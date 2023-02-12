習近平不敢攻台的最大顧慮

美國戰機10日又在阿拉斯加上空擊落一飛行物體，白宮和國防部沒有說是否為中國氣球 ，但媒體不約而同地視之為「中國入侵美國的飛行物」。這是美軍繼4日擊落中國氣球後的第二次出擊，美國已證實，被擊落的氣球有蒐集情報的功能，並非如北京 所說的只是民用，中國向五大洲的40多個國家發出偵察氣球，是全球性的監控計畫。

英國倫敦帝國學院的國防研究專家說，那枚氣球能在5.8萬呎高空飄行，不是一般的氣候氣球，因為氣象氣球在那麼高的上空必然解體。氣球可以由人在地面控制，可自定飛行方向，更可在一處地方逗留，進行蒐集情報。氣球的設備，可用來蒐集地面的廣播通訊和手機通訊。國防部長奧斯丁說，氣球被擊落前，曾在蒙大拿州飛過一處核武戰略設施，該設施不久前更換了新的通訊系統，間諜氣球可能為此而來。

CNN報導說，中國正在開闢一個近空戰場(near space)，在離地球上空12哩至60哩的上空，進行間諜戰；氣球是主要偵察工具，人造衛星離開地球更高，無法在「近空」發揮作用。美軍9日在阿拉斯加發現飛行物後，共和黨人紛紛指責拜登軟弱，拜登於是下令，擊落飛行物。北京否認有飛行物入侵美國，並堅持4日被擊落的氣球是民用的。不過，習政府對氣球事件的解釋愈來愈困難。

中國的「氣球監控」意欲何為？這是習近平向外擴張的政策之一，與他十年來的向外擴張戰略完全吻合，例如他向南海擴張政策，向中亞和西亞擴張的一帶一路政策。但擴張以外，還會發動戰爭嗎？例如發動武力攻台？

一周前，NBC揭露，美國空軍司令米尼罕上將已向空軍各部門的指揮官發出一份備忘錄，要求他們做好作戰準備，因為「直覺告訴他，美中將在2025開戰」。這名四星上將認為，2024年美國和台灣進行總統選舉，習近平將會趁美國「分心」，發動攻台戰爭。而台灣的總統選舉，民進黨可能再贏，正好成為習動員解放軍準備攻台的藉口。

備忘曝光後第二天，即1月28日，退役海軍上將兼前北約盟軍司令史塔夫瑞迪斯發推文，反駁米尼罕的看法，認為北京攻台的機率正在減少，而不是增加，主要理由是烏克蘭 戰爭，因為俄軍陷入困局，並節節敗退，習看在眼裡，怵目驚心，因此不敢攻台。

史塔夫瑞迪斯的看法，比米尼罕更有說服力，不只因為米尼罕的預測只基於直覺，實際上美國選總統，並不見得就會分心。然而習近平不敢攻台的觀點，值得進一步分析：

一，習近平最大的顧慮應是，如果他攻台，一旦戰事不順利，甚至戰敗，不但中國政局動盪，連他自己的地位也可能不保，要為戰爭後果負責，甚至被迫下台。

俄攻烏滿一年，俄軍陷入苦戰，贏不了卻不想退，處境尷尬。本月8日，中國駐歐盟使團團長傅聰在布魯塞爾的歐盟會議呼籲，歐盟不應謀求對俄「全勝」，美歐不該提供戰機給烏克蘭，俄烏應進行和談。這顯然是習對烏戰的立場，也是為普亭說話，但美歐不會聽習的，現正考慮給烏提供戰機，更不會推動俄烏和談，因為普亭要求割地，才肯和談，這不是烏克蘭能夠接受的。

傅聰否認俄攻烏與中攻台有所關聯。但普亭的烏克蘭困局，正讓習怵目驚心，他不會不因此而三思攻台的後果。

二，習若攻台，無論勝敗，所造成的後果，都不是他能應付的。習一旦攻台，台灣就可能宣布獨立，攻台若敗，台宣布獨立的可能性更大。攻台若順利，拿下台灣，後果還是很困難，因為2300萬台灣人都會反共，習要動用多少資源才能管好台灣？

三，解放軍的實力也是個大問題。俄軍當初也號稱強大，吹噓只需數天就可拿下基輔，後來轉戰烏東和烏南，還不是節節敗退。解放軍1979年中越戰爭以來，未嘗一戰，更沒有攻台所需的兩棲作戰經驗；平時的政治宣傳，吹噓J-22戰機如何先進，但沒有人知道它的真正實力，什麼「航母殺手」如何了得，真相可能在實戰中暴露。

美軍4日派出三架F-22戰機，其中兩架先在氣球旁繞來繞去，然後第三架上前，射出一枚響尾蛇導彈，一擊即中，氣球爆炸，裂開，「有如一張皺巴巴的衛生紙」，徐徐下墜。戰機、導彈、擊中、爆炸、墜落，行動快而準，過程也十分戲劇化，這是美軍的牛刀小試，向北京展示攻台的後果。