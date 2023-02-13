ChatGPT掀起科技革命 慎防濫用個資

人工智慧聊天機器人ChatGPT 最近成為最熱門的話題。包括能源產業、銀行甚至工業巨頭開拓重工在內的一系列企業的管理層，都在財報電話會議上提到它。但它潛在的濫用行為，也引發擔憂：學生使用ChatGPT「生產」整篇論文，而駭客用它來編寫惡意代碼。ChatGPT的局限性在於，其回答可能包含錯誤事實，它可能會虛構歷史名稱和不存在的書籍，或者無法解決某些數學問題；而所引用的數據庫更可能涵蓋不為人知的大量個資 。

專家指出，這些模型的開放性是一把雙刃劍；一方面，互動具有高度的靈活性和流動性，幾乎任何話題都可以進行引人入勝的對話；另一方面，你永遠不知道模型是否取材自現實，而不是過度自信地產生幻覺。

ChatGPT的成功在於顛覆了網路時代以來的既有使用行為。網路搜尋引擎的出現曾打破傳統，報紙、電視等傳統媒體不再是廣告商的單一選擇。商家意識到，在搜索引擎投放廣告，傳播更為精準，費用也相對便宜。如今，ChatGPT的問世也將顛覆這個商業模式，成為兵家必爭之地，如果谷歌、微軟、百度等發展搜尋引擎的科技業者不迎頭趕上，流失廣告商的打擊，將會非常致命。

而且由於ChatGPT的功能，付費服務是其商業模式之一，由於潛在用戶基礎龐大，即便收取少量費用，都能產生強大的獲利能力。

今年1月ChatGPT平均每天有1300萬用戶使用，上線不到三個月，每月活躍用戶數突破1.2億。相較之下，抖音海外版TikTok歷時9個月每月活躍用戶數才跨過1億門檻，Instagram更耗時兩年半才達到該水平。另一項統計顯示，自ChatGPT上線以來，累計用戶數已接近2.7億。

但在近日大量討論中，有個重要卻少被提及的議題，那就是ChatGPT所帶來的隱私風險。ChatGPT以大型語言模型（LLM）為基礎，需要大量數據才能運作和改進。訓練模型的數據愈多，它就愈能更好地檢測模式、預測接下來會發生什麼，以及生成合理的文本。

ChatGPT背後的公司OpenAI 為該工具，提供了大約3000億個從互聯網上系統性收集的詞彙，來自書籍、文章、網站和貼文，也包括未經同意獲得的個資。任何人如果曾經在網路上撰寫過博客文章或產品評論，或對線上文章發表過評論，那麼這些訊息很可能已被ChatGPT使用。

OpenAI使用個資，顯然是對隱私權的侵犯，尤其是當數據是敏感的並且可以用來辨識個人、其家庭成員或所在位置時。即使數據是公開可用的，引用時也會破壞上下文完整性。這是隱私法律討論中的一項基本原則：要求個資不會在其最初產生的環境之外洩露。

此外，OpenAI沒有提供管道來檢查企業是否儲存用戶個資，或者要求刪除這些訊息。根據歐洲「通用數據保護條例」（GDPR），這項權利應獲保障，然而ChatGPT是否符合GDPR要求，沒有人知道。這種「被遺忘權」在資訊不準確或具有誤導性的情況下尤其重要，而這種情形似乎經常見於ChatGPT。

最後，OpenAI沒有為它從互聯網上抓取的數據付費，製作原始數據的個人、網站所有者和企業沒有得到補償。以OpenAI最新估值290億美元，是其2021年估值的兩倍多來看，這一點尤其值得注意。

另一個隱私風險是在用戶向ChatGPT要求回答問題或執行任務時，可能會不經意地交出敏感訊息並將其置於公共領域。例如，律師可能會向該工具詢問審查離婚協議草案，或者程式管理員可能會要求它檢查一段代碼。協議和代碼，以及輸出的論文，都反而會成為ChatGPT數據庫的一部分。這代表它們可用於進一步訓練該工具，並納入對其他人詢問時的回答。

除此之外，OpenAI還收集範圍廣泛的其他用戶資訊，包括收集用戶的IP地址、瀏覽器類型和設定，以及用戶與網站互動的數據，包括用戶常瀏覽的網站內容、使用的功能和採取的行動。令人擔憂的是，OpenAI可能會與未指定的第三方共享用戶個資，而不另行通知。

部分專家認為，ChatGPT是AI的一個轉折點，一種新的科技發展，可以徹底改變我們工作、學習、寫作甚至思考的方式。但作為愈來愈多AI技術的消費者，我們應該更格外留心與這項工具分享的個人訊息。

即使它有諸多潛在的好處，但每個人都應謹記在心：OpenAI終歸是一家私有的營利性公司，其利益和商業要求不一定符合更大的社會需求，ChatGPT附帶的隱私風險值得各方重視。