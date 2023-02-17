俄烏戰火未歇 能源戰已見高下

在俄羅斯 去年2月入侵烏克蘭前幾周，拜登總統試圖警告普亭，將以「他從未見過的經濟後果」來阻止入侵。普亭不聽，仍然在24日開始發動攻擊，美國和數十個盟友立即同步實施一系列制裁和貿易限制措施，削弱俄羅斯的財政、孤立其經濟，並把普亭身邊的精英階層，貶為國際間人人走避的賤民。

制裁的最初影響看來很有效，盧布崩盤，銀行系統動搖，全球企業停止向俄羅斯出口商品，但一年後，由於俄國石油 和天然氣 仍然出口，加上俄羅央行的巧妙操作以及最近與中國和其他國家的貿易反彈，俄羅斯仍然比許多人預期的更具韌性。西方的制裁雖重傷俄羅斯的經濟和軍事，並在精英之間造成反目摩擦，但仍不足以改變普丁的盤算，結束戰爭。

然而普丁的好運可能耗盡，西方國家對俄羅斯的能源出口，施加了更嚴格的限制，自12月初以來，對俄羅斯石油出口的油價上限協議，擴大了該國的預算赤字，迫使克里姆林宮採取緊急措施，盧布貶值達19%。

俄羅斯是否會認清現實，做出重大讓步，在2023年盡快結束烏克蘭戰爭？以美國為首的西方國家似乎這樣認為，因為普丁的權力支柱—俄羅斯油氣財富，似乎正在減少。

歐盟自俄羅斯天然氣進口量，已從40%下降到 4%，俄羅斯已經失去了歐洲這個歷來最重要的天然氣出口市場。去年12月，歐盟進一步停止進口海運俄羅斯石油，並自2023年2月5日起禁止來自俄羅斯的精煉石油產品。美國和歐盟更通過價格上限，阻止各國為每桶俄羅斯原油支付超過60美元價格。

價格上限協議還有更大的殺傷力，俄羅斯找不到其他選擇，來替代七國集團擁有與保險的船隻，從波羅的海和黑海港口運輸俄羅斯原油和石油產品。

為彌補歐洲市場的損失，俄羅斯只得以更便宜的價格向中國、印度和土耳其等未參與制裁的國家，出售更多石油。隨著全球油氣價格下跌，克里姆林宮估計這些收入將在2023年下降23%。專家們認為這個數字可能過於樂觀，大多認為應該遠低於此。

這是由於另外三個因素：首先，天然氣船運出口，必須將其液化，但在天然氣液化方面，俄羅斯依賴許多西方公司的技術，這些企業在退出俄羅斯後，俄羅斯本土企業無力取代。

其次，俄羅斯油氣向未參與制裁的印太國家運輸，存在問題。由於沒有通往該地區的輸氣管，即使加快建設，也需多年才能完成，俄羅斯不得不依靠海運出口。但這就必須高度依賴西方油輪來運送，但西方國家，尤其是歐盟和英國，已經決定如果這些公司承運俄羅斯石油，它們將不再獲得保險。

第三，俄羅斯的大部分石油都來自蘇聯時代開發的油田，這些陸上油田已經達到生產高峰，俄羅斯能源公司被迫在偏遠的北極地區和近海，開發更具技術挑戰性的儲油，在2022年2月俄烏戰爭開始之前，開發所需的外國設備所占比率達50%到60%，結果新油田還是要仰賴西方技術。

總而言之，俄羅斯在烏克蘭戰爭中對付西方的最強大武器就是能源武器，但這種武器似乎正在逐漸失去優勢。

為抗衡西方制裁和油價上限協議，在未與OPEC+協調下，俄羅斯2月初單獨宣布自3月起每天減產50萬桶。在當前供應緊張、需求上升的情況下，再加上中國經濟的復甦，必然會導致石油短缺，以及油價出現一定程度的堅挺。

最有可能出現的情況是，其他產油國可能會嘗試以非常低的價格交換和購買俄羅斯原油。如果減產持續下去，油價應該會繼續上漲，雖不至於觸及140美元的天價水平，但由於目前俄羅斯推動進一步減產以及OPEC+堅定不增產，油價可能觸及每桶100美元，但高於這個水平就比較不太可能。

俄羅斯總統普丁已經「輸掉了這場能源戰爭」，因為歐洲天然氣和電力危機最嚴重的時期已經過去，歐洲正在迅速學會在沒有俄羅斯天然氣的情況下正常生活。既然能夠習慣沒有俄羅斯天然氣的生活，就沒有理由再回到過去了。

在使盡所有努力後，西方官員和經濟學家相信制裁正在奏效，即使這未使普丁的戰爭財源枯竭，但他的政權正在承受衝擊。沒有人能判斷會發生什麼，即使無法讓普丁收手，但卻能一直給他製造問題，消耗莫斯科大量的政治能量，向全球所有國家和俄國內部宣示：發動入侵是個巨大的錯誤。