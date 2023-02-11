偵察氣球入侵 是另一個九一一？

自1月底中國高空偵察氣球 入侵美國領空，到拜登 總統下令軍機擊落，至今已近兩周，全國朝野對此巨大一事件所產生的驚訝、迷惑與憤怒等反應，可說是自九一一恐襲事件以來，少見的迅速、強大與自制。這也如同九一一事件美國被迫徹底改變國安思維與反恐決心一樣，氣球事件可視為美中關係心理上與國安政策上的一個里程碑。

軍機4日擊落入侵美國領空的氣球，眾院9日就以415票接近全票的罕見一致行動，通過譴責中國侵犯美國主權。這在當前兩黨事事分裂情況下，能在短短數天全票通決譴責北京 議案，可見此事引發全民同仇敵愾，共和黨提案，民主黨一票也不敢跑，全數支持。

就在同一天，副國務卿薛曼在國會向兩黨議員說明表示，「如今改變的是，現在的習近平不再是我們以為認識的那個1990年代的習近平，他正試圖改變以規則為基礎的國際秩序，他(領導的)是唯一國家想要改變以規則為基礎的秩序，他有能力成功做到，而他正在努力試著實現」。

兩黨迅速團結表態，以及國務院薛曼講話，都讓人想到九一一後，國會迅速動作象徵美國朝野民心的乍然醒悟，與隨之迎接挑戰的全球布局。薛曼副國務卿7日向40國駐美國大使館近150名外國使節簡報，駐北京的美國大使館同步邀集各國駐中國外交官，說明美國對那枚偵察氣球的所見所得，保證繼續進一步分享相關情報。九一一之後，全球以美方為主，分享反恐情報與資金流向，如今美方再次向各國分享中共以軍事偵察氣球部隊，在全球各國領空出沒的情報。

拜登政府官員對媒體表示，中共施放此氣球「習近平和解放軍高層皆不知情」，而且「中方內部正在釐清來龍去脈」，但此說並未說明美方是何時被中共告知此事，可看出拜登政府似在替習近平切割卸責。如果此說屬實，則表示美國知道有氣球「入侵」，並有意壓住此事，意在讓布林肯國務卿順利訪中。

到2月1日，氣球自加拿大越境到愛達荷州、蒙大拿州後，軍方仍不對外公開，直到蒙州民眾抬頭看到氣球，蒙州媒體報導機場關閉並求證軍方後，軍方承認此事，立即成為全美與全球重要新聞。此事若非有媒體監督，大家只當成又一次出現「不明飛行物」，五角大廈2日公開承認中共氣球飛入領空，稍後當天布林肯措辭謹慎宣布「推遲」訪中，而非取消訪中。由此可看出拜登總統蓄意遮掩的姿態。

北京外交部３日被迫接招，承認氣球屬於中國的民間企業飛艇「旨在收集氣象資料」，對意外闖入美國表示遺憾。美方對此一說法顯然不滿意，立即反駁指氣球明顯是用來偵察，侵犯美國主權。拜登總統再次召集國安團隊，決定氣球只要一離開美國領土，進入美國領海上空，就動手擊落。

4日下午空軍F22戰機用響尾蛇飛彈擊落氣球，北京抗議稱「反應過度」。美方再放話，國防部長奧斯丁在擊落氣球後當天就致電中方國防部，部長魏鳳和拒接拒聽。北京外交部如錄音機般重覆原有立場，無法提出任何新說明。各方都質疑中共黨政高層危機處理機制紊亂，內部無人協調對外發言，習近平親選的新團隊能否有治國與處理危機能力。

目前進度是海軍外海打撈行動繼續進行，打撈上岸後的器材進行鑑定。美軍已確認這是具有高空偵察能力的軍事氣球，遠超一般氣象氣球能力。國務院也確認此氣球，「由中國解放軍執行，由與中國軍方有直接關係的公司所製造」，氣球部隊基地在海南島，向全球施放偵察。隨著打撈後鑑定結果逐一公開，氣球事件還會伴隨拜登總統宣布連任，繼續發酵。拜登總統或是民主黨未能迅速有效的回應民意，就成為共和黨政治資本，以及2024大選對中共不滿的選票提款機。

美方目前放出制裁風聲，但拜登總統6日對媒體表示「氣球事件不會弱化美中關係」，７日在國情咨文中未直接提「氣球」事件，僅以短短「我們捍衛美國主權，說到做到」幾句帶過，讓人意外。各界認為拜習之間有所默契，美國目前盡可能避免兩線作戰，穩住北京，解決俄烏戰爭。

全美民眾的好奇心與新聞焦點，也許很快就被另一件新聞蓋過，但有一點可以百分之百確定的是，中國氣球飄浮在青天白雲上，以及被飛彈擊中打下來的瞬間景像，有如紐約世貿雙塔傾倒剎那，將永遠留在所有人的腦海之中，這是美中闗係中難以去除的最令人痛心之處。