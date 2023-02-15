社安基金破產 才是美國最大危機

美國逾6500萬領取退休社安金 的年長者，今年元月起獲8.7%「加薪」。政府因應通貨膨脹，每人社安金平均調漲140餘元，是40年來最大漲幅。讓人憂心的是，社安金財庫長年入不敷出，枯竭破產 年份已提前至2034年，危機迫在眉睫。

專家說，必須靠修法調漲社安稅率，從12.4%調漲到16.2%(都是雇主、員工各付一半)，或讓領取退休金 者每月領取金額降為原有78%，或者提高退休年齡，否則2034年，全美8100萬領退休金者將面臨財庫枯竭、無錢可領，造成國家社會危機。

幾年前，大家還在談論社安基金2043年破產，如今提前九年，距大限僅11年。而1994年迄今，國會未再對社安金系統採補救立法，兩黨耽於內鬥，很多年長者擔憂，賴以維持生活的唯一收入危在旦夕；如無法加稅，只能降低每月領取金額，日子怎麼過？

但如提高支領全額退休金年齡至69歲，退休年齡也從62歲提高到65歲，將影響數千萬人退休規畫，調高社安稅率又涉及近1.5億被雇者利益，這已成美國社會安全和國家危機，爭議性高，國會卻像擊鼓傳花，想把燙手山芋丟給後人。

美國社安制度公認是全球最健全的退休養老計畫之一，1930年代經濟大蕭條後，於1935年創立。它讓勞工和雇主各繳一半社安稅，成立信託基金，自給自足運作，政府預算只撥款Medicare等健保福利，不直接挹注退休基金。而勞工只要累積滿40點(每年工作可獲四點)，退休後即可領退休金，數額依工作收入最高的35年平均計算。

社安金繳稅有上限(目前每年超過14.7萬元的數額不繳稅)，領取金額也有上限，繳稅多者多領，繳稅少者少領。當年規定領取全額退休金須滿65歲，但62歲後可提前申領，每提前一年領永久減少約7.5%；如延後支領則每年增加8%，最高至70歲，可領取132%退休金，以保障所有退休國民。

退休基金運作曾出現兩次危機。1940年，65歲退休後的人平均餘命14年，當時人口結構年輕，平均每五、六人繳社安稅可「供養」一名退休者。但隨著人口結構改變，60年代變成四人養一人，支出太重，政府將完全退休年齡提高至67歲，減少支出。2021年，退休後人均壽命平均達20年，尤其7800萬嬰兒潮人口(1946年至1964年出生者)陸續退休，社安金負擔更重，快成兩名繳稅者「供養」一名退休者了，入不敷出，破產年份也從2043年推前到2034年。

1990年代，曾討論退休金民營化，讓退休基金投資盈利，以提供更多財源。但涉及眾多人生計，不能冒險，討論不了了之。20多年來，國會未再認真討論改革退休制度，火未燒眉睫，退休者錢照領、繳稅者稅率不變，大家相安無事，如今大限逼近，不能再拖了。

曾參與退休金制度研討的麻省理工學院教授Douglas Arnold曾與兩位學者合著「Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and Economics」一書，他希望國會及早重視這個問題。

Arnold說，改革社安金不外提高社安稅率或刪減退休金。如個人和雇主社安稅率都從6.2%提高至8.1%，基金可再維持運作70多年，到2095年，但勞動階層和企業每人每月須增加上百元至數百元稅款，中青世代會感到不公平。

另一方案是取消14萬7000元最高社安金繳稅上限，讓高收入者全部所得都須繳8.1%社安稅，可解決四分之三社安金入不敷出問題，延緩破產。還有一個辦法把完全退休年齡提高至68歲，可減少七分之一赤字；而社安金今後如不隨物指數調整，也可降低五分之一赤字。

社安改革問題兩黨並不尖銳對立，但共和黨反對提高社安稅，民主黨贊同。解決社安金破產問題，一定會傷害特定群體利益，讓他們痛苦。有人認為，美國國防經費已達8500多億，只要撙節小部分挪作社安金，就可解決問題。但美中競爭下，聯邦軍費要挪作退休基金用途涉及修法，爭議很高。

很多學者專家認為，年長者不必太擔憂，它既然牽涉四分之一美國人(約8000萬人)生計，誰執政都不可能放任社安金破產，危機最後一定能解決，但愈早動手，解決問題相對容易，再拖延會使大家的痛苦和代價都更高。