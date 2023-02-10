關懷平民百姓生計 警惕左翼激進浪潮

最近幾年來，政治思潮中最被討論的是右翼的民粹主義，主要以美國的川普與英國 的脫歐為代表，可是同樣不屬於政治主流的，還有左翼的民粹主義，也有相當的支持者，他們認為現行的經濟社會制度不公，可是在現行選舉制度下，往往無法獲勝執政。

在美國，民主黨內激進左派有2016年爭取提名失敗的桑德斯、華倫參議員；在英國，原工黨黨魁科賓，2017年大選時，僅輸保守党6.5%；而法國去年第一輪總統選舉，「不屈法國」的候選人梅蘭雄以21.95%的得票率位居第三。

在過去一年的通膨壓力下，這些極端左翼，覺得生計日益困難，既然現行體制，無法充分反映其心聲，於是就只有藉著罷工 抗議，來表達出他們的不滿。

2月7日，法國各地超過75萬人參與罷工抗議活動，反對退休 年金改革，這是法國工會發起的第三輪罷工抗議，11日還將舉行第四次罷工抗議活動。今年1月已爆發過兩次大規模罷工抗議活動，其中1月31日的第二次示威遊行，高達127萬人響應，規模空前。

當天包括巴黎在內，多個城市的能源、交通、煉油廠、造船廠工人罷工，只有一半的高速列車（TGV）運行，地鐵許多線路停駛，法國貨物運輸第二大港口勒阿弗爾港被抗議者封鎖，數百輛貨運卡車臨時被困。

無獨有偶的，2月1日，英國也爆發近12年來最大的罷工，教師、鐵路工人、火車司機、巴士司機，匯成50萬罷工大軍走上街頭，強烈要求漲工資、改善工作條件。而英國國家醫療服務體系（NHS）則在2月6日爆發其75年歷史上規模最大的一次罷工，約10萬名護士與約1萬名救護車工作人員開始罷工。

法國抗爭的焦點在退休年金改革；50年前，法國的在職人員和退休人員的比例約為4比1，到了2019年已降至1.7比1，於此同時，法國人的平均預期壽命已從1981年的74歲上升到今天的83歲，如果不做任何改變，到2030年，法國的退休年金，每年會出現50億歐元的赤字。

比起其他歐洲國家退休年齡都已提高到67歲，法國退休年齡最早，62歲即可退，但是要改革，阻力也最大；席哈克是第一個希望推動改革的總統，碰到大示威，最後放棄；繼任者薩科奇在2010年強勢推動，終於將法定退休年齡從60歲推遲至62歲，但連任卻失敗。

2019年年底，馬克宏試圖推動年金改革，引發了25年來最大的罷工遊行，新冠疫情來襲，改革不了了之。如今，馬克宏進入第二任期，他在新年致辭中將2023年稱為「法國年金改革之年」，改革已「不再有商量的餘地」，近日將提案國會，到2030年前，退休年齡將從62歲逐步提高到64歲。

但是抗議者卻不是這麼想的，新冠期間，法國最有錢的人財富增加了1890億歐元，他們認為，政府應該通過對富人徵稅的方式緩解危機，可是馬克宏政府是站在富人這邊的。

英國的問題則出現在經濟，受歐債危機、脫歐、新冠疫情、能源危機等衝擊，英國經濟萎靡不振，預估今年將是唯一陷入衰退的主要經濟體，經濟萎縮0.6%，而近期通脹率超過10%，創下40年來新高，今年1月，食品價格暴漲近17%。

如果通貨膨脹是對一般人直接的壓力，貧富不均就是社會中潛藏的不滿，美國是崇尚致富的國家，沒有歐陸仇富的傳統，目前也沒有全國性的罷工潮，但總統拜登也看到了這個問題，他在國情咨文中表示，「億萬富豪繳稅稅率，不應該比學校老師或消防人員還要低」，這句話是拜登在當晚演說中的亮點，也贏得最大掌聲。

拜登政府現在要對億萬富翁設定最低稅額，讓他們納稅稅率不會低於中產階級家庭，凡是淨資產超過1億美元的家庭，所有所得都至少須繳納20%的所得稅，估計這將在10年內為國庫帶來3600億美元稅收。

值得注意的是，外交與經濟、政治議題其實是相連結的，抗議政府經濟措施的人指責：俄烏戰爭成為了絕對的道德標準，像條遮羞布一樣，把所有國內勞資矛盾、能源價格高漲、甚至勞工短缺等一系列問題，都掩蓋起來，並打著「人道主義」的招牌，要求平民百姓承擔生計的痛苦，以及經濟衰退的負擔。

這些說法不見得完全正確，但卻有鼓動風潮的效果，我們要警惕左翼激進主義，但也要苦民所苦，關懷這股風潮的源頭。