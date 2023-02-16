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俄烏戰爭屆周年 大決戰將揭幕

社論

此刻正值俄烏戰爭的分水嶺，俄羅斯現正做最後一次的掙扎，預備春季攻勢，目前俄軍在前線的部隊，已從15萬增加到30萬，美烏方面都預測，俄軍可能在2月15日之後隨時發動全面進攻，而在擊退俄軍攻勢後，烏克蘭也隨之將發起全面反攻。

而越來越接近2月24日時，拜登政府也迫切的希望西方盟友，不要在俄烏衝突滿一年之際表現出不團結，以及決心減退的現象，要向俄羅斯總統普亭發出「堅決支持烏克蘭」的信號，然而如今在烏克蘭與美歐盟國之間，確實出現了相當分歧。

其一是，烏克蘭所要求的軍事援助，從防空武器、海馬斯火箭車、到重型坦克，歐美從未拒絕，但是目前以烏軍每天消耗多達一萬枚砲彈，盟國生產、運送不及，已經耗盡了西方國家的彈藥庫存，並暴露出在效率、速度和人力方面存在供應鏈漏洞。

烏克蘭還開始要求北約認為是紅線的武器，如戰機，但是北約擔心會被捲入與俄國的戰爭之中，北約國防部長日前於布魯塞爾集會中，就暫不考慮戰機的需求，美國拒絕的理由，與拒絕供應陸軍戰術導彈系統（ATACMS）給烏克蘭一樣，因為拜登政府擔心，將這種射程達300公里的導彈提供給烏克蘭，將攻擊到俄羅斯領土，越過北約的紅線。

其二是，烏克蘭與美國對戰場策略出現了分歧；美國勸告烏克蘭，不要把資源浪費在死守東部城市巴赫穆特上，應該要積蓄實力，預備春季反攻，但是澤倫斯基不聽，堅持巴赫穆特若陷落，會對民心士氣有很大的打擊。

同樣的，在整個戰場形勢上，美方建議固守西邊，進取南部，逐步擴張控制範圍，逼俄羅斯上談判桌，但是澤倫斯基身邊的幕僚卻堅持，聽任頓巴斯、克里米亞繼續被俄羅斯占領是不可接受的，但美國軍方私下認為，一下子要攻進防守嚴密的克里米亞半島，不啻癡人說夢。

其三是，雖然現在西方的援助仍然源源不絕，但美國警告，美歐盟友的支援已經到了極限，在美國，共和黨現在控制眾院，不願繼續開出空白支票，而西歐國家飽受通膨與罷工的雙重壓力，也不可能繼續無限期的支援戰爭。

根據華盛頓郵報12日的獨家報導，美國1月份先後派出中情局局長、副國務卿、副國安顧問到基輔，警告澤倫斯基，拜登當局「非常強烈的認為」：目前「要多少給多少」的援助，到今年夏天，勢必會改變，烏克蘭應該要把握今年春天的契機，爭取勝利，不要白白浪費了。

這並不是說俄羅斯方面就沒有問題了，美國參謀首長聯席會議主席密利日前表示：「俄羅斯已經輸了，他們在策略、行動和戰術上都輸了，且正為此在戰場上付出龐大代價。」事實上，俄軍只憑藉著壓倒性軍力與武器取得優勢，反而其指揮系統與策略更為混亂。

入侵烏克蘭以來，俄羅斯有正規軍、瓦格納傭兵以及車臣志願軍，一起混雜作戰，其中雖然瓦格納集團驍勇善戰，但是徵募犯人參軍，以私刑處決逃兵，手段令人髮指，更麻煩的是瞧不起正規軍，瓦格納集團創辦人普里格津就曾多次痛批參謀總長格拉西莫夫無能，雖然屢打勝仗，但近日傳出普亭要撤回瓦格納集團，以減少爭議。

在入侵一周年之際，雖然俄軍正準備大規模攻勢，但同時也提出談判的胡蘿蔔，俄羅斯外交部副部長韋爾希寧11日表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭進行無條件談判，但這也需要建立在現實情況之上，意思就是，只願意就地停火，不願意歸還占有的烏克蘭領土，這當然不是烏克蘭願意接受的條件。

這已不是俄羅斯方面首次做出類似的表態，去年11月，在澤倫斯基總統提出「俄羅斯撤軍並賠償損失」的談判先決條件後，俄羅斯外交部也提過類似的對應，現在看起來，雙方停火談判的條件，仍然差得很遠。

普亭與澤倫斯基兩人都有國內的壓力，不可能向對方讓步，雙方既然期待有這麼大的差距，看起來一場大決戰勢不可免，只有在一方嘗到慘重的損失之後，才會死心塌地地求和。

在俄烏戰爭一周年之際，對於全球愛好和平人士而言，情況實在不容樂觀，但是只要和平還有一線希望，我們還是不應該放棄和平的機會。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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