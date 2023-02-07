高空偵察氣球帶出美中外交風向

中國一顆高空氣球 1月28日從加拿大飛進美國領空，拜登政府觀察和靜默多日，事態曝光，引發軒然大波。原訂5日訪問中國的國務卿布林肯宣布延遲行程，並批評中國用氣球監視美國「不負責任，明顯侵犯美國主權又違反國際法」。拜登總統下令空軍擊落6萬呎高空的氣球，因涉軍事情報敏感內容，外界還在猜測內情。布林肯訪北京 前夕爆發此事，顯然打了北京的臉；共和黨人磨刀霍霍，指向中共，內情真相不簡單。

首先，這顆氣球是被大氣風向帶進美國，是風向帶動氣球，還是氣球帶動國際外交風向，美中各說各話，事件也被視為中共愈來愈肆無忌憚的象徵。北京堅持氣球是無人飛艇、屬民用氣象研究設備，因不可抗力而進入美國，純屬意外。美加的氣象干中國何事？避重就輕，有如間接承認自身情報搜集或飛控技術都有問題。

國際強權早已進入衛星、隱形無人偵察機或先進匿蹤戰機遠距偵察監控時代，中國還用高空氣球是否另有隱情，還待專家解謎。北京外交部說，中方因不可抗力因素而誤入美國領空，用常識衡量，高空氣球體積約巴士的三倍大、不易掌控飛行方向，有人懷疑中方想偵察科羅拉多州一帶的美國洲際核武導彈基地，事件也曝露美國本土防禦確實嫌脆弱。但中國情報還靠氣球運載偵察設備，有如二戰時期老方法，讓外界不解。

其次，美方發現拉丁美洲也有中國間諜氣球，印證北京把手伸進美國「大後院」，讓拉丁美洲國家同仇敵愾，北京顯然得不償失。「紐約時報」報導，美國以獨門方法追蹤監控和研究這顆氣球，美方後來選擇在北大西洋上空擊落，是避免碎片傷害地面的美國人，較易蒐集碎片研究，類似1999年中國駐南斯拉夫大使館被美軍B-2轟炸機炸毀，中國獲得美軍F-117隱形戰機殘骸的科技，而美方如發現氣球的科技虛實機密，也算是收穫。

再次，北京的情報氣球，外交部顯然「狀況外」，發言人對許多事只能說「有待核實」，事後強烈抗議氣球被擊落，中美好不容易建立的外交回春，驟然冷卻，布林肯訪中橫生枝節。共和黨議員群情激憤，砲轟拜登是對中國軟弱的鴿派，增添中共「新罪狀」，想解凍中美關係橫生障礙。除非美方真心想換取北京合作牽制普亭，結束烏克蘭戰爭，否則中美關係這回可能再次被北京自己搞砸了。

反中情緒瀰漫華府之際，兩黨領袖競相扮演鷹派，布林肯不能示弱須推遲訪北京，麥卡錫 等共和黨人和川普都呼籲拜登政府用強烈行動回應中方、擊落氣球。眾院「中國問題特別委員會」兩黨領袖聯合聲明，指中國侵犯美國主權，顯示北京近來外交示好美國，不代表政策有實質改變，揭穿了北京的對美笑臉攻勢。

近期影響較大的兩件事，一是眾院議長麥卡錫訪台；另一件是蔡英文總統是否可能訪問美國。麥卡錫訪台宣布暫推遲，可能是配合布林肯訪中，屬拉攏中共牽制俄羅斯策略的一環，即使麥卡錫今春未成行，年中或年底仍可能訪台。五角大廈早已部署護航和可能的美中軍事對峙推演，中共愈反對，美國愈不能退讓，華府數十年來被北京「裹脅」的外交策略變了，美中形成激烈角力和面子之爭。

裴洛西去年訪台造成轟動效應後，麥卡錫更不可能妥協退讓，否則無法向黨內交代，總統大選前兩年更直接牽動美國外交和抗中政策，北京很難克服美台關係愈來愈親密的現實，麥卡錫真要訪台，北京也明知無法阻擋，只能拿台灣當出氣筒，中方可能加碼派隱形戰機飛近台灣，甚至飛越台灣等冒險作為。美軍將領連續警告，中共可能2025年開戰，北京如反擊過頭，傳蔡英文訪美可能成「反反制」的王牌之一。

事實上，台灣也不由自主，蔡英文如訪美，會再次重傷兩岸關係，收穫有限，但台灣也退無可退。解放軍強化機艦同樣付出極高昂軍事成本，且一次次加深台灣人民的厭惡感和敵意，讓台灣向美國一面倒。美國續強化圍堵中國的包圍圈，多個州的國民兵派員赴台協訓國軍，近日尋求重啓菲律賓克拉克等四個海空軍基地，都體現這個策略。

白宮國安會6日表示，布林肯會在適當時機尋求重新安排先前延期的訪中行程，樂觀來看，延遲並不代表取消，但是反中情緒瀰漫華府，美中外交回春恐是虛假暫時的表象。