟炸威脅下，拜登需冒極大風險，他很有勇氣，搶在普亭 對俄烏戰爭發表重要演說前，給普亭搧了個大耳光，搶占世界輿論制高點，營造自由必戰勝專制侵略的氣氛，當然對美國、對自己，難免也在下更大的賭注。

美國國內反對長期援助烏克蘭，怕成為財政和軍援無底洞的氣氛，愈來愈濃烈，共和黨部分議員都反對給澤倫斯基「空白支票」。而兩黨總統大選初選即將登場，拜登競選連任心意愈來愈堅決，他冒險訪問基輔，讓他留名歷史，再添新篇章，更可能預示俄烏戰爭即將進入關鍵期。

拜登這趟秘訪基輔，美軍在周邊的戰機、電子偵察機、反導武器或地面保護，都全方位空前嚴密戒備，開創了歷史紀錄，畢竟攸關總統安全，稍有不慎，就可能引發世界大戰，而成功了，就引爆世界輿論，逾80高齡的老拜登做到了，讓人驚歎他的毅力和老當益壯。

拜登突訪烏克蘭的聲明強調，美國和盟邦對烏克蘭民主、主權和領土完整的堅定承諾；聲言對烏克蘭的支持，除了5億元援助之外，並將再交付更多關鍵設備，包括火砲彈藥、反裝甲系統和空中監視雷達。同時將對試圖逃避制裁或支援俄羅斯的精英和公司，實施額外制裁，兩個重點都劍指中國，間接指涉台海問題。

這是拜登第八次訪問烏克蘭，但時機、目的和效果與之前都不同。首先，拜登是打著盟邦領袖旗號和維護「聯合國憲章」 支持烏克蘭人民和人類核心價值觀而來，讓支持他的人受鼓舞，反對他的人覺尷尬。

其次，烏克蘭在戰場上近期不順遂，烏東巴赫穆特等地激戰，烏俄兩軍陷入絞肉機般血戰，雙方傷亡慘重，這次秘訪對烏軍注入一針強心劑。拜登親訪告訴烏克蘭人和全球，美國領導的自由民主陣營，不會坐視專制大國霸凌小國，將力挺烏克蘭到底，直到普亭撤軍或俄軍一敗塗地。

拜登想表達美國的決心堅定，俄羅斯不可能贏得戰爭，美國會力挺烏克蘭到底。只是國內不免仍有反對聲音，深怕美國再陷入另一場無休止的戰爭。拜登暗示美國不怕像伊拉克、阿富汗一樣，戰爭能打多久就支持多久，讓烏克蘭人民不要放棄希望，盛讚烏克蘭人民是英雄，卻也難掩烏軍慘烈犧牲，付出血肉代價還未走到盡頭，是嚴酷的事實。

再次，普亭發表國情咨文，內容無新意，通篇指控西方退出「重要協議」、擴張北約，並重申「這場戰爭應該怪他們」。而之前拜登突訪，率先站上國際輿論制高點，告訴俄中兩國，美國將領導盟邦對抗侵略，不容破壞世界秩序，這是對普亭的「截胡」或「打臉」，甚至刻意羞辱普亭。

美媒之前透露，美方情報證實中國企業暗中援助俄羅斯非武器性物資。布林肯接受CBS News訪問透露，他在慕尼黑安全會議告訴王毅，美方相信中國正考慮提供「致命性援助」，包括武器與彈藥支援俄軍。之前已有中企向俄方提供Su-35戰鬥機零部件、導航、電子干擾等技術，美國和北約都認定跨越了紅線。

中國援俄物資從晶片、無人機到軍隊乾糧，例如俄軍食用中國市售27元人民幣(合3.93美元)的自熱軍用糧包，有孜然羊肉炒飯、辣白菜和固體飲料，美國掌握證據。「華爾街日報」等揭露，中國還暗中出口軍用設備零件、技術給俄羅斯，七大工業國將加入制裁中國部分企業。

王毅18日在慕安會議會見烏國外長，強調中國不願見烏克蘭危機擴大，稱烏克蘭為「戰略夥伴」。但俄媒報導，習近平今年將訪俄。北京玩兩面平衡，如何用烏克蘭利益交換美國放寬對其經濟制裁，或俄羅斯靠什麼拉住中國，拜登秘訪基輔似有先發制人意味，既襯托美國挺烏決心，也用軍事實力警告北京，勿輕視華府意志，一場對烏戰的外交安排，或在醞釀新變局。

正如布林肯指出，中國如想「腳踏兩條船，對俄提供實質幫助，後果將不堪設想」，將為美中關係帶來嚴重問題。拜登冒險秘訪基輔難免有競選連任所下的政治賭注，但中國既然說，不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，如何預備好和國際社會合作，站在對的一邊，大家且拭目以待。