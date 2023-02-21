中共管治手腕：對美破冰與疫情操作

歐美學者過去認為，蘇聯共黨、墨西哥革命黨等獨裁政權，都無法超越70年，終必垮台，中共 統治中國14億人已74年，政權儼然已超越「大限」；即使習近平以延續中共執政為初心和使命，三年抗疫卻在去年底疫情 大爆發，引發空前民怨和「白紙運動」，險象環生。但被逼解封後，人民卻渾然忘卻疫情災難；在近日美國擊落「流浪氣球 」後，中國對內迅速轉移仇美抗美情緒，對外力圖尋求中美破冰，兩面操作襯托中共靈活的管治手腕。

儘管美中因氣球事件鬧得沸沸揚揚，布林肯、王毅依然在慕尼黑安全會議會晤，布林肯警告中國偵察氣球侵犯主權，不可重犯；王毅反駁美國戰略誤判，是歇斯底里，迫於內部壓力，都互相指責，解放軍也中止中美兩軍對話管道，明眼人都知，北京有求於美國，即使氣球被打下來，還強顏討好美國，而拜登總統也有求於北京，爭取中美緊張降溫。

美國此刻想要什麼？簡單地說，兩大短期戰略目標：一，說服北京當局，全面停止非戰爭性質的援俄，約束民間貿易供應戰略物資給俄方，讓習近平勸服普亭，勿以烏克蘭領土交換撤軍，期待終結俄烏戰爭；二，南海、台海情勢持續緊張，但必須可控，不導致戰爭，期待雙方保持對話，維護和平。但美國也不放棄遏制中國策略，不鬆綁各種制裁。歸納起來，就是中方也常強調的「鬥而不破」。

中共管治模式內外有別，對外靈活破冰，對內則秀肌肉，強調偉大、光明、正確，習近平16日宣布防疫政策取得重大勝利，創造人類歷史奇蹟，就是例證。中共官方數據，放棄動態清零後，中國逾6萬或8萬人病亡，少得大家都不信，國際間更引為笑譚。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前發文揭老底，他披露，解封後中國有80%人口感染新冠，發病死亡率2022年有0.28%，去年底只有0.08%；換算起來，中國可能高達11.2億人感染，數倍於美國。即使用最低死亡率換算，中國有近90萬人病亡，和官方公布的6萬人病亡，相差竟達15倍！

網上公認，疫情期間未送醫或醫院拒收，在家中、街上病故者都未被計算。國內外許多專家估計，中國第二波疫情可能逾200萬人病亡，但與14億人口基數相比，除了失去親人的家屬悲痛永埋心中，求醫無門、病故遺體堆積如山、日夜火葬畫面，一般人或已淡忘。誰該為顢頇封城和毫無準備下解封，造成無數無辜者陪葬負責，太多罪責無法追究。

現在民眾最關心就業、攢錢和吃飯等經濟問題。解封後，中國迅速把抗疫失敗的一頁翻過去，民眾出國熱潮、官方想離間美歐關係，德法領導人相繼訪華，王毅也訪歐洲；輿論營造一切恢復正常，彷彿災難從未發生過。

三年多來中國的疫情災難，重傷經濟民生，如今卻雲淡風輕，「中共和習近平都過關了」，中國民眾太善良、太順從、太好管治。時間果真是最好靈丹妙藥，人民健忘，拿來衡量中共專制或自由民主政體，似都適用。

中共對內既利用反美仇美轉移焦點，製造美國濫用武力擊落中國氣象氣球的輿論；外交上卻拚命想拉攏美國，力圖解開中美僵局，讓美國放鬆遏制政策，內外兩手運用，使美中劍拔弩張的氣氛似快速降溫中。

其實美中台三方嚴峻緊張的表象下，跡象顯示情勢正放緩。布林肯、王毅會面雖各說各話，美國跨黨四位議員訪台、解放軍機艦擾台依舊，眾院議長麥卡錫訪台似因此暫展延，就看美國兩黨角力和反中步調能否齊一，或北京如何配合美國回報拜登政府。

台海情勢也在和緩化，國民黨副主席夏立言訪大陸後，上海台辦副主任李驍東18日率團訪台三天，傳台灣農漁產、酒類等恢復銷大陸有苗頭。綠營攻擊台北市長蔣萬安通敵，殊不知中共官員訪台涉中央多個部會，蔡政府不點頭，絕無可能。開春後兩岸冰封關係悄然在解凍，和拜登尋求美中降溫若合符節，就看麥卡錫訪台的變數如何。

有人嘲諷美軍用上百萬美元導彈，打下價值12美元氣球，「流浪氣球」如證實習近平起初不知情，就不可等閒視之，證實中南海也有管不到的死角，或中共技術不成熟，隨時會出包，讓人聯想核武管控是否百分之百安全？事件也證明全球軍事科技超強的美國，竟也有國安死角和方寸大亂時刻，足讓美中各引以為鑑，避免因意外引發戰爭。